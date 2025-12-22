Tiêm kích Su-57 của Nga lần đầu tiên cất cánh với động cơ thế hệ 5

Tiêm kích Su-57 của Nga (Ảnh: Sputnik).

"Các chuyên gia của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC) thuộc Rostec đã bắt đầu thử nghiệm bay động cơ "Izdeliye 177" được lắp đặt trên máy bay Su-57 thế hệ thứ 5", tập đoàn quốc phòng Nga Rostec ngày 22/12 thông báo.

Phi công thử nghiệm danh dự của Nga Roman Kondratyev đã lái máy bay này. "Chuyến bay diễn ra bình thường, phù hợp với nhiệm vụ bay", tập đoàn Rostec báo cáo.

Đoạn video về vụ thử được công bố cho thấy nguyên mẫu T-50-2 được lắp động cơ với cửa xả dạng răng cưa để tăng khả năng phân tán nhiệt, khiến các hệ thống cảm biến hồng ngoại của đối phương khó phát hiện mục tiêu hơn.

Rostec cho biết, động cơ mới này được UEC phát triển đặc biệt để sử dụng trong hệ thống máy bay thế hệ thứ 5. “Động cơ mới nhất có lực đẩy đạt 16.000kg ở chế độ đốt tăng lực trong chuyến bay thử nghiệm, mạnh hơn so với mẫu AL-41F1 trước đó", tuyên bố của Rostec nêu rõ.

Cũng theo tập đoàn này, động cơ mới cũng có đặc điểm là tiêu thụ nhiên liệu thấp ở mọi chế độ và độ bền được nâng cao. "Izdeliye 177 sẽ tăng cường hiệu suất của Su-57 và tạo điều kiện cho chương trình phát triển mẫu tiêm kích tàng hình này", tuyên bố cho biết thêm.

Tập ​​đoàn nhà nước Nga cũng cho biết thêm rằng UAC đang thực hiện một chương trình mở rộng năng lực sản xuất, cho phép họ tăng khối lượng giao máy bay Su-57 cho quân đội và cung cấp phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu này cho khách hàng nước ngoài.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-57 được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt nước. Đây là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, có khả năng cạnh tranh với dòng F-22 và F-35 của Mỹ.

Nó đạt tốc độ bay siêu âm, vũ khí giấu trong khoang, được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar (công nghệ tàng hình) và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử.

Khả năng thông minh hóa cao của hệ thống Su-57 cho phép nó đảm nhiệm một số chức năng của phi công, bao gồm điều khiển chuyến bay và chuẩn bị sử dụng vũ khí.