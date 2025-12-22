Mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang: Con trai cắt đứt quan hệ với gia đình

Mâu thuẫn giữa vợ chồng David - Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn được cho là đã kéo dài gần một năm.

Thời gian gần đây, truyền thông quốc tế tiếp tục xôn xao khi vợ chồng Beckham có động thái hủy theo dõi Brooklyn Beckham và con dâu Nicola Peltz trên mạng xã hội. Diễn biến này khiến dư luận cho rằng mối quan hệ gia đình đang ngày càng căng thẳng.

Brooklyn Beckham đã chủ động cắt liên lạc với cha mẹ, David - Victoria Beckham, trên mạng xã hội (Ảnh: News).

Trao đổi với The Sun, một chuyên gia truyền thông tại Anh nhận định việc hủy theo dõi trên mạng xã hội là dấu hiệu cho thấy vợ chồng Beckham không còn duy trì liên lạc với Brooklyn và Nicola. Trước đó, vào tháng 7, hai người em là Romeo và Cruz cũng đã ngừng theo dõi vợ chồng anh trai.

“Đây là hành động xa cách rõ ràng nhất trong năm và cho thấy mâu thuẫn giữa các bên đã đi khá xa”, một nguồn tin thân cận chia sẻ. Câu chuyện rạn nứt trong gia đình Beckham nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo Cruz, anh trai cả mới là người chủ động cắt đứt liên lạc với cha mẹ và không liên hệ với gia đình kể từ giữa năm nay.

Trước đó, Nicola Peltz từng úp mở việc sẽ cùng chồng đón Giáng sinh với gia đình bên ngoại tại Mỹ thay vì về nhà Beckham. Ngày 19/12, cô đăng tải hình ảnh Brooklyn chụp cùng anh trai mình - Bradley Peltz - tại dinh thự gia đình Peltz ở Palm Beach, Florida (Mỹ).

Brooklyn Beckham tìm thấy sự tin tưởng và bình yên bên vợ, gia đình vợ (Ảnh: Instagram).

Gần một năm qua, vợ chồng Brooklyn - Nicola không xuất hiện trong các sự kiện gia đình Beckham, cũng không có tương tác hay lời chúc mừng công khai dành cho cha mẹ trên mạng xã hội. Lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng gia đình là dịp lễ cuối năm ngoái, trong bức ảnh được Victoria Beckham đăng tải kèm chú thích: “Được ở bên nhau trong kỳ nghỉ khiến tôi hạnh phúc vô cùng”.

Một nguồn tin tiết lộ: “David và Victoria đang dần chấp nhận việc Brooklyn không còn xuất hiện trong các dịp gia đình. Họ buồn, nhưng buộc phải đối diện với thực tế”.

Sự vắng mặt kéo dài của con trai cả được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến các thành viên khác, đặc biệt là 2 người bà. Gần đây, mẹ của Victoria Beckham chia sẻ hình ảnh chiếc tất Giáng sinh mang tên Brooklyn vẫn được treo cùng các cháu khác và Victoria đã đăng lại khoảnh khắc này. Vào một số dịp đặc biệt, mẹ của David cũng đăng tải ảnh của cháu trai và gắn tên Brooklyn trong các bài đăng.

Trong khi David và Victoria được cho là vẫn nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với con trai và con dâu, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chỉ giữ thái độ im lặng. Theo nguồn tin của Us Weekly, cặp đôi hiện không quan tâm đến việc hòa giải và muốn tập trung vào sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tại Mỹ.

“Brooklyn không có hứng thú hàn gắn ở thời điểm này. Anh ấy chỉ muốn sống yên bình bên Nicola và xây dựng cuộc sống riêng. Cả hai hài lòng với hiện tại và không muốn bị cuốn vào những căng thẳng gia đình”, nguồn tin cho biết.

Gia đình hạnh phúc của David - Victoria Beckham thiếu vắng sự xuất hiện của con trai cả, Brooklyn Beckham, gần 1 năm qua (Ảnh: People).

Tháng 8 vừa qua, Brooklyn và Nicola tổ chức tiệc cưới lại tại Mỹ nhưng không mời bất kỳ thành viên nào bên nhà Beckham. Đến tháng 10, khi Victoria Beckham ra mắt phim tài liệu mới, cả gia đình đều có mặt chúc mừng, ngoại trừ vợ chồng Brooklyn.

David và Victoria Beckham kết hôn năm 1999 và có 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper Seven. Gia đình Beckham từ lâu được xem là một trong những gia đình nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí - thể thao toàn cầu.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản chung của cặp đôi hiện ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh (gần 17.700 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022 và chủ yếu sinh sống, làm việc tại Mỹ. Nicola là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Cha của Nicola sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD.