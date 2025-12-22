Philip Morris International đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong vòng 15 năm

Tăng doanh thu, giảm phát thải

Với mục tiêu hướng tới tương lai không khói thuốc, từ năm 2008 đến 2024, PMI đã đầu tư hơn 14 tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu, kiểm chứng khoa học và thương mại hóa các sản phẩm sản phẩm không khói trên toàn cầu. Hành trình này có sự tham gia của hơn 1.500 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia R&D (nghiên cứu và phát triển). Riêng trong năm 2024, 99,5% ngân sách R&D của PMI được phân bổ cho danh mục các sản phẩm thay thế thuốc lá này.

“Doanh thu thuần của chúng tôi đã tăng hơn 25% từ năm 2019 đến 2024 – chủ yếu nhờ vào mảng sản phẩm không khói”, ông Jacek Olczak, CEO của PMI, cho biết.

Song song với việc phát triển hoạt động kinh doanh, tập đoàn theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng khi cam kết trung hòa carbon cho Phạm vi 1 và 2 ngay trong năm 2025, đồng thời giảm mạnh Phạm vi 3 – vốn chiếm hơn 90% tổng phát thải – vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, PMI đã đưa ra kế hoạch được thiết kế theo Khung công bố do Nhóm Công tác Kế hoạch Chuyển đổi (Transition Plan Taskforce) của Vương quốc Anh thiết lập từ năm 2022, được xem là tiêu chuẩn vàng cho các chiến lược khử carbon.

Chiến lược mới của tập đoàn được xem là phiên bản toàn diện và cập nhật hơn so với Kế hoạch Chuyển đổi Carbon thấp công bố năm 2021, khi mở rộng phạm vi và làm rõ các mục tiêu giảm phát thải trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Đến năm 2030, PMI đặt mục tiêu giảm 50% lượng phát thải tuyệt đối Phạm vi 1 và Phạm vi 2 – tức là các phát thải trực tiếp phát sinh từ hoạt động sản xuất, vận hành của doanh nghiệp và phát thải gián tiếp từ việc sử dụng điện, hơi nước và năng lượng mua vào. Tập đoàn cam kết giảm 33,3% phát thải Phạm vi 3 liên quan đến rừng, đất và nông nghiệp, bao gồm các tác động phát sinh từ trồng trọt, sử dụng đất và chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào…

Bà Jennifer Motles, Tổng giám đốc Phát triển bền vững (CSO) của PMI, cũng nhấn mạnh là một kế hoạch đầy tham vọng trong khi tập đoàn có thể kéo dài thời gian hoặc giảm mục tiêu đề ra để dễ dàng hơn. Nhưng PMI đã chọn cách giữ vững cam kết đạt Net Zero vào năm 2040 trên tất cả mọi phạm vi. Điều này có nghĩa, tập đoàn chỉ có 15 năm để hoàn thành lời hứa này.

Xử lý rác thải điện tử

Tuy nhiên, PMI cũng thừa nhận rằng việc đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 không dễ dàng. Phần lớn sản phẩm của tập đoàn liên quan đến thiết bị điện tử, kéo theo bài toán xử lý rác thải phức tạp. Đây không chỉ là thách thức của riêng PMI mà còn là vấn đề lớn đối với toàn ngành thuốc lá hiện đại.

Quá trình sản xuất các thiết bị này thường tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với thuốc lá truyền thống, thực tế mà PMI đã thẳng thắn thừa nhận trong Kế hoạch Chuyển đổi Khí hậu của mình.

Trước những thách thức đó, tập đoàn đang từng bước triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường, tập trung vào thiết kế sản phẩm theo hướng bền vững hơn, xây dựng các chương trình thu hồi thiết bị sau sử dụng, đồng thời kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua các sáng kiến sửa chữa và làm mới.

Song song với các biện pháp kỹ thuật, PMI còn áp dụng cách tiếp cận quản trị mang tính hệ thống khi đưa giá carbon giả định vào quá trình đánh giá đầu tư và triển khai cơ chế định giá carbon nội bộ từ năm 2020, qua đó giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn lượng phát thải và tác động môi trường trong toàn bộ hoạt động sản xuất.

Trong lộ trình này, đến nay, 88% nguyên liệu thuốc lá được thu mua từ các nguồn không gây rủi ro mất rừng tự nhiên, và 100% không liên quan đến việc chuyển đổi rừng nguyên sinh hoặc rừng được bảo vệ.

Tính đến năm 2024, PMI đã giảm 15% lượng khí thải nhà kính trên toàn chuỗi giá trị, trong đó 61% cơ sở sản xuất đạt chứng nhận trung hòa carbon. Ngoài ra, 87% thiết bị thuốc lá không khói đã được tái chế, với hơn 867.000 thiết bị được làm mới hoặc sửa chữa kể từ năm 2021.

Tập đoàn hiện thu mua nguyên liệu từ khoảng 450.000 trang trại trồng thuốc lá, nơi 2,5 triệu người sinh sống hoặc làm việc. 99% nông dân hợp đồng đã đạt mức thu nhập đủ sống, góp phần tạo nền tảng sinh kế ổn định và bền vững cho cộng đồng nông nghiệp. Nguồn nhân lực cũng được tập đoàn đặt ở vị trí trung tâm khi mà 75% lực lượng lao động toàn cầu của PMI đã có cơ hội tiếp cận các chương trình học tập suốt đời để nâng cao kỹ năng và khả năng thích ứng trong bối cảnh kinh tế - xã hội không ngừng biến động.

Mô hình kinh doanh có trách nhiệm nhằm tối ưu tiềm năng của các sản phẩm không khói thuốc đối với cộng đồng của PMI. Nguồn: PMI

PMI cũng áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc giới trẻ tiếp cận và sử dụng. Hiện nay, 99% sản phẩm được phân phối qua các kênh có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt. Điều đó cho thấy tập đoàn đang theo đuổi một mô hình kinh doanh có trách nhiệm, đặt tăng trưởng kinh tế song hành với các mục tiêu toàn cầu về sức khỏe, môi trường và xã hội. Tính đến nay, đã có khoảng 34 triệu người sử dụng sản phẩm không khói của PMI, trong đó 72% đã chuyển đổi hoàn toàn và ngừng hút thuốc lá truyền thống.