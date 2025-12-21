Hồ Ngọc Hà catwalk 10 giây gây sốt, bắn nốt cao ra sao sau sự cố "hát oét"?

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025, tổ chức ở TPHCM vào tối 20/12.

Nữ ca sĩ là khách mời biểu diễn trong phần thi trang phục dạ hội. Cô mặc bộ đầm màu trắng có phom siết eo, xẻ cao táo bạo cùng chi tiết xếp nếp nổi bật.

Hồ Ngọc Hà thể hiện kỹ năng catwalk trong chung kết cuộc thi hoa hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc nữ ca sĩ catwalk trong 10 giây gây sốt mạng xã hội, nhận nhiều lời khen về thần thái và nhan sắc. Ở tuổi 41, sau nhiều năm từ giã sàn catwalk, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được phong độ trình diễn khi thực hiện những bước sải chân nhịp nhàng, tự tin.

Không chỉ gây ấn tượng bởi màn catwalk, Hồ Ngọc Hà còn được chú ý bởi phần thể hiện ca khúc Bang Bang phiên bản tiếng Anh. Đây là lựa chọn được đánh giá khá dũng cảm của giọng ca 8X.

Hồ Ngọc Hà chinh phục nốt cao sau sự cố "hát oét" (Video: Nhân vật cung cấp).

Trước đó trong một chương trình hồi tháng 10, Hồ Ngọc Hà từng gặp sự cố "tắt tiếng" khi hát nốt cao bài Bang Bang. Thời điểm đó, nữ ca sĩ bị cho là có giọng hát không ổn định, cột hơi kém, kỹ năng xử lý nốt cao thụt lùi so với trước đây.

Tại màn trình diễn ở chung kết Miss Cosmo, Hồ Ngọc Hà thể hiện kỹ năng thanh nhạc ổn định, chinh phục đoạn điệp khúc với những nốt cao mượt mà, không còn tình trạng "hát oét", chênh phô.

Loạt video Hồ Ngọc Hà "phục thù" khi hát Bang Bang nhận hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội. Khán giả khen ngợi nữ ca sĩ có bản lĩnh sân khấu, lấy lại phong độ sau sự cố, qua đó "đập tan" nhiều nghi ngờ của dư luận.

Cũng có ý kiến cho rằng, Hồ Ngọc Hà có sự hỗ trợ của dàn ca sĩ hát bè nên phần thể hiện lần này mượt mà hơn hẳn màn trình diễn hồi tháng 10.

Tiết mục của Hồ Ngọc Hà nhận nhiều bình luận từ khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong sự nghiệp, Hồ Ngọc Hà được biết đến với danh xưng "nữ hoàng giải trí" của làng nhạc Việt, nhưng cũng từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về giọng hát.

Làm giám khảo cuộc thi âm nhạc Điểm hẹn tài năng hồi tháng 5, Hồ Ngọc Hà cho biết, từ khi mới vào nghề, cô hiểu rằng để đứng một chỗ và khoe giọng hát thì không thể bằng những ca sĩ khác. Do đó, cô chọn hướng đi riêng, nỗ lực trở thành nghệ sĩ đa năng, hoàn thiện phần hình ảnh, cách trình diễn.

"Hy vọng khi nhớ về tôi, khán giả sẽ nhớ về hình ảnh mẫu nghệ sĩ luôn đầu tư kỹ lưỡng vào từng tiết mục", ca sĩ nói.