CSGT Hà Nội mở đường đưa sản phụ bị đau ruột thừa đi cấp cứu

Khoảng 18h ngày 22/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 gồm Đại úy Nguyễn Quang Trung và Đại úy Dương Bá Hòa trong lúc đang làm nhiệm vụ tại nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, đã tiếp nhận lời đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Tiến Đạt, lái xe taxi BKS 29E-118.xx.

Anh Đạt cho biết trên xe chở chị N.T.H. (SN 1999, trú tại TP Hà Nội), đang mang thai và bị đau ruột thừa, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Camera AI ghi lại hình ảnh CSGT hỗ trợ, mở đường cho xe taxi chở chị H. tới bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết chị H. được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn xuống Bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên khi xe taxi chở chị H. di chuyển đến khu vực nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn thì gặp cảnh tắc đường nên tài xế taxi đã đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ.

Sau khi nắm được thông tin, Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, đã trực tiếp chỉ đạo Đại úy Trung và Đại úy Hòa hỗ trợ trường hợp trên, đồng thời thông tin tới Trung tâm điều khiển giao thông để phối hợp điều tiết giao thông, tạo thuận lợi cho xe taxi chở chị H. tới bệnh viện.

Tổ công tác hỗ trợ sản phụ từ xe taxi vào bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho biết trong quá trình xe taxi di chuyển, hệ thống camera AI đã hỗ trợ chuyển “làn sóng xanh” tại các nút giao trên tuyến, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm cho xe cấp cứu di chuyển nhanh chóng, an toàn. Nhờ đó, sản phụ đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai kịp thời.

Sau khi sản phụ được các y bác sĩ tiếp nhận, anh N.Đ.T. (chồng chị H.) đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng CSGT vì đã hỗ trợ kịp thời trong thời điểm nguy cấp.