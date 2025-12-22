Hằng BingBoong kể cuộc sống mẹ đơn thân, quá khứ từng suýt làm nail ở Pháp

"Từng muốn đi làm nail, quên mất mình là ca sĩ"

Hằng BingBoong sinh năm 1989, từng tham gia Giọng hát Việt 2012. Cô là cái tên quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X với bản hit Thu cuối (hát cùng Yanbi, Mr.T) ra mắt năm 2013.

Năm 2020, Hằng BingBoong sinh con, sau đó cô sang Pháp sống cùng bạn trai Việt kiều từ tháng 8/2021. Sau biến cố tình cảm, Hằng BingBoong làm mẹ đơn thân. Đầu năm 2024, cô và con trai trở về Việt Nam, hiện sống tại TPHCM cùng ông bà ngoại.

Ca sĩ Hằng BingBoong từng được khán giả yêu thích nhờ bản hit "Thu cuối" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ cho biết, trong giai đoạn sống tại Pháp, cô trải qua không ít chênh vênh. Thời điểm đó, Hằng BingBoong dành trọn thời gian để chăm con nhỏ, quên mất bản thân từng là nghệ sĩ, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong căn bếp để nội trợ, làm việc nhà.

Nhìn lại lý do đổ vỡ với bạn trai cũ, Hằng BingBoong thừa nhận, những khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ đã tạo ra nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ.

"Ba năm ở Pháp, tôi chỉ ở nhà chăm con, làm nội trợ, không đòi hỏi mua sắm hay yêu cầu về vật chất. Tôi là người hướng nội, còn bạn trai cũ lại thích sự sôi động, thích những buổi tụ tập đông người. Khi làm mẹ, tôi quá bận rộn, không đủ sức để hồi đáp tin nhắn của bạn trai, nên dễ bị hiểu nhầm là thờ ơ.

Khi sự đồng cảm chưa đủ sâu, những hiểu lầm nhỏ dần tích tụ thành khoảng cách lớn. Dù đổ vỡ, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định sang Pháp. Quan trọng nhất, tôi có đứa con đáng yêu. Nhờ quãng thời gian đó, tôi đã học được những bài học mà nếu không trải qua, có lẽ cả đời cũng không thể hiểu hết", Hằng BingBoong chia sẻ.

Nữ ca sĩ và con trai về Việt Nam từ năm 2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ cho biết, vài năm trước, cô từng nghĩ rằng sẽ chuyển nghề làm nail (làm móng) tại Pháp để lo gánh nặng mưu sinh. Những biến cố về công việc lẫn tinh thần khiến Hằng BingBoong đối diện nhiều cảm xúc tiêu cực, từng gặp trầm cảm nặng.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, giọng ca 8X học cách lắng nghe cơ thể, tâm lý của chính mình. Cô dần trút bỏ những gánh nặng tinh thần và nhận ra điều gì bản thân thực sự đam mê.

Hằng BingBoong mạnh mẽ, thay đổi tích cực hơn sau những biến cố trong cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Từ những biến cố, tôi học cách chậm lại, học cách lùi một bước để nhìn rõ bản thân và những người xung quanh. Tất nhiên tôi vẫn có những lúc khóc một mình, nhưng bây giờ tôi không còn khiến cảm xúc bùng nổ nữa. Tôi biết hít thở sâu, tự hỏi mình cần gì, muốn gì.

Khi đã đi qua đủ khó khăn, tôi hiểu rằng chỉ có tiến về phía trước, với một tâm thế nhẹ nhàng hơn, mới giúp mình tiếp tục sống và làm nghề", Hằng BingBoong tâm sự.

Gần hai năm độc thân, Hằng BingBoong chia sẻ cô đã mở lòng để đón nhận tình yêu, nhưng góc nhìn về "một nửa" thay đổi so với trước đây. Hiện tại, nữ ca sĩ không bị thu hút bởi ngoại hình, vẻ bề ngoài, mà quan tâm đến chiều sâu, sự trải nghiệm và nội tâm.

"May mắn vì vẫn có thể kiếm tiền bằng âm nhạc"

Vừa qua, Hằng BingBoong tái xuất làng nhạc sau thời gian vắng bóng với E.P (đĩa đơn mở rộng) mang tên Kèo thơm. Cô cho biết, quá trình quay trở lại với âm nhạc không dễ dàng, khi thị trường đã thay đổi rất nhiều còn lớp đàn em ngày một giỏi giang.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, Hằng BingBoong có thêm tự tin để học hỏi, hoàn thiện thiếu sót và làm mới chính mình.

Hằng BingBoong trò chuyện với phóng viên Dân trí nhân dịp trở lại đường đua âm nhạc (Ảnh: Bích Phương).

"Khó khăn lớn nhất là tôi vừa làm nghề, vừa chăm con. Có những lúc ý tưởng đến, nhưng con lại cần mẹ. Ngoài ra tôi cũng gặp áp lực kinh tế, từng không có tiền để thực hiện điều mình ấp ủ.

Hiện tại mọi thứ ổn định hơn. Tôi tin vào chữ "duyên". Duyên đến đâu thì mình làm tốt nhất trong khả năng ở thời điểm đó. Tôi cố gắng hết sức, nhưng không ép bản thân vượt quá giới hạn hay đặt nặng chuyện danh tiếng, vị thế trong nghề", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hai năm qua, nữ ca sĩ tận hưởng nhịp sống bình yên. Mỗi ngày, cô đưa con đi học, sau đó đến phòng thu, tập trung làm nhạc, đi diễn và kiếm tiền bằng chính đam mê của mình.

Nữ ca sĩ xem âm nhạc là điểm tựa tinh thần sau nhiều thăng trầm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước câu hỏi về việc Hằng BingBoong không thể vượt qua được hit Thu cuối - ca khúc nổi tiếng nhất sự nghiệp - ca sĩ khẳng định cô không áp lực. Theo Hằng BingBoong, mỗi nghệ sĩ đều có chu kỳ thành công riêng ở từng giai đoạn, quan trọng nhất là mỗi người bền bỉ với con đường đã lựa chọn.

"Tôi quyết tâm làm tốt nhất có thể với những ca khúc mới, nhưng trong trường hợp mọi thứ không diễn ra như mình muốn cũng không sao. Nhiều ca khúc khi ra mắt không thể thành hit, nhưng vẫn được khán giả nghe đi nghe lại, "mưa dầm thấm lâu"", Hằng BingBoong nói.