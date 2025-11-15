Nam thanh niên bị khởi tố vì cho bạn chưa có bằng lái mượn xe gây tai nạn

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.H.Q. (SN 2009, trú tại phường Hoa Lư), để điều tra tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chiếc xe máy V.H.Q. cho người chưa có bằng lái mượn đã gây tai nạn giao thông (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, T.Q.Đ. (SN 2009, trú tại phường Hoa Lư) hỏi mượn chiếc xe máy của V.H.Q., để đi đón bạn. Biết Đ. chưa có Giấy phép lái xe theo quy định nhưng Q. vẫn đồng ý giao chìa khóa và xe không gắn biển số.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, Đ. đã xảy ra tai nạn giao thông làm ông V.H.Đ. (SN 1959, trú tại phường Hoa Lư), bị chấn thương sọ não phải cấp cứu, điều trị tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương.

Bản thân Đ. cũng bị thương rách da đầu phải điều trị tại bệnh viện. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng.