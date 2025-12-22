Ukraine tấn công xuyên biên giới, tuyên bố phá hủy 2 tiêm kích Nga

Theo thông báo của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR), lực lượng Ukraine đã phóng hỏa 2 máy bay chiến đấu Su-30 trong một chiến dịch tấn công vào đêm 21/12 tại tỉnh Lipetsk của Nga.

Theo HUR, vụ tấn công nhắm vào một sân bay gần thành phố Lipetsk, cách biên giới Ukraine khoảng 340km, khiến 2 máy bay quân sự bốc cháy.

Ukraine đăng video phá hủy 2 tiêm kích Nga (Nguồn: Pravda).

Ban đầu, HUR đưa tin một chiếc Su-30 và một chiếc Su-27 bị hư hại trong vụ tấn công, nhưng sau đó đã đính chính lại là 2 chiếc Su-30.

Ukraine tuyên bố chiến dịch diễn ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tuyến tuần tra và lịch trình canh gác, cho phép đặc vụ Ukraine lẻn vào cơ sở quân sự, tấn công các máy bay chiến đấu của Nga trong nhà chứa máy bay và rời khỏi sân bay mà không bị phát hiện.

HUR cho biết quá trình lên kế hoạch cho chiến dịch mất 2 tuần và được thực hiện bởi một "đại diện của phong trào kháng chiến" chống lại chính phủ Nga.

HUR ước tính giá trị của các máy bay bị hư hại lên tới 100 triệu USD.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Su-27 là tiêm kích hai động cơ của Nga được thiết kế để giành ưu thế trên không, trong khi Su-30 là biến thể máy bay chiến đấu đa năng với tầm hoạt động xa hơn và hệ thống được nâng cấp để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Nga sử dụng các chiến đấu cơ Su-27 và Su-30 trên không phận Ukraine, chủ yếu để tuần tra trên không, đánh chặn máy bay Ukraine và hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và bên trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow.

Ngày 20/12, máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã tập kích 2 máy bay chiến đấu Su-27 của Nga tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea, khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập từ năm 2014.

Belbek là một sân bay quân sự ở Crimea được Nga sử dụng như đầu mối then chốt để triển khai tiêm kích và bố trí các khí tài phòng không trên bán đảo.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ước tính tổng giá trị 2 máy bay ước khoảng 70 triệu USD. Ngoài ra, tháp điều khiển không lưu của sân bay cũng bị đánh trúng và điều này “có thể làm phức tạp việc tổ chức và chỉ huy các chuyến bay tại sân bay”.

Theo SBU, các đòn tập kích vào những sân bay then chốt của Nga cùng việc phá hủy máy bay và hệ thống phòng không tại Crimea “đã làm suy giảm đáng kể tiềm lực quân sự của Moscow trong khu vực”.

Vụ tấn công này làm tăng thêm tổn thất mà Ukraine gây ra cho lực lượng không quân Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính tổng cộng 432 máy bay Nga đã bị phá hủy kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát vào năm 2022.