Tranh cãi mâm cỗ nghệ nhân ở Bát Tràng 6 người giá 2,7 triệu đồng đắt đỏ

Trong khi nhiều người cho rằng mức giá 2,7 triệu đồng là quá đắt đỏ cho nhóm 6 người, không ít ý kiến lại phản bác, cần xem xét đến nguyên liệu, cách bài trí và giá trị văn hóa ẩm thực được lồng ghép trong từng món ăn.

Có gì trên mâm cỗ 2,7 triệu đồng ở Bát Tràng?

Dịp cuối tuần vừa qua, chị B. (ở Hà Nội) cùng gia đình tham quan làng gốm Bát Tràng. Sau khi ghé các xưởng gốm, công trình kiến trúc tại đây, chị B. đưa người thân đến một nhà hàng để dùng bữa.

Trước đó, chị B. tìm hiểu và được biết, làng Bát Tràng có một số nghệ nhân ẩm thực rất nổi tiếng. Đây là những người đã góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống của làng nghề với những món ăn công phu.

Chị quyết định chọn ăn trưa tại nhà hàng của nghệ nhân Phạm Thị Hòa. Phía nhà hàng báo thực đơn gồm 10 món, có giá 2,7 triệu đồng mâm 6 người (450.000 đồng/suất).

“Tôi được nhà hàng báo giá trước và nhận thấy đây là mức giá khá cao. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định đặt cỗ vì tò mò muốn thưởng thức một mâm cỗ nghệ nhân đã làm nên thương hiệu của ẩm thực Bát Tràng.

Tôi nghĩ nếu đồ ăn ngon thì mức giá hoàn toàn tương xứng. Tôi vốn đam mê nấu ăn nên rất muốn trải nghiệm những món đặc sản để có thể học hỏi”, chị B. chia sẻ về kỳ vọng của mình.

Các món trên mâm cỗ chị B. đặt gồm: Canh măng mực, gà ta luộc, chả tôm nướng, nem chim câu, tôm xào thập cẩm, nộm lạc, canh cá lành canh, cơm tám, xôi vò chè đường.

Tuy nhiên, khi thưởng thức các món ăn, chị B. cảm nhận hương vị không được xuất sắc như mong đợi và số tiền bỏ ra. “Tôi và người nhà khá hụt hẫng, nghĩ rằng khi thưởng thức phải trầm trồ, nhưng lại không như vậy”, chị nói.

Theo chị B., canh măng mực và su hào xào là 2 món nổi tiếng ở đây nhưng vị khá bình thường, không bật lên sự ngọt thanh. Trong món canh măng mực, mực khá ít nhưng lại nhiều giò thái sợi và măng xé.

Nem chim câu không thấy rõ vị thịt chim. Chả tôm là chả thịt có thêm 1 con tôm. Canh cá lành canh được nấu từ cá sông nhỏ, bằm nát, nặn thành viên như mọc nấu canh chua.

Mâm cỗ gia đình chị B. thưởng thức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị B. cho rằng, trong các nguyên liệu nấu lên mâm cỗ có mực, chim câu, tôm… Những nguyên liệu này có giá cao nhưng định lượng không nhiều trong các món.

Mâm cỗ Bát Tràng vốn là một trong những nét văn hóa độc đáo của ẩm thực Hà Nội. Để phục vụ khách du lịch, nhiều nhà hàng thường đưa các mâm cỗ này vào menu (thực đơn).

Mâm cỗ gồm 10 món có giá 2,7 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, trên nhiều hội nhóm ẩm thực, mức giá của mâm cỗ tại đây cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Có người cho rằng, cỗ Bát Tràng không khi nào dưới 2 triệu, mức này là “quá đắt đỏ”, với mức tiền ấy “đi ăn hải sản còn ngon hơn”. Song cũng không ít người minh oan rằng, “cỗ ngon”, “cỗ nghệ nhân thì giá phải khác”.

Tài khoản Hà Trần chia sẻ, từng mua mâm cỗ Bát Tràng khá ngon nhưng của người dân trong làng nấu, giá rẻ hơn rất nhiều. Việc mua ở những nơi có thương hiệu sẽ khó tránh được chênh lệch giá cả bởi có thể ngoài nguyên liệu, mâm cỗ có thể còn gánh nhiều chi phí khác.

