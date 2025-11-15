Năm 2026, dành khoảng 95.000 tỷ đồng ngân sách cho khoa học công nghệ

Dành khoảng 95.000 tỷ đồng ngân sách cho khoa học công nghệ

Tại phiên họp Ban chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 15/11, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quyết liệt triển khai hiệu quả chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số. Ngân hàng Nhà nước rà soát điều kiện, tiêu chí và kiểm soát dòng tiền đi đúng mục tiêu.

Để đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách và đầu tư, Bộ Tài chính cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế tài chính phù hợp, phân bổ và bố trí đủ vốn.

Các lĩnh vực được ưu tiên là trung tâm dữ liệu quốc gia, sàn dữ liệu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu, dự án phát triển công nghệ chiến lược và cơ sở dữ liệu trọng yếu...

Thủ tướng nêu rõ để đạt được các mục tiêu chiến lược, chúng ta đã xác định mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, và từ 10% trở lên trong năm 2026 cũng như các năm tiếp theo.

Để thúc đẩy tăng trưởng cao, liên tục trong nhiều năm, chúng ta phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lượng tử, sinh học, không gian ngầm, không gian biển, vũ trụ…).

Bên cạnh đó, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới. Việc cơ cấu lại nền kinh tế cũng phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết quan trọng và đang chuẩn bị ban hành các nghị quyết khác về kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài, phát triển văn hóa.

Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và được triển khai sâu rộng. Trong đó nhiều kết quả tích cực đạt được về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: VGP).

Cắt giảm mạnh giấy tờ không cần thiết

Tuy nhiên để hoàn thành các mục tiêu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và đề án 06, còn nhiều việc phải làm.

Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đánh giá những việc đã thực hiện được, nhiệm vụ đã được giao; làm rõ kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.

Những nội dung cần tập trung phân tích gồm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ, cá thể hóa trách nhiệm; xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng công dân số; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; các bộ trưởng, trưởng ngành phải rất quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao sớm trình đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu; đề án đầu tư năng lực cho tổ chức nghiên cứu phát triển công lập. Cùng với đôn đốc nhà mạng phủ sóng 5G toàn quốc, Bộ gỡ vướng liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026, phấn đấu đạt 500.000 thuê bao.

Bộ Xây dựng cùng các địa phương được giao xây dựng đề án đô thị thông minh tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương; mô hình cửa khẩu thông minh nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ; số hóa tất cả văn bằng, chứng chỉ trong quý I/2026. Hồ sơ sức khỏe điện tử trên toàn quốc sẽ được xây dựng, liên thông giữa các bệnh viện.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân, đồng thời những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì "phải mạnh dạn, dứt khoát cắt bỏ".