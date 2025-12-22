Công an TPHCM tìm lại iPhone cho ca sĩ TiTi

Tối 22/12, Công an phường Chợ Quán (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ ca sĩ TiTi (tên thật Phạm Linh Phương, từng làm trưởng nhóm nhạc HKT) tìm lại điện thoại bị bỏ quên trên taxi.

Ca sĩ TiTi (bên trái) vui mừng khi nhận lại điện thoại (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 20/12, ca sĩ TiTi đón taxi công nghệ từ một quán nhậu trong khu dân cư Trung Sơn về phường Tân Phong (quận 7 cũ). Khi tới nhà, nam ca sĩ phát hiện để quên điện thoại trên xe. Do không đặt chuyến qua ứng dụng, anh chỉ nhớ tên tài xế là N.M.S..

Tối 21/12, ca sĩ TiTi định vị được điện thoại đang ở phường Chợ Quán nên đến trụ sở công an trình báo. Nam ca sĩ cho biết, điện thoại của anh là iPhone 17 Pro Max, giá thời điểm mua là hơn 56 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chợ Quán vào cuộc xác minh, liên hệ với anh N.M.S. và tài xế đã trả lại tài sản cho nam ca sĩ.