Tài khoản Phùng Linh từng đặt cỗ của nhà hàng nghệ nhân mà chị B. dùng bữa. Vị khách này có chung cảm nhận là mức giá của mâm cỗ khá cao, chất lượng ở mức ổn định.

Mâm cỗ Bát Tràng cầu kỳ thế nào, mức giá phổ biến ra sao?

Được biết, hai món ăn được coi là linh hồn, không bao giờ thiếu trong mâm cỗ của người Bát Tràng đó là canh măng mực và su hào xào mực khô.

Trong đó, canh măng mực được coi là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt. Nước dùng của món canh được chế biến cầu kỳ từ nước luộc gà, nước ninh từ nấm, nước luộc tôm trộn lẫn với nhau rồi nêm nếm các loại gia vị theo tiêu chuẩn.

Thứ mực khô được chọn là mực Thanh Hóa hạng ngon nhất. Người nấu bếp sơ chế bằng cách bỏ yếm và râu, chỉ lấy phần thân, ngâm rồi tẩy sạch cho hết tanh.

Măng khô phải chọn loại măng vừa giòn, vừa dai. Sau khi ngâm luộc, măng được tước từng sợi nhỏ rồi mang phơi khô, cất đi dùng dần. Trước khi nấu canh, mực và măng được xào qua cho ngấm gia vị. Một điều khác biệt là món canh này không cho hành lá để giữ hương vị trọn vẹn.

Tương tự, món mực khô xào su hào cũng được nhận xét là kết hợp độc đáo. Mực khô được nướng sơ cho thơm, xé sợi vừa ăn. Su hào thái miếng vừa vặn, xào chín tới để giữ độ giòn ngọt tự nhiên.

Để tìm hiểu về mức giá của một mâm cỗ truyền thống ở Bát Tràng, phóng viên Dân trí đã tiến hành khảo sát nhanh tại một số cơ sở nhà hàng phục vụ trên địa bàn.

Theo đó, một mâm cỗ truyền thống dành cho 6 người sẽ có mức giá dao động từ 1,9 triệu đồng tới 2,7 triệu đồng. Trong đó, 2 món đặc trưng không thể thiếu của người Bát Tràng là su hào xào mực và canh măng mực.

Chị H., đại diện một gia đình chuyên nấu cỗ phục vụ khách trong căn nhà cổ 130 năm tuổi tại Bát Tràng cho biết, hiện cơ sở có 2 mức giá để khách lựa chọn.

Đó là mâm cỗ 1,9 triệu đồng cho 6 người gồm 9-10 món với gà hấp, su hào xào mực, bò sốt tiêu đen, nem tôm, nộm hoa quả, chim hầm, canh bóng, canh măng mực, nem tôm, xôi vò, cơm trắng. Mâm cỗ 2,2 triệu đồng cũng tương tự, chỉ thêm món tôm rang muối.

Một số cơ sở khác cũng báo giá tương tự với mâm cỗ từ 2 triệu đồng dành cho 6 người. Nếu số lượng của khách ít, khoảng 2-3 người, nhà hàng có thể lựa chọn để làm một số món đặc trưng phục vụ riêng gồm canh măng mực, đĩa xào và nem rán. Mức giá trung bình khoảng 300.000 đồng/khách.

Một bát canh măng mực phục vụ tại nhà hàng của bà Hòa (Ảnh: Chu chu).

Khi phóng viên liên hệ với bà Phạm Thị Hòa để đề cập tới giá thành của mâm cỗ 2,7 triệu đồng, nữ nghệ nhân ẩm thực tỏ ra khá bất ngờ.

Bà cho biết, tất cả các khách hàng đều biết mức giá trước khi đặt đồ ăn. Mỗi ngày, bà nhận không quá 20 mâm cỗ. Khách phải đặt trước từ 1 đến 2 ngày. Các nguyên liệu đều được chuẩn bị trong ngày, đảm bảo độ tươi mới.

Bà cũng cho rằng, mỗi người có khẩu vị ăn uống khác nhau, nên không nhận xét về việc khách thấy đồ ăn có hương vị không xuất sắc.