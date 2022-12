Rực rỡ Giáng sinh các quần thể Vinpearl - VinWonders

Giáng sinh "tất cả trong một" tại Phú Quốc United Center

Không khí Giáng sinh đong đầy tại Phú Quốc United Center. Toàn bộ phía bắc đảo ngọc được phủ lên một diện mạo mới ngập tràn ánh sáng, lộng lẫy. Đại cảnh trang trí tại sảnh mỗi khách sạn hấp dẫn mọi du khách với cây thông Noel, người tuyết, hộp quà lấp lánh. Không chỉ hòa mình vào không khí tưng bừng, đến thiên đường nghỉ dưỡng tại đảo ngọc, du khách vẫn có thể tìm được sự bình yên với trà chiều bên bể bơi tại Vinpearl, nhâm nhi ly cocktail được pha chế theo công thức riêng tại Sim Bar, hay ngắm hoàng hôn ngũ sắc trứ danh đang lững lờ buông xuống mặt biển lấp lánh.

Thưởng thức ly cocktail bên ánh hoàng hôn trứ danh (Ảnh: Vingroup).

Tại Grand World, cây thông cao đến 23m với hệ thống đèn led thông minh có khả năng "thay áo" liên tục 20 lần trong 5 phút trở thành điểm check-in hấp dẫn du khách gần xa. Tháp Đồng Hồ cũng trở nên lung linh hơn khi mỗi mặt đồng hồ được trang trí thành vòng nguyệt quế lung linh cùng những dải đèn lộng lẫy.

Cây thông Noel cao đến 23m là điểm check-in không thể bỏ qua với nhiều du khách (Ảnh: Vingroup).

Chú gấu Teddy khổng lồ ngay trung tâm "thành phố không ngủ" đội chiếc mũ đỏ đặc trưng của ông già Noel. Lễ hội quý tộc Regata Storica đậm nét văn hóa của Ý tại Grand World cũng mang đến không gian đầy sống động và cuốn hút du khách.

Không khí lễ hội ngập tràn các đường phố (Ảnh: Vingroup).

Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari đón lễ hội với những chi tiết trang trí nổi bật trên nền xanh của thiên nhiên. Cây thông Noel lấy ý tưởng từ tổ chim sum vầy và các chất liệu thân thiện với môi trường, gửi gắm mong ước may mắn, tình yêu và tổ ấm. Du khách còn được thưởng thức màn hòa âm đầy ngẫu hứng giữa tiếng đàn violon du dương do các nghệ sĩ trình diễn và tiếng hót thánh thót của muôn loài chim, cảm nhận sự kết nối kỳ diệu giữa hoang sơ.

VinWonders Phú Quốc mang đến không khí Giáng sinh rực rỡ màu sắc retro châu Âu với cây thông giữa đại lộ châu Âu lấy cảm hứng từ cánh cổng thời gian, được trang trí bằng các chi tiết ngôi sao, bông tuyết, quả cầu disco lấp lánh. Hội chợ Giáng sinh Copenhagen rộn ràng, hơn 100 trò chơi thú vị, ứng dụng công nghệ mới ảo như "Lời nguyền Ác Long", "Ngôi làng chiến binh" và "Núi lửa kinh hoàng" khiến kỳ nghỉ Noel ngập tràn tiếng cười.

Corona Casino khoác lên diện mạo không gian vườn sao băng đa sắc ấn tượng. Bước qua cánh cổng tráng lệ, du khách được thỏa sức thử vận may với 1.000 máy slot machine, 100 bàn chơi, 32 máy Fusion Roulette, 125 Stadium Novo Unity II Multigames Station…

Không gian rực rỡ bên trong Corona Casino (Ảnh: Vingroup).

Khám phá miền đất Vinpearl Nha Trang

Cây thông Noel khổng lồ trên đảo Hòn Tre lấy cảm hứng từ hình tượng hoa nở trong tuyết kết hợp phần chân mang dáng dấp tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp. Ngay bên cạnh, dàn hợp xướng của những chú yêu tinh vui vẻ đang ngân vang những ca khúc Giáng sinh quen thuộc để tạo nên một không gian lung linh của lễ hội Giáng sinh miền Nam nước Pháp qua lễ hội Marché de Noël. Một miền nam nước Pháp xuất hiện, lung linh đầy sắc màu với các phiên chợ đặc trưng, hay thưởng thức ẩm thực châu Âu qua cuộc thi Master Pearl, cùng tiết mục xiếc - carnival hóa trang trên nền những bản xướng ca cổ tích.

