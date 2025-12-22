Trong số đó, Sigourney Weaver được xem là một trong những nhân tố đặc biệt và bí ẩn nhất của vũ trụ Avatar. Ở tuổi 76, nữ diễn viên kỳ cựu đảm nhận vai Kiri - một thiếu nữ Na’Vi 14 tuổi trong trẻo nhưng đầy bản lĩnh. Khoảng cách tuổi tác dường như bị xóa nhòa nhờ diễn xuất tinh tế và cảm xúc mà Weaver mang đến trên màn ảnh.

Nữ diễn viên Sigourney Weaver (76 tuổi) vào vai thiếu nữ 14 tuổi Kiri trong "Avatar 3" (Ảnh: Disney).

Hiện tại, Avatar: Lửa và Tro tàn (Avatar 3) thu hút sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu khi James Cameron đưa thế giới Pandora huyền ảo trở lại. Trong phần này, Kiri - con gái lớn của Jake Sully và Neytiri - được mở rộng “đất diễn”, trở thành nhân vật mang mối liên kết tâm linh sâu sắc với Eywa.

Đạo diễn James Cameron tiếp tục đặt niềm tin vào Sigourney Weaver khi giao cho bà vai trò quan trọng trong Avatar 3, dù trước đó bà từng hóa thân thành tiến sĩ Grace Augustine - mẹ của Kiri. Để nhập vai trọn vẹn, Weaver dành nhiều thời gian quan sát đời sống tuổi teen, tìm hiểu cách suy nghĩ, phản ứng và hành xử của học sinh trung học hiện nay.

Trong phim, Kiri hiện lên năng động, nhiệt huyết đúng với lứa tuổi, nhưng cũng mang nhiều khoảnh khắc trầm lắng. Điều này xuất phát từ xuất thân đặc biệt của nhân vật: Một đứa trẻ Na’Vi được khai sinh từ tiến sĩ Grace Augustine sau cái chết của bà.

Nhiều khán giả nhận xét, Kiri chính là “phép màu” của James Cameron trong vũ trụ Avatar: Một nhân vật Na’Vi đặc biệt, sở hữu năng lực tâm linh và khả năng “chữa lành”. Sigourney Weaver nhận được nhiều lời khen khi vượt qua giới hạn tuổi tác để thể hiện thuyết phục một nhân vật đáng tuổi cháu ngoài đời thực.

Nữ diễn viên Sigourney Weaver (76 tuổi) và bạn diễn Jack Champion (21 tuổi) có nụ hôn tuyệt đẹp trên màn ảnh trong "Avatar 3" (Ảnh chụp màn hình).

Nữ diễn viên Sigourney Weaver (76 tuổi) và bạn diễn Jack Champion (21 tuổi) ngoài đời (Ảnh: Instagram).

Đáng chú ý, trong Avatar 3, Weaver có cảnh quay lãng mạn với bạn diễn Jack Champion (21 tuổi). Khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn điện ảnh.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, Sigourney Weaver cho biết bà và Champion không trực tiếp quay cảnh hôn cùng nhau mà thực hiện riêng biệt với các diễn viên đóng thế phù hợp về độ tuổi.

Nữ diễn viên khẳng định mọi lo ngại liên quan đến tuổi tác đã được đoàn phim cân nhắc kỹ lưỡng, và bà hài lòng khi cảnh quay vẫn được giữ lại vì mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả.

Khi được hỏi về quá trình hợp tác với Jack Champion, Weaver cho biết hai người cùng quay hầu hết các cảnh, ngoại trừ cảnh hôn. Bà cũng dành nhiều lời khen cho diễn xuất của đồng nghiệp trẻ, đồng thời đánh giá cao nhân vật Spider (Jack Champion đóng) - vai diễn được James Cameron bổ sung sau khi hoàn thiện kịch bản các phần tiếp theo.

Đạo diễn James Cameron hoàn toàn tin tưởng vào diễn viên Sigourney Weaver (Ảnh: AP).

Với đạo diễn James Cameron, vai diễn Kiri của Sigourney Weaver không chỉ là nhân vật giữ vai trò kết nối mạch truyện Avatar, mà còn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các phần phim tiếp theo.

Nhân vật này đồng thời ghi dấu cách Cameron và người cộng sự 76 tuổi cùng nhau “đón nhận tuổi trẻ”, thông qua hành trình phát triển của Kiri trong vũ trụ Avatar.

James Cameron chia sẻ: “Bà ấy ở độ tuổi 70-71 trong suốt thời gian thực hiện vai Kiri. Ý tôi là, bà ấy hoàn toàn có thể tiếp tục hóa thân vào Kiri ngay ngày mai mà không có gì thay đổi. Dù hiện tại lớn tuổi hơn một chút, Sigourney đã trở thành một con người khác - nhẹ nhàng, cởi mở hơn và thực sự trông như trẻ ra”.

Theo đạo diễn, việc Sigourney Weaver đảm nhận vai một thiếu niên trong The Way of Water và Fire and Ash - 2 phần phim được quay liên tiếp - có lẽ là một trong những thử thách diễn xuất lớn nhất trong sự nghiệp của bà.

“Trong tâm trí, Sigourney đã quay trở lại tuổi 14-15. Và không phải mọi thứ đều vui vẻ hay nhẹ nhàng. Đó là những góc khuất của một thiếu niên đầy lo âu”, ông nhận xét.

Sigourney Weaver từng hợp tác lần đầu với James Cameron trong Aliens (1986). Bà thừa nhận bản thân cũng trải qua thời tuổi teen nhiều áp lực, điều giúp bà dễ dàng đồng cảm và hóa thân vào Kiri.

Sigourney Weaver là ngôi sao tài năng và kỳ cựu của Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Được xem là biểu tượng của dòng phim khoa học viễn tưởng Hollywood với loạt vai diễn kinh điển như Ripley trong Aliens, Sigourney Weaver sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá, bao gồm Quả Cầu Vàng, BAFTA và nhiều đề cử Oscar.

Năm 2024, bà được trao giải Sư Tử Vàng - Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice, khẳng định vị thế huyền thoại sau hơn 5 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên kỳ cựu bày tỏ, bà mong muốn tiếp tục đồng hành trong phần 4 và 5 của Avatar.