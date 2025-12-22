Đại tá, NSND Hà Thuỷ từng từ chối quà tặng như ô tô, túi hàng hiệu

Đại tá, NSND Hà Thủy được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc" của showbiz Việt. Bà từng là Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

NSND Hà Thuỷ có tiếng "mát tay" khi đào tạo nhiều học trò trở thành nghệ sĩ đình đám như: Hồ Quỳnh Hương, Phạm Phương Thảo, Chu Thúy Quỳnh, Văn Mai Hương, Hương Tràm, Minh Chuyên, Hoàng Quyên…

NSND Hà Thủy (trái) là cô giáo của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Hà Thuỷ cho biết, bà vui vì được nhiều người tin tưởng gọi là "phù thuỷ âm nhạc" nhưng cũng áp lực để giữ vững phong độ giảng dạy.

"Học sinh khẳng định được mình, tức là khẳng định được tên tuổi của cô giáo. Vì thế, tôi càng nỗ lực, cách dạy của mình phải chuẩn thì nhiều người mới phục. Học sinh thành công là bàn tay vỗ vào ngực cô giáo, để cô bước đi vững chắc và tự hào hơn", bà Thủy nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, học trò của bà có 4 người được phong tặng NSND, 10 người nhận danh hiệu NSƯT, 15 ca sĩ hoạt động ở trong showbiz…

"Khi dạy âm nhạc, tôi cũng chỉ bảo các học trò về cách sống, đạo đức nghề nghiệp. Tôi luôn dạy các em làm người trước khi làm nghề. Tôi vui vì tất cả các em đều yêu mến mình, không có ai quay lưng với cô giáo", Hà Thủy cho hay.

Sự tận tâm và tận tình trong giảng dạy của NSND Hà Thủy luôn khiến các học trò dành cho bà sự biết ơn sâu sắc. Nhiều ca sĩ thành danh thường xuyên đến thăm Hà Thuỷ và muốn tặng bà nhiều món đồ quý giá.

"Ngày trước, khi Chu Thuý Quỳnh còn khó khăn, tôi đã tặng em ấy chiếc xe máy cũ để đi lại. Sau này khi có điều kiện, Quỳnh muốn tặng tôi một chiếc ô tô nhưng tôi không nhận. Hồ Quỳnh Hương cũng muốn tặng túi xách hàng hiệu nhưng tôi cũng từ chối.

Tôi sống giản dị nên không hợp với những món quà đắt tiền. Tôi không bao giờ nhận bất cứ cái gì, kể cả tiền. Tính tôi rất tự trọng và muốn tự làm mọi thứ cho mình....", NSND Hà Thủy tâm sự.

Nữ nghệ sĩ cho biết, sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tham gia giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

"Tôi chưa bao giờ dạy ở trung tâm hay mở trung tâm. Nếu có thì chỉ dạy những bạn đầu tư cấp độ cao để đi vào showbiz như thi The Voice Kids, The Voice, Vietnam Idol, Sao Mai... nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi.

Tôi vẫn cộng tác với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi mình gắn bó lâu năm. Tôi nghĩ, mình sẽ làm ở đây cho đến khi mọi người không có nhu cầu hoặc tôi không còn sức khỏe nữa mới dừng", bà nói.

Khi phóng viên hỏi: "Là cô giáo của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, lại thường xuyên đi dạy thêm cho các thí sinh thi âm nhạc chuyên nghiệp, nhiều người đoán thu nhập của bà rất cao?".

Hà Thuỷ trả lời: "Tôi rất tự hào vì tất cả học trò của mình, phải đến 95% đều theo nghệ thuật chuyên nghiệp, hãn hữu mới có trường hợp không làm nghề vì những lý do bất khả kháng.

Dạy âm nhạc thì không giàu được. Thời trẻ, tôi cũng đi hát nhưng đến năm 40 tuổi, tôi gần như không đi biểu diễn nữa dù vẫn có nhiều lời mời và lúc đó hát vẫn sung. Tôi nghĩ, mình nhiều tuổi rồi mà vẫn gắn lông mi, đợi đến lượt hát tự nhiên cứ thấy mặc cảm. Thế nên có show là tôi sẽ đẩy cho học trò đi...", nữ Đại tá kể lại.

Nữ nghệ sĩ có ông xã và con trai cùng nghề "truyền lửa" cho sinh viên âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Hà Thuỷ cho biết, chồng bà là Hoàng Tùng - trước là Chủ nhiệm Khoa Nhạc jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ông nghỉ hưu được 8 năm, có nhiều học trò nổi tiếng trong ngành.

Con trai NSND Hà Thuỷ cũng là giảng viên Khoa Nhạc jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã lập gia đình. Bà nói, mình là người bận rộn nên khi con lấy vợ, bà cho các con ở riêng để tự lập hơn.

"Các con đã lớn, cần có không gian riêng nên tôi sẽ không ở cùng, chỉ thỉnh thoảng sang thăm các con. Tôi cũng dạy con trai biết nấu ăn, chia sẻ việc nhà với vợ.

Không thể để người chồng đi làm về vắt chân chữ ngũ, xem ti vi đợi vợ nấu cơm được. Nếu có điều kiện thì thuê giúp việc, còn không có thì cả hai phải giúp đỡ nhau", bà bộc bạch.