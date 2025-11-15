Ukraine cảnh báo Nga sẽ sản xuất 120.000 bom lượn độ nguy hiểm gấp 5 lần

Các quả bom lượn (Ảnh: UP).

Nga đã tăng cường sản xuất vũ khí kể từ khi xung đột nổ ra với Ukraine năm 2022, với các nhà máy quốc phòng hoạt động suốt ngày đêm. Nước này thường không công bố chi tiết về sản lượng quân sự, vì được xếp loại bí mật.

Con số 120.000 quả bom nói trên do Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cung cấp.

Ông không nói cách thức thu thập con số này hoặc dữ liệu các năm trước, nhưng nếu đúng, điều đó cho thấy mức tăng khổng lồ trong sản xuất bom lượn của Nga, loại bom sử dụng cánh, và đôi khi có động cơ, để bay hàng chục km tới mục tiêu.

Con số 120.000 bao gồm cả đạn dược mới và bom cũ được nâng cấp thành bom lượn.

Ông Skibitskyi nói rằng lực lượng Nga đang bắn từ 200 đến 250 quả bom lượn mỗi ngày. Tháng trước, mức trung bình hàng ngày khoảng 170, theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine.

“Có thể bắn hạ chúng, nhưng số lượng bom hàng không mà Liên bang Nga sản xuất là khổng lồ. Đây là mối đe dọa. Một mối đe dọa đòi hỏi chúng tôi phải có phản ứng phù hợp", ông Skibitskyi nói.

Những quả bom này, trước đây được ước tính có tầm bắn tối đa khoảng 90km, có thể xuyên thủng phòng tuyến Ukraine mà không cần máy bay vượt qua chiến tuyến,

Chúng rẻ hơn nhiều và dồi dào hơn tên lửa, và lượng thuốc nổ hàng trăm kg đủ sức phá các tòa nhà và công sự ở Kharkov và Kherson.

Ông Skibitskyi cho biết Nga đang bắt đầu sản xuất hàng loạt một loại bom lượn mới có thể bay tới 200km từ điểm thả trên máy bay chiến đấu, và dự kiến sản xuất khoảng 500 quả trước cuối năm nay.

Ukraine cũng tin rằng Nga đang nghiên cứu các phiên bản cải tiến để bom có thể bay tới 400km, cho phép Moscow tập kích thêm nhiều mục tiêu của Ukraine mà không cần dùng tên lửa, ông nói. Điều đó có nghĩa là Nga đang tăng mức độ khó đánh chặn của loại bom này lên gấp 5 lần.

Các cuộc tấn công bằng bom lượn trong tháng 10 ở Mykolaiv, Poltava và Odesa, đều cách xa chiến tuyến hàng chục km, đã cho thấy tầm vươn ngày càng tăng của loại vũ khí này.

Ông Skibitskyi cũng đưa ra ước tính về năng lực sản xuất UAV của Nga, mà ông nói đã giúp Nga tập kích hệ thống năng lượng của Ukraine hiệu quả hơn.

Theo ông, trong năm 2025, Nga dự kiến sẽ sản xuất tổng cộng khoảng 70.000 UAV tầm xa, ông cho biết, bao gồm 30.000 UAV Shahed, loại được sử dụng chủ lực trong các cuộc không kích của Nga.

“Họ bắt đầu với 30 UAV mỗi tháng, giờ thì 30 chiếc có thể cùng bay tới một mục tiêu”, ông nói, dự đoán các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng sẽ tiếp tục trong mùa đông.

“Họ rõ ràng muốn bẻ gãy chúng tôi. Điều này đang làm mất ổn định tình hình trong nước", ông nói. Ông Skibitskyi mô tả đây là một trong những công cụ nhằm gây sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra.

Ông cũng cảnh báo nếu quân Nga giành được thành phố Pokrovsk đang bị bao vây, nơi giao tranh trong đô thị đang diễn ra ác liệt, họ có khả năng sẽ tiến về ranh giới tỉnh Donetsk, mục tiêu lâu nay của họ.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về những con số mà tướng Ukraine nêu ra.