Lùm xùm hợp tác trang phục trước chung kết Miss Cosmo: Hai bên lên tiếng

Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tối 20/12 tại TPHCM, quy tụ 71 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, khép lại mùa giải thứ 2 của cuộc thi sắc đẹp quốc tế này.

Tuy nhiên, bên cạnh những diễn biến trên sân khấu, những ngày trước chung kết, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin xoay quanh việc dừng hợp tác giữa thương hiệu Thanh Hương Bùi và Ban tổ chức Miss Cosmo, liên quan đến trang phục đồng diễn.

Trước các luồng ý kiến trái chiều, phía nhà thiết kế Thanh Hương Bùi đã lên tiếng, thông tin về quá trình làm việc giữa hai bên.

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đó, ngày 27/11, phía Thanh Hương Bùi có thỏa thuận hợp tác bước đầu với Ban tổ chức Miss Cosmo về việc thiết kế và tài trợ 75 bộ trang phục đồng diễn phục vụ đêm chung kết Miss Cosmo 2025.

Ngay sau đó, Thanh Hương Bùi đã chủ động triển khai các hạng mục đã trao đổi nhằm đảm bảo tiến độ chung của cuộc thi. Đội ngũ thiết kế và sản xuất được huy động tối đa, làm việc liên tục trong điều kiện thời gian gấp rút.

Trong vòng 8 ngày, từ 27/11 đến 5/12, thương hiệu đã hoàn thiện 8 mẫu trang phục cao cấp, đóng vai trò là nền tảng thiết kế cho kế hoạch sản xuất 75 bộ trang phục đồng diễn.

Song song với đó là quá trình trao đổi, thương thảo các phương án hợp tác, xây dựng ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm mẫu. Toàn bộ quá trình sáng tạo, thiết kế và hoàn thiện mẫu được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ và chất lượng theo định hướng ban đầu hai bên đã trao đổi.

Tuy nhiên, đến 5/12, trong quá trình làm rõ các quyền lợi đi kèm, hai bên chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng để tiếp tục hợp tác trọn vẹn. Trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi chủ động đề xuất dừng hợp tác và quyết định này được Ban tổ chức Miss Cosmo đồng ý. Thời điểm thông báo cách đêm chung kết 15 ngày.

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi khẳng định rằng, việc dừng hợp tác xuất phát từ mong muốn bảo vệ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong quá trình làm việc, đồng thời nhấn mạnh trong suốt giai đoạn tiền triển khai, thương hiệu đã thực hiện đầy đủ các phần việc đã cam kết.

“Chúng tôi mong những thông tin xoay quanh việc dừng hợp tác sẽ được nhìn nhận trong đúng bối cảnh và diễn biến thực tế của quá trình làm việc giữa hai bên”, phía Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Nhà thiết kế cũng khẳng định việc dừng hợp tác không làm ảnh hưởng đến thiện chí và mối quan hệ giữa hai bên.

Hoa hậu Yolina Lindquist (giữa), Á hậu Chelsea Fernandez (bìa trái) và ông Trần Việt Bảo Hoàng tại buổi họp báo sau đêm chung kết Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại buổi họp báo sau đêm chung kết Miss Cosmo 2025, Ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 - cho biết, Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ mong muốn khán giả tiếp tục giữ thái độ tích cực, ủng hộ hành trình phát triển trong tương lai của cả Miss Cosmo và Thanh Hương Bùi.

Ông cũng nhấn mạnh bản thân và Ban tổ chức cuộc thi không muốn đi sâu vào câu chuyện đã qua, nhằm giữ sự tập trung cho tâm điểm là cuộc thi.

“Khi một thỏa thuận liên quan đến hợp đồng không đạt được, đó là điều tiếc nuối cho cả hai phía, đào sâu thêm đôi khi lại đánh mất cơ hội hợp tác trong tương lai. Với tư cách người làm kinh doanh, tôi luôn muốn mở ra cơ hội phía trước hơn là đào sâu vào những câu chuyện đã qua”, ông chia sẻ.