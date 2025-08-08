Đôi dép tông 18 triệu đồng bất ngờ gây sốt, vượt qua giày 5 ngón của Jennie

Mới đây, Lyst (nền tảng mua sắm thời trang toàn cầu) công bố The Lyst Index - bảng xếp hạng hàng quý về các thương hiệu và sản phẩm thời trang hot nhất. Với 160 triệu người mua sắm mỗi năm và bộ dữ liệu lớn nhất về thời trang, Lyst là nguồn thông tin thời trang toàn cầu độc đáo.

Trong hạng mục về các sản phẩm thời trang hot nhất quý II năm nay, có 6/10 món đồ hot nhất là giày dép, nhiều hơn 3 món so với quý I.

Ở quý đầu tiên, adidas Taekwondo hay Speedcat Ballet Flat của Puma lần lượt lọt top 2 và 3 trong danh sách. Hai thiết kế này được đánh giá là sự kết hợp giữa hiệu suất và thời trang.

Song sang quý tiếp theo, đôi giày 5 ngón chân Vibram FiveFinger (top 5) đã chứng kiến lượng truy cập tăng 110% trên Lyst, thay thế cho hai mẫu giày kể trên.

Jennie và Shin Min Ah cùng lăng xê mẫu giày 5 ngón FiveFinger V-Soul (Ảnh: Getty, Vibram).

Thiết kế này được hãng sản xuất cho các hoạt động thể chất như trekking, pilates hay yoga, có mức giá khoảng 120 USD (hơn 3 triệu đồng). Mục đích của đôi giày không đơn thuần là để bảo vệ chân, mà còn tái tạo cảm giác đi chân trần nhất có thể cho người trải nghiệm.

Trang Hypebae đánh giá, đôi giày kỳ lạ này phổ biến hơn nhờ vào sự gia tăng hoạt động ngoài trời. Người trải nghiệm dần coi trọng sức khỏe, thích cảm giác chân tiếp xúc gần với mặt đất hơn. Đặc biệt, người đi cũng thích những sản phẩm có kiểu dáng lạ và độc đáo.

Hồi giữa tháng 7, Jennie (Blackpink) từng lăng xê đôi giày 5 ngón này tại sân bay khi chuẩn bị cho đêm diễn tại Los Angeles, Mỹ. Nữ thần tượng sải bước trong đôi V-soul FiveFinger - từng được tạp chí Vogue gọi là "xu hướng giày quái dị và sang trọng của năm 2025".

Chỉ vài giờ sau khi bức hình Jennie tại sân bay được lan truyền, mẫu giày này nhanh chóng được thông báo "cháy hàng" trên nhiều nền tảng bán lẻ nội địa. Không chỉ Jennie, diễn viên Shin Min Ah cũng từng diện đôi giày này trong chuyến đi hồi đầu tháng 7.

Bảng xếp hạng những sản phẩm thời trang hot nhất quý II/2025 của Lyst (Ảnh: Lyst).

Cũng nằm trong danh sách sản phẩm hot nhất là đôi Suede Loafers của Miu Miu (top 4), Natural Iro Ballet Flats từ Ancient Greek Sandals (top 6), giày thể thao cao cổ Bekett Hidden Wedge High Top Sneaker (top 8) và Collapse Re-Nylon and Suede Sneakers từ Prada (top 10).

Để tìm ra những sản phẩm này, Lyst đã lọc hơn 8 triệu mặt hàng theo khối lượng đề cập trên mạng xã hội, cùng các tìm kiếm, lượt xem trang, tương tác và doanh số trên nền tảng của họ.

Song nhân vật chiếm lĩnh vị trí ngôi vương là đôi dép xỏ ngón Dune đang thịnh hành của thương hiệu The Row, có giá bán lẻ 690 USD (hơn 18 triệu đồng). Theo công ty, lượng tìm kiếm đã tăng vọt 162%. Với đế cao su cổ điển, đôi Dune là lựa chọn hoàn hảo cho chuyến dạo chơi trên bãi biển hay thư giãn bên hồ bơi.

Đôi dép này từng được nhìn thấy trên chân của diễn viên Jennifer Lawrence, Dakota Johnson hay siêu mẫu Kendall Jenner. Thực tế, mẫu dép này trở nên cực kỳ phổ biến sau khi Jonathan Bailey lăng xê trên thảm đỏ London, Anh.

Siêu mẫu Kendall Jenner (trái) và diễn viên Jennifer Lawrence cùng đi dép tông Dune (Ảnh: Marie Claire, The Row).

Theo báo cáo, chính những cuộc thảo luận xoay quanh đôi Dune đã đưa món đồ trị giá hơn 18 triệu đồng này vươn lên trong bảng xếp hạng. Mỗi bài viết tranh luận về chất lượng hay cách người nổi tiếng phối đồ càng khiến dép Dune trở nên hấp dẫn hơn.

"Sự lan truyền chóng mặt định hình lại đôi giày từng là món đồ cơ bản này thành món đồ thời trang chủ lực cho mùa hè. Bằng chứng cho thấy, sự đơn giản khi được phối đồ đúng cách có thể mang lại sức hút đáng kinh ngạc", báo cáo cho biết.

Ngoài ra, những thiết kế khác được gọi tên trong danh sách này lần lượt là áo Skims Tank Top, quần adidas Adicolor Classics Sprinter Shorts, túi Juju Vera White Petra Shell Pendant và váy Faithfull The Brand Hedy Strapless Gathered Linen and Voile Maxi Dress.