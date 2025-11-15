Mâm cỗ ở Bát Tràng 2,7 triệu đồng: Đắt ở chỗ ngồi, gấp đôi giá thường?

Chủ đề về ẩm thực Hà thành luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sau khi Dân trí đăng tải bài viết Tranh cãi mâm cỗ nghệ nhân ở Bát Tràng 6 người giá 2,7 triệu đồng đắt đỏ, độc giả và bạn đọc trên các nền tảng đã bình luận sôi nổi.

Mâm cỗ truyền thống ở Bát Tràng có giá 2,7 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh việc đưa ra quan điểm về mức giá, nguyên liệu, không ít người còn bày tỏ sự tiếc nuối khi một số món ăn bị biến tấu so với công thức gốc dẫn tới hỏng hết hương vị. Mâm cỗ được trình bày chưa thật chỉn chu, không đảm bảo khâu thẩm mỹ của một mâm cỗ truyền thống của người Hà Nội.

Bạn đọc Phan Chung chia sẻ, nhìn cảm quan mâm cỗ không được xuất sắc lắm, nếu không nói là hơi tèo tèo. Ngon hay không là do khẩu vị ăn uống, không nhất thiết một món ăn phải ngon với tất cả mọi người.

Độc giả Nguyên Anh thắc mắc lý do hóa đơn không ghi chi tiết các món mà chỉ ghi tổng tiền. Anh cho rằng, mâm cỗ này dưới 2 triệu đồng sẽ hợp lý hơn.

Nhiều ý kiến đồng quan điểm rằng, chỉ cần lấy giá 1,2-1,5 triệu đồng, nhà hàng đã có thể lãi to.

Canh măng mực là món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ của người Bát Tràng (Ảnh: Minhmat).

Tài khoản Ngọc Hân cho rằng, mâm cỗ của cửa hàng nghệ nhân nhưng trình bày có phần cẩu thả. Nhà hàng ở Bát Tràng nhưng đĩa bát trên mâm không đồng bộ, có tới 3-4 loại hoa văn khác nhau.

Nếu đã lấy giá cao thì ngoài chất lượng món ăn còn cần chú trọng tới những điều nhỏ nhất như bát đĩa sử dụng, cách bày biện, trang trí món ăn… để thực khách cảm thấy rằng mình được trân trọng và số tiền bỏ ra là xứng đáng.

Đọc xong bài viết, điều khiến chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hà Nội) ngạc nhiên nhất là không hiểu vì lý do gì, nhà hàng lại biến tấu cho giò thái rối và ruốc tôm vào bát canh măng mực.

Chị Mai cho hay, theo tìm hiểu của chị, canh măng mực có nguyên liệu chính là mực và măng khô xé sợi, nước dùng là sự kết hợp của nước xào măng và nước ninh từ xương hom và tôm he khô, chế thêm nước luộc gà. Món canh có vị thanh ngọt và đặc biệt không bị tanh.

“Tôi thấy bát canh măng mực thực khách trong bài viết thưởng thức quá lộn xộn khi có thêm giò thái rối, ruốc tôm. Một bát khác thì nhiều nước dùng quá nhiều mỡ. Khi ăn, có lẽ không thể tìm thấy vị ngọt thanh như bát canh măng mực truyền thống”, chị Mai nói.

Đại diện một đơn vị chuyên nấu cỗ và đào tạo nấu cỗ ở Hà Nội cho hay, thực đơn cho 6 người gồm 9-10 món có gà, tôm, mực, chim câu, canh… mức giá thường rơi vào khoảng 1,2-1,3 triệu đồng/mâm.

“Nguyên liệu tôm tươi, mực tươi còn đắt hơn mực khô, tôm khô”, vị này nói.

Tuy nhiên, vị này cho hay, ngoài nguyên liệu, một mâm cỗ sẽ còn gánh nhiều chi phí khác. Các món tương tự nhưng nấu cỗ phục vụ tại gia sẽ khác nhà hàng nấu bán cho thực khách. Lý do đắt đỏ lên tới gấp đôi bình thường có thể ở chỗ ngồi, chi phí phục vụ.

Những mâm cỗ truyền thống từ lâu luôn có sức hút đặc biệt (Ảnh: Minhmat).

Trong khi đó, một chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực khi trao đổi với phóng viên Dân trí, đưa ra nhận định riêng.

Theo vị chuyên gia này, khi thực khách thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng hay các cơ sở kinh doanh có danh tiếng, ngoài việc trả chi phí cho giá thành của bữa ăn, còn có mức chi trả về mức độ nổi tiếng, tài năng nấu nướng của người đầu bếp.

Vị chuyên gia ẩm thực đưa ra ví dụ. Chẳng hạn trong suất ăn trị giá 100.000 đồng, 20.000 đồng là giá cả của thực phẩm, thì số tiền còn lại sẽ là chi trả cho danh tiếng của cơ sở kinh doanh cũng như người đầu bếp, chưa tính tới phí thuê mặt bằng, nhân viên, tiền thuế…

“Khi chúng ta thưởng thức bữa ăn do nghệ nhân trực tiếp nấu nướng sẽ khác với chi phí của mâm cơm truyền thống ở nhà hàng bình dân.

Hệ quy chiếu của hai nơi này khác nhau, nên đặt lên bàn cân để so sánh sẽ tạo ra sự khập khiễng. Bởi vậy ở câu chuyện này, tôi cho rằng chúng ta nên có sự tiếp cận cởi mở, thuận mua vừa bán”, vị chuyên gia phân tích.