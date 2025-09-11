Lần đầu đến Mù Cang Chải, khách miền Tây bất ngờ với món ăn từ... côn trùng

Mù Cang Chải vào mùa

Gần đây, những bức ảnh về Mù Cang Chải được chụp bởi khách du lịch khiến nhiều người trầm trồ vì vẻ đẹp nên thơ của nơi này. Khung cảnh ruộng bậc thang với sắc xanh, sắc vàng hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Trong chuyến đi xuyên Việt đầu tháng 9, Đỗ Quang Hậu (21 tuổi, quê Cần Thơ) đã chọn dừng chân tại Mù Cang Chải trong 2 ngày 1 đêm. Tổng chi phí cho hành trình của anh khoảng 1,3 triệu đồng, bao gồm tiền lưu trú, vé tham quan, ăn uống và cả khoản gửi cho người bản địa để được dẫn đường đi khám phá.

Những ruộng lúa xanh ngát được bao quanh bởi núi đồi khiến anh Hậu cảm thấy ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Mù Cang Chải. Tôi ấn tượng với những dãy ruộng bậc thang xanh ngát ôm trọn núi non hùng vĩ. Khoảnh khắc đứng trên đèo Khau Phạ, nhìn xuống thung lũng thật sự đẹp đến ngỡ ngàng".

Không chỉ say mê cảnh sắc, anh Hậu còn bị cuốn hút bởi sự sáng tạo và chăm chỉ của người dân trong việc làm ruộng bậc thang. Anh ngưỡng mộ, cảm thấy rất bình yên và trân trọng công sức của những người nông dân hiền hòa, chất phác nơi đây.

"Theo cảm nhận của tôi, Mù Cang Chải vừa hùng vĩ vừa bình dị. Đặc biệt, sự mến khách cùng trang phục rực rỡ của đồng bào dân tộc thiểu số khiến tôi có cảm giác gần gũi như ở nhà", anh nói.

Ẩm thực địa phương cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho anh Hậu, dù ban đầu khi thưởng thức anh cũng có chút e dè. "Tôi thấy vô cùng ấn tượng với món sâu tre rang lá chanh, mắc khén, dù ban đầu tôi thấy có chút ghê rợn. Tôi thích nhất món gà nướng lá mắc mật kèm với chẩm chéo", anh nói.

Món sâu tre rang lá chanh (Ảnh minh họa: Tư liệu).

Anh Hậu nói thêm, trong dịp ghé thăm Mù Cang Chải, anh còn may mắn được tham gia lễ hội truyền thống của người Mông, hòa mình vào những vũ điệu nhảy sạp sôi động.

Du lịch Mù Cang Chải dần được phục hồi

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thùy Trang (Hà Nội) - đại diện đơn vị lữ hành Downtown Travel, chuyên các tour du lịch Mù Cang Chải - cho biết, năm 2024 từng là một giai đoạn khó khăn của du lịch Mù Cang Chải khi tâm lý khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi, dù thực tế nơi đây không chịu tác động trực tiếp.

"Tuy nhiên, năm nay lượng khách du lịch đến Mù Cang Chải lại được dự đoán sẽ tăng trưởng khoảng 80-120%, nhờ thời tiết thuận lợi, miền Bắc chưa có bão, cùng sự góp sức truyền thông mạnh mẽ về Mù Cang Chải từ nhiều đơn vị.

Chúng tôi đã chủ động đặt trước hệ thống phòng nghỉ, đảm bảo phục vụ cho 200-300 khách mỗi cuối tuần trong tháng 9-10", đại diện đơn vị lữ hành cho biết.

Tháng 9, 10 là lúc Mù Cang Chải bước vào mùa lúa chín (Ảnh: Lê Viết Vinh).

Anh Lê Viết Vinh (25 tuổi, Hà Nội) - người chuyên tổ chức các tour trải nghiệm Mù Cang Chải - cũng cho biết, Mù Cang Chải có hai mùa đẹp nhất trong năm là mùa nước đổ (tháng 5, 6) và mùa lúa chín (tháng 9, 10).

