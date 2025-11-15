Tài xế và chủ xe khách bị phạt gần 9 triệu đồng vì chèn ép ô tô trên đường

Chiều 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) vừa lập biên bản xử phạt với lái xe P.M.H. (SN 1999, ở Lào Cai) do có hành vi chuyển hướng chưa đảm bảo an toàn với xe phía sau; dừng xe không sát lề đường bên phải theo chiều đi; điều khiển xe khách không có hợp đồng vận tải.

Hình ảnh chiếc xe khách có hành vi tạt đầu ô tô khác trên quốc lộ 32 (Ảnh: Cục CSGT).

Với các vi phạm trên, anh H. sẽ bị phạt tổng số tiền 3,1 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xử phạt với chủ xe khách BKS 21F-002.xx với các hành vi: Sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà không có hợp đồng vận tải, với số tiền phạt 5,5 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng. Tổng số tiền phạt mà lái xe và chủ xe khách phải chịu là 8,6 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vào lúc 10h17 ngày 12/11 tại km191+900 quốc lộ 32, địa phận xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, lái xe P.M.H. điều khiển xe khách BKS 21F-002.xx có hành vi chèn ép xe khác và dừng xe trả khách giữa đường.

Người dân đã phản ánh sự việc tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Đội 4 sau đó đã vào cuộc làm rõ vụ việc.