Tháng 9, khi tiết trời Tây Bắc bắt đầu se lạnh, Mù Cang Chải (Yên Bái cũ, nay thuộc Lào Cai) bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau, uốn lượn quanh sườn núi như những dải lụa rực rỡ, khiến bất kỳ ai một lần đặt chân tới cũng ngỡ như lạc vào bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.

Mù Cang Chải từng được chuyên trang du lịch Wanderlust Storytellers đánh giá là một trong những nơi "tưởng chừng như không tồn tại trên thế giới". Nơi đây được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách 25 điểm đến sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc.

Những vạt lúa đang ngả vàng, xen lẫn sắc xanh tạo nên gam màu chuyển mùa đặc trưng. Trong ánh nắng ban mai, sương khói bảng lảng, cả thung lũng như khoác lên mình một tấm lụa óng ả, mềm mại.

Buổi chiều tà, khi hoàng hôn phủ xuống, sắc vàng lại càng thêm rực rỡ, lấp lánh như dát vàng trên những nấc thang thiên đường. Nhiều du khách mong muốn có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Từ cuối tháng 8, đầu tháng 9, nhiều du khách đã đến Mù Cang Chải sớm để chiêm ngưỡng các thửa ruộng bậc thang tươi tốt.

Chị Phạm Hà (Hà Nội) cho biết, năm nay là năm thứ hai chị đi ngắm lúa ở Mù Cang Chải. Rút kinh nghiệm từ năm trước đi đúng lúc lúa chín rộ, khách đổ về các điểm check-in đông nên phải chờ đợi lâu, năm nay chị đặt tour Mù Cang Chải sớm hẳn.

Tour chị Hà đặt có giá 2,7 triệu đồng 3 ngày 2 đêm gồm tiền ăn uống, đi lại. Riêng tiền di chuyển bằng xe ôm đến các điểm tham quan (khoảng 100.000 đồng/lượt) và tiền vào các điểm chụp ảnh (10.000 đồng/người), khách phải tự chi trả. "Nhiều du khách cũng có lựa chọn như tôi, đi khá sớm", chị Hà cho hay.

Do đi sớm hẳn, chị Hà và bạn bè thoải mái được chụp hình tại các địa điểm hút khách, không phải chờ đợi. Nữ du khách cũng cảm nhận được vẻ đẹp của mùa lúa Mù Cang Chải một cách bình yên, thư thái thay vì cảnh quá đông du khách đổ về vào dịp cao điểm.

Đồi Mâm Xôi (La Pán Tẩn): Nơi được coi là “trái tim” của mùa vàng Mù Cang Chải. Hình dáng ruộng uốn lượn như mâm xôi khổng lồ, là điểm check-in nổi tiếng nhất.

Đồi Móng Ngựa: Với hình vòng cung mềm mại, nơi đây cho góc nhìn toàn cảnh thung lũng vàng.

Không chỉ là cảnh quan, ruộng bậc thang Mù Cang Chải còn ẩn chứa trong đó công sức và trí tuệ của đồng bào người Mông, người Thái. Từng thửa ruộng là dấu tích của hàng trăm năm canh tác, khéo léo biến triền núi đá khô cằn thành cánh đồng trù phú, vừa phục vụ đời sống, vừa trở thành kỳ quan làm say lòng du khách.

Đến đây, du khách vừa được tham quan, ngắm lúa vàng, vừa được khám phá ẩm thực, văn hóa của đồng bào các dân tộc quanh những thửa ruộng bậc thang.

