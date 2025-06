Tàu hỏa quá tải, khách ngã xuống đường ray: 4 người tử vong

Theo thông tin từ Đường sắt Trung ương Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra lúc 9h30 trên đoạn đường giữa ga Diva và ga Kopar, khi đoàn tàu đang hướng về Kasara.

Do giờ cao điểm, tàu quá đông đúc, nhiều hành khách đứng ở cửa và bậc thang ngoài tàu. Trong lúc tàu di chuyển, ít nhất 10 người đã rơi xuống đường ray khiến 4 người tử vong. Hai người bị thương vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Hiện trường tai nạn (Ảnh: News Arena).

Tờ The New Indian Express dẫn lời ông Swapnil Dhanraj Nila, đại diện truyền thông của Đường sắt Trung ương, cho biết: “Đây không phải là vụ va chạm giữa các đoàn tàu. Có khả năng các hành khách đứng trên bậc thang hai tàu đi ngược chiều bị vướng vào nhau do khoảng cách chỉ khoảng 1,5-2m, đặc biệt khi tàu đi qua khúc cua khiến tàu nghiêng nhẹ”.

Một nhân chứng cho biết: “Điểm này thường xuyên xảy ra tai nạn vì có khúc cua gấp khiến các tàu chạy ngược chiều rất gần nhau. Do tàu đông đúc, hành khách đứng sát cửa và bậc thang, dễ bị va chạm hoặc rơi xuống”.

Người này cũng cho hay, đã nhiều lần phản ánh với cơ quan đường sắt nhưng chưa có biện pháp cải thiện.

Ngành đường sắt Ấn Độ thường xuyên chứng kiến tình trạng quá tải trên các chuyến tàu (Ảnh: Getty Images).

Bộ Đường sắt sau đó đã ra quyết định bắt buộc tất cả đoàn tàu mới sản xuất cho mạng lưới ngoại ô Mumbai phải trang bị hệ thống đóng cửa tự động, nhằm ngăn hành khách đứng ngoài cửa tàu hoặc trên bậc thang, giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Đồng thời, các đoàn tàu đang hoạt động cũng sẽ được cải tạo, lắp đặt thêm hệ thống cửa tương tự.

Ông Dilip Kumar, Giám đốc Thông tin và Truyền thông Ban Đường sắt, cho biết: “An toàn hành khách là ưu tiên hàng đầu. Sự cố này cho thấy cần phải tăng cường các biện pháp bảo vệ, đảm bảo không còn tình trạng hành khách đứng ngoài cửa tàu”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn và có biện pháp khắc phục. Hiện, hoạt động vận tải trên tuyến vẫn diễn ra bình thường.