Khách ùn ùn đổ về Hà Giang, "biển người" tắc cứng trên dốc Thẩm Mã

Nhân dịp 3 người bạn từ miền Nam ra chơi, anh Nguyễn Đường (sống ở Hà Nội) đưa cả nhóm đi Hà Giang (Tuyên Quang) 3 ngày để tham quan những địa điểm nổi tiếng.

Trưa 14/11, 4 thành viên trong nhóm đi 2 xe máy xuất phát từ phường Hà Giang lên Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú.

Khách đông đúc ở khu vực dốc Thẩm Mã chiều 14/11 (Ảnh: Đức Thành).

Khoảng 14h15, Đường cùng các bạn di chuyển đến khu vực dốc Thẩm Mã - con dốc nổi tiếng, nằm trên quốc lộ 4C nối liền Yên Minh và Đồng Văn. Trước mặt chàng trai là đông đúc du khách, ô tô và xe máy xếp kín mặt đường.

Tắc đường ở dốc Thẩm Mã vì lượng khách du lịch quá đông (Video: Nguyễn Đường).

"Du khách dừng lại ở dốc Thẩm Mã ngắm cảnh khiến lòng đường bị thu hẹp dẫn đến ùn tắc. Chúng tôi phải luồn lách xe máy gần 15 phút mới qua được vị trí này. Các tài xế ô tô phải nhích từng chút, có lúc gần như đứng yên", nam du khách chia sẻ.

Trong khi đó, anh Thiện (tài xế chở khách du lịch) mất 30 phút mới có thể đi qua được đoạn ùn tắc ở dốc Thẩm Mã.

Anh cho biết, lúc 14h30, tình trạng tắc đường kéo dài khoảng 1km.

Sợ ảnh hưởng lịch trình của khách, anh Thiện không dám chờ đợi lâu. Chàng trai quyết định gắng sức, đẩy xe máy men theo rãnh bên đường nên may mắn thoát được điểm ùn ứ.

"Tôi đi từ Đồng Văn về Quản Bạ bị tắc đường 2 lần ở dốc Cán Tỷ và dốc Thẩm Mã. Những khu vực này có cảnh đẹp nên mọi người đứng lại chụp ảnh, nghỉ ngơi gây cản trở giao thông", nam tài xế chia sẻ.

Làm dịch vụ du lịch ở Hà Giang đã nhiều năm, anh Thiện cho biết, tháng 11 hàng năm luôn là cao điểm du lịch, vì hoa tam giác mạch nở rộ, thời tiết không còn mưa lũ. Vì thế, một số tuyến đường thường bị ùn tắc cục bộ.

Đoạn đường xuống sông Nho Quế cũng bị ùn tắc (Ảnh: Đức Thành).

Với những du khách di chuyển bằng ô tô, thời gian chờ đợi qua đoạn ùn tắc kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng khiến cho lịch trình bị ảnh hưởng.

Chị Nhung cùng nhóm bạn 10 người đi chơi dịp cuối tuần. Bản thân đã lường trước lượng khách đổ về đông, nhưng du khách này không ngờ phải trải qua cảnh tắc đường ở cổng trời Quản Bạ.

"Tại khu vực cổng trời Quản Bạ, công nhân đổ đá để sửa chữa mặt đường sau khi bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ nên các phương tiện phải di chuyển chậm dẫn đến ùn tắc. Tại dốc Thẩm Mã, xe chở hàng và chở khách du lịch dừng lại quá đông khiến mọi người gặp khó khăn khi di chuyển", nữ du khách nói.

Dòng phương tiện xếp kín đường ở dốc Thẩm Mã (Ảnh: Chụp màn hình).

13h, nhóm của chị Nhung di chuyển bằng ô tô từ xã Yên Minh lên Dinh thự Vua Mèo tại xã Sà Phìn. Vì tắc đường, khoảng 16h15, nữ du khách mới đến nơi, lâu hơn bình thường 1 tiếng.

"Đường nhỏ hẹp nhưng một số xe đi ngược chiều cố lấn làn khiến cho các phương tiện gặp khó khăn. Tại đoạn đường gần cây cô đơn - cây nghiến cổ thụ hơn 250 năm tuổi mọc bên quốc lộ 4C - ô tô của đoàn phải đứng im gần 30 phút mới có thể tiếp tục lưu thông", chị cho hay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, thời điểm này có nhiều yếu tố nên lượng khách du lịch tăng đột biến.

"Đây là giai đoạn thời tiết ở Hà Giang, Yên Minh, Đồng Văn... đẹp nhất trong năm, làng Lô Lô Chải vừa được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025", công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á", hoa tam giác mạch nở rộ, mùa lễ hội... tạo nên sức hút với du khách", vị đại diện nói.

Theo vị đại diện, Sở có nắm được việc xảy ra ùn tắc tại một số đoạn đường do lượng khách đông.

"Tình trạng ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ, cơ quan chức năng đã có sự can thiệp kịp thời", vị đại diện cho biết.

Để hành trình được thuận lợi, du khách nên theo dõi thời tiết, tính toán cung đường một cách hợp lý, đặt trước phòng nghỉ và chỗ ăn uống.