Cướp hơn 300 tờ vé số, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 15 tháng tù

Chiều 22/12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tạo (67 tuổi, ngụ xã Mỹ Yên) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, Tạo không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định phạm tội. Khoảng 7h ngày 18/12/2024, bị cáo mượn xe máy của con, chạy trên đường liên xã Long Khê - Phước Vân, xã Long Cang.

Khi đến khu vực ấp 11 (xã Long Cang), Tạo phát hiện bà H.T.P. (54 tuổi, ngụ địa phương) đang đạp xe bán vé số dạo.

Bị cáo Nguyễn Văn Tạo lĩnh án vì giật vé số ở Tây Ninh (Ảnh: K.Đ.).

Bị cáo gọi bà P. dừng xe, giả vờ hỏi mua vé số. Khi người phụ nữ đưa 326 tờ vé số, Tạo liền giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo tri hô, nhưng không kịp nên đã trình báo công an xã.

Sau khi chiếm đoạt xấp vé số, Tạo mang đi bán dọc quốc lộ 1 cho người đi đường, thu về hơn 1,7 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày, công an mời bị cáo lên làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Tạo khai nhận toàn bộ hành vi và bồi thường cho bà P. 3,26 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/9, TAND Khu vực 6 tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Tạo 15 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.

Xét kháng cáo tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người bị hại, mà còn gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện. Các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả đã được cấp sơ thẩm xem xét đầy đủ.

Tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên mức phạt 15 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tạo.