"Mù Cang Chải đang vào mùa lúa chín thời điểm đẹp nhất, khi cả thung lũng vàng rực và thơ mộng, thu hút rất nhiều bạn trẻ đam mê chụp ảnh", anh Vinh chia sẻ.

Mù Cang Chải nhuộm vàng bởi lúa chín (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo ghi nhận của anh Vinh, so với năm ngoái, lượng khách đến Mù Cang Chải những ngày đầu tháng 9 chưa thật sự bùng nổ. Song, anh nhận thấy tín hiệu tích cực, có thể hy vọng lượng khách tăng mạnh ở những tuần tiếp theo.

"Các điểm tham quan nổi bật ở Mù Cang Chải vẫn luôn là Đồi Mâm Xôi, Đồi Móng Ngựa, Đèo Khau Phạ và Đồi Mũi Giày - những nơi vừa có cảnh quan đặc sắc vừa có nhiều góc chụp ảnh đẹp", anh chia sẻ.

Anh Vinh cũng chia sẻ thêm, các tour Hà Nội - Mù Cang Chải 2 ngày 1 đêm thông thường có giá khoảng 1,59 triệu đồng/khách, đảm bảo chất lượng lưu trú, ăn uống và trải nghiệm. Thậm chí, tour còn có người hỗ trợ chụp ảnh, phù hợp cho ai muốn mang về những hình ảnh đẹp sau chuyến đi.

Theo anh, tình trạng quá tải khách thường diễn ra khoảng 1-2 tuần cao điểm tại những điểm nổi tiếng, sau đó sẽ dàn trải hơn. Anh cho rằng đó cũng là đặc sản mùa vụ của Mù Cang Chải. Điều quan trọng là các đơn vị cần tổ chức và phân bổ khách hợp lý để vừa đảm bảo trải nghiệm cho du khách, vừa hướng đến phát triển bền vững.

Lưu ý khi du lịch mùa vàng tại Mù Cang Chải

Mù Cang Chải nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội khoảng 300km. Để tới tham quan địa điểm này, du khách nên lựa chọn di chuyển bằng xe khách hoặc ô tô để an toàn và tiết kiệm. Hiện nay, du lịch ở địa điểm này khá phát triển, số lượng và chất lượng nơi cư trú cũng gia tăng.

Khi ghé thăm Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, du khách nên khám phá những địa điểm mang tính biểu tượng của nơi đây như: Đồi Mâm Xôi, Đồi Móng Ngựa, Đồi Mũi Giày, Rừng Trúc, làng cốm Tú Lệ, đèo Khau Phạ (một trong "tứ đại đỉnh đèo" Việt Nam), suối khoáng nóng Trạm Tấu - Ngọc Chiến và đặc biệt là Suối Giàng (nơi có những cây trà cổ thụ trên 300 năm tuổi).

Từ trên đồi, du khách có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh thung lũng ruộng bậc thang và dễ dàng chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất của mùa vàng.

Mù Cang Chải là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Mông, Thái. Chính vì vậy khi khám phá nơi đây, du khách có thể thưởng thức đặc sản địa phương như cốm Tú Lệ, thịt trâu gác bếp, rượu táo mèo...

Bên cạnh đó, các hoạt động trekking, ngắm dù lượn, tắm suối khoáng nóng cũng rất đáng để trải nghiệm khi đặt chân tới đây.

Cảnh sắc Mù Cang Chải vào mùa lúa chín đẹp như tranh vẽ (Ảnh: Trần Thanh).

Nếu du khách lần đầu đến với Mù Cang Chải và chưa biết sắp xếp lịch trình để tham quan trọn vẹn nơi này thì có thể tham khảo một vài tour du lịch.

Khi tham gia tour, du khách sẽ được hướng dẫn viên am hiểu du lịch miền núi và phong tục tập quán địa phương dẫn đoàn, đảm bảo về nơi ở và tối ưu hoá lịch trình tham quan. Điều này không chỉ giúp du khách hạn chế rủi ro mà còn mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn hơn.

Hoàng Thư