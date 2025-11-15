Nam thanh niên bị khởi tố vì cho bạn chưa có bằng lái mượn xe gây tai nạn
(Dân trí) - Biết bạn mình là T.Q.Đ. chưa có giấy phép lái xe nhưng V.H.Q. ở Ninh Bình vẫn cho mượn xe máy để đi trên đường. Hậu quả, Đ. gây ra tai nạn làm người khác bị chấn thương sọ não.
Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.H.Q. (SN 2009, trú tại phường Hoa Lư), để điều tra tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Trước đó, T.Q.Đ. (SN 2009, trú tại phường Hoa Lư) hỏi mượn chiếc xe máy của V.H.Q., để đi đón bạn. Biết Đ. chưa có Giấy phép lái xe theo quy định nhưng Q. vẫn đồng ý giao chìa khóa và xe không gắn biển số.
Trong quá trình điều khiển phương tiện, Đ. đã xảy ra tai nạn giao thông làm ông V.H.Đ. (SN 1959, trú tại phường Hoa Lư), bị chấn thương sọ não phải cấp cứu, điều trị tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương.
Bản thân Đ. cũng bị thương rách da đầu phải điều trị tại bệnh viện. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thiệt hại về người và tài sản, mà chủ phương tiện còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Theo quy định, người nào giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.