Hỏa hoạn khiến ngôi chùa 1.500 năm tuổi bị đổ sập, nghi do khách thắp hương

Ngôi chùa cổ ở Giang Tô bốc cháy dữ dội, nghi do khách thắp hương gây ra

Một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi phần lớn chùa Vĩnh Khánh (Yongqing Temple), một ngôi chùa cổ tọa lạc trên núi Phượng Hoàng thuộc thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào sáng 12/11.

Ngôi chùa hơn 1.500 năm tuổi bị đổ sập trong vụ hỏa hoạn chỉ còn trơ khung (Nguồn video: The Sun).

Theo chính quyền thị trấn Phượng Hoàng, đám cháy bùng phát dữ dội vào lúc 11h24 (theo giờ địa phương) tại gác Văn Xương vốn là công trình gỗ ba tầng nằm trong khuôn viên chùa. Ngọn lửa lan nhanh, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Đoạn video được người dân địa phương ghi lại cho thấy, ngọn lửa bao trùm toàn bộ tòa gác từ trên xuống dưới. Những cột khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, toàn bộ tòa gác chỉ còn trơ lại phần khung bê tông. Những phần còn lại đều bị đổ sập. Rất may tai nạn không ghi nhận những trường hợp thương vong về người. Khu rừng xung quanh cũng không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa dù có thời điểm lửa bốc lên rất dữ dội.

Khoảnh khắc chùa bị bốc cháy dữ dội (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 13/11, tổ điều tra vụ hỏa hoạn cho biết, kết quả ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc du khách sử dụng hương, nến không đúng cách.

Gác Văn Xương là nơi phát hỏa, được xây dựng lại vào tháng 10/2009. Khu vực này không lưu giữ hiện vật cổ nào.

Cơ quan chức năng khẳng định, toàn bộ công trình trong khu chùa Vĩnh Khánh hiện nay đều là kiến trúc phục dựng hiện đại, không còn di tích cổ của triều đại Nam triều (năm 420 đến năm 589).

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang bị nghi do người thắp hương gây ra (Ảnh: HK).

Chính quyền thị trấn Phượng Hoàng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời giới chức địa phương đang lên kế hoạch rà soát toàn diện những khu vực có nguy cơ cháy nổ tại khu du lịch tâm linh này.

Ngôi chùa gắn liền với lịch sử hơn 1.500 năm

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Trương Gia Cảng, chùa Vĩnh Khánh được xây dựng vào năm 536 dưới đời Lương Vũ Đế thuộc triều đại Nam triều.

Khu đất xây dựng chùa nằm trên nền dinh thự cũ của quan Lục Hiếu Bản. Ngôi chùa từng được nhắc đến trong thơ của thi hào Đỗ Mục đời Đường với câu ca ngợi “Nam triều tứ bách bát thập tự” (tạm dịch: 480 ngôi chùa rực rỡ thời Nam triều).

Gác Văn Xương trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Trip).

Từ thời Minh và nhà Thanh, chùa trải qua 6 lần trùng tu với diện tích khuôn viên từng mở rộng gấp nhiều lần.

Trong khi đó, gác Văn Xương trong chùa còn được biết đến là nơi ẩn tu của nhà văn Thi Nại Am. Ông là tác giả tiểu thuyết kinh điển "Thủy Hử" vào cuối đời Nguyên.

Tuy nhiên, ngôi gác nguyên bản bị tháo dỡ năm 1958. Sau đó, các nhà sư cũng rời đi. Công trình hiện nay được phục dựng lại vào năm 1993.

Trước khi gặp hỏa hoạn, ngôi chùa đã trở thành di sản văn hóa du lịch nổi bật của tỉnh Giang Tô.

Năm 2021, khu phong cảnh núi Phượng Hoàng và chùa Vĩnh Khánh được công nhận là một trong những điểm du lịch trải nghiệm di sản phi vật thể cấp tỉnh đầu tiên của Giang Tô.