Không gian Giáng sinh tại Vinpearl Nha Trang (Ảnh: Vingroup).

Với 6 resort mang 6 phong cách Giáng sinh châu Âu khác nhau, Vinpearl Nha Trang đưa du khách đến với tiệc Giáng sinh X-mas Feast - tiệc buffet đậm nét châu Âu được chế biến từ nguyên liệu thượng hạng; không khí vừa sáng tạo vừa cuốn hút với Christmas Cocktail.

Màn diễu hành độc đáo "Santa Parade" của 100 ông già Noel, khoảnh khắc ông già Noel bay zipline giữa biển trời mênh mông với những món quà đặc biệt, lễ hội hoa tulip và vườn hoa hồng "Love lane" mãn nhãn hay thỏa đam mê điện ảnh với những giây phút xem phim yên tĩnh và thư thái của "Tuần lễ điện ảnh" đều là những trải nghiệm khiến hành trình khám phá vùng đất này thêm phần hấp dẫn và náo nhiệt hơn.

Lễ hội Retro giữa vùng đất di sản "Vinpearl Nam Hội An"

Giữa những chiếc thuyền khổng lồ trên bến cảng sầm uất, cây thông Noel mang màu sắc vintage kết hợp các chi tiết trang trí lấp lánh, lấy cảm hứng từ những làng nghề nổi tiếng tại nơi đây và sử dụng các chất liệu mộc mạc truyền thống, gắn bó với Hội An. Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An nằm bên bãi biển Bình Minh hoang sơ là điểm đón Giáng sinh trong không gian Retro giao thoa Á - Âu, thưởng thức nét văn hóa đậm đà giàu cảm xúc.

Không gian Giáng sinh tại Vinpearl Nam Hội An (Ảnh: Vingroup).

Tuần lễ "Retro Rewind" tại VinWonders Nam Hội An sẽ đưa tất cả du khách "vượt thời gian" trở về phiên chợ ẩm thực thời bao cấp, trải nghiệm hình thức mua hàng với tem phiếu và thưởng thức vô vàn món ngon. Trong khi đó, lễ hội bia và ẩm thực "Retro Christmas Fair" tại Đại lộ Giấc Mơ sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ cho những tín đồ tiệc tùng với những ly bia và tận hưởng những màn trình diễn nghệ thuật náo nhiệt.

Đã đến VinWonders Nam Hội An thì nhất định phải trải nghiệm chuyến du khảo vườn thú trên sông River Safari Nam Hội An độc đáo, cho cảm giác du ngoạn giữa dòng Amazone kỳ bí trên chuyến thuyền đặc biệt mùa Giáng sinh. Ngay bên cạnh, Vinpearl Golf Nam Hội An đang tổ chức giải golf lớn nhất năm Vinpearl Golf Club Championship trên sân 18 hố, mang đến cho golf thủ trải nghiệm chơi môn thể thao thượng lưu giữa cảnh thiên nhiên nguyên sơ và hùng vĩ.

Du khách có thể ngồi lại bên nhau để làm nến thơm, tự tay tạo nên hộp ký ức của riêng mình qua các workshop ngay tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An. Bữa trà chiều Retro High tea sẽ cho du khách những phút lắng lòng, bình yên sau nhiều biến động, trong khi đó, đêm tiệc Giáng sinh Retro Christmas Eve mang đến không gian ấm cúng và thỏa mãn những tâm hồn đam mê ẩm thực.

Trẩy hội trên vịnh kỳ quan

Trong lâu đài được trang trí cổ tích, lung linh và xa hoa đậm chất Pháp như một Paris thu nhỏ tại vịnh biển Hạ Long, du khách sẽ được tận hưởng một bữa tiệc sôi động với ẩm thực tinh tế, các màn trình diễn nghệ thuật công phu và âm nhạc đầy sôi động. Chương trình còn dành tặng các thiên thần nhỏ nhiều tiết mục được thiết kế riêng, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm cổ tích cho các bé cùng gia đình.

Các em nhỏ như lạc vào xứ sở cổ tích khi được gặp "ông già Noel" (Ảnh: Vingroup).