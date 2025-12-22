Nghị sĩ Mỹ cảnh báo Nga, dọa cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tàu khu trục HMAS Brisbane phóng tên lửa Tomahawk từ bờ biển San Diego, Mỹ (Ảnh: Defense Post).

Trong chương trình Meet the Press của kênh NBC, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham ngày 21/12 đã nêu các biện pháp mà ông kỳ vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ làm nếu Nga không chấp nhận một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Các biện pháp được nghị sĩ Graham nêu ra gồm ký dự luật do ông đề xuất với sự ủng hộ của 85 nghị sĩ nhằm áp thuế với các quốc gia mua dầu của Nga, tịch thu các tàu chở dầu của Nga, tương tự cách Mỹ đang làm với Venezuela.

"Nếu Tổng thống (Nga Vladimir) Putin không chấp thuận, chúng ta cần phải thay đổi cuộc chơi một cách mạnh mẽ, bao gồm việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên lửa hiện có ở Nga”, ông Graham đề xuất.

Ông Graham cho rằng những nỗ lực ngoại giao hiện tại có thể cho phép Nga giành được nhiều lợi ích hơn dưới hình thức đàm phán.

“Chúng tôi tiếp tục đối thoại với Nga, nhưng ông ấy bác bỏ mọi nỗ lực của chúng tôi”, nghị sĩ Mỹ nói, đồng thời dự đoán Nga “sẽ tiếp tục kiểm soát Donbass bằng vũ lực cho đến khi Mỹ tăng cường áp lực”.

Trước đó, Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk để thực hiện các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm đến mục tiêu như các cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là bất khả thi. Ông cũng tuyên bố động thái này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới", ảnh hưởng đến quan hệ Nga - Mỹ.

Bình luận của nghị sĩ Graham được đưa ra khi các quan chức Ukraine và Mỹ kết thúc vòng đàm phán mới. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm hoàn thiện khuôn khổ hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo thông tin từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ukraine và Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc họp thực chất tại Miami trong giai đoạn từ ngày 19/12 đến 21/12. Cuộc thảo luận tập trung vào 4 tài liệu then chốt về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga.

Theo ông Umerov, trong 3 ngày làm việc tại Miami, bang Florida (Mỹ), phái đoàn Ukraine đã tiến hành “một loạt cuộc họp hiệu quả và mang tính xây dựng” với các đối tác Mỹ và châu Âu.

Các bên cũng thảo luận về khung thời gian và trình tự của các bước tiếp theo. Theo ông Umerov, Ukraine vẫn cam kết đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững, chấm dứt các hành động giao tranh và bảo đảm an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình phục hồi, ổn định và thịnh vượng lâu dài của Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cũng công bố một tuyên bố tương tự, xác nhận các cuộc đàm phán bao gồm việc phát triển kế hoạch hòa bình 20 điểm, phối hợp lập trường về các bảo đảm an ninh đa phương, và xây dựng một kế hoạch phát triển kinh tế và thịnh vượng cho Ukraine.

Song song với các cuộc thảo luận với phái đoàn Ukraine, các quan chức của Mỹ cũng đàm phán với phái đoàn của Nga tại Miami trong 3 ngày liên tiếp.

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, nhấn mạnh những đề xuất mà Kiev và các đối tác châu Âu đang tìm cách đưa vào kế hoạch hòa bình bị cho là cản trở việc đạt được một “nền hòa bình lâu dài”.