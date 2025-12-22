Iran tập trận hàng loạt, nói "không thương lượng" về chương trình tên lửa

Ảnh chụp màn hình từ video của truyền thông nhà nước Iran công bố ngày 22/12 cho thấy những gì họ gọi là các vụ phóng tên lửa (Ảnh: Iran International).

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các cuộc tập trận tên lửa ở một số thành phố hôm 22/12 giữa lúc Tehran tuyên bố chương trình tên lửa của nước này hoàn toàn "mang tính chất phòng thủ" trước tình hình căng thẳng khu vực leo thang và những cảnh báo từ Israel.

Tuyên bố của Iran cũng nêu rõ, chương trình tên lửa được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh không thương lượng về sự tồn tại của kho vũ khí này.

"Chương trình tên lửa được phát triển để bảo vệ lãnh thổ của Iran, chứ không phải để thương lượng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nêu rõ tại cuộc họp báo hàng tuần.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars, trích dẫn các quan sát thực địa và báo cáo công khai, cho biết, các vụ thử tên lửa đã được quan sát thấy ở nhiều địa điểm, bao gồm Tehran, Isfahan, Mashhad, Khorramabad và Mahabad.

Đài truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn bán chính thức Nournews đã công bố các video dường như cho thấy các vụ phóng tên lửa, nhưng không nêu rõ địa điểm cụ thể. Các báo cáo khác cho biết các vụ phóng tên lửa diễn ra ở Tehran, Isfahan và Mashhad.

Các thông tin này xuất hiện một ngày sau khi Axios đưa tin Israel đã cảnh báo Mỹ về các cuộc tập trận tên lửa của Iran, cho rằng nó có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho việc chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ từ Tehran.

Tel Aviv cũng cho rằng, Tehran đang xây dựng lại và mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo sau cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 vừa qua, cũng như có thể Tehran đang khôi phục chương trình làm giàu hạt nhân sau khi chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc không kích của Israel và Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói với Axios rằng, Washington hiện không thấy dấu hiệu nào cho thấy Iran sắp tấn công.