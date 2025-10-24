Kỳ công đưa nhà cổ Hà Nội vào lắp ghép trong bảo tàng 6 tầng ở TPHCM

Đó chính là Bảo tàng Y học Cổ truyền Việt Nam, điểm đến gây sốt gần đây, được nhiều du khách trong và ngoài nước đến check-in. Không chỉ là nơi lưu giữ hơn 3.000 hiện vật quý về y học cổ truyền, bảo tàng còn gây ấn tượng với kiến trúc gỗ độc đáo.

Gian nhà cổ Hà Nội ẩn mình trong bảo tàng ở TPHCM (Video: Cẩm Tiên - Thanh Nhật).

Kiến trúc cổ Hà Nội giữa lòng TPHCM

Bảo tàng gồm 1 trệt và 5 lầu với 16 phòng trưng bày, được dựng hoàn toàn bằng gỗ. Từng khung cột, lan can, cửa sổ đến cầu thang đều mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, toàn bộ gỗ của tòa nhà này được thu gom từ những ngôi nhà cổ ở miền Bắc - nơi có kỹ thuật mộc tinh xảo - rồi vận chuyển vào TPHCM để lắp ghép thủ công trong nhiều năm liền.

Gian nhà được tái dựng từ gỗ của một ngôi nhà cổ ở miền Bắc (Ảnh: Mộc Khải).

Mỗi tấm ván, đường chạm đều được giữ nguyên vân gỗ, hoa văn, mang theo câu chuyện của thời gian. Khi bước chân vào bên trong, du khách dễ dàng cảm nhận mùi gỗ hòa cùng ánh sáng vàng dịu, tạo nên bầu không khí vừa cổ kính vừa gần gũi như ở trong ngôi nhà Hà Nội xưa.

Tầng 5 của công trình được xem là điểm nhấn đặc biệt. Nơi đây tái dựng nguyên vẹn một gian nhà cổ Hà Nội, từ khung cột, kèo, mái ngói cho đến các chi tiết điêu khắc và đồ gỗ nội thất.

Thậm chí, thang máy trong bảo tàng cũng được ốp gỗ thủ công. Khi cửa thang máy khép lại, du khách có cảm giác như đang được đưa vào một ngôi nhà cổ hơn là di chuyển trong tòa nhà hiện đại.

Không gian thờ trang nghiêm tôn vinh hai danh y Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông (Ảnh: Mộc Khải).

Chính sự kết hợp tinh tế giữa công năng hiện đại và vẻ đẹp truyền thống đã khiến nơi đây trở thành công trình gỗ sống động giữa lòng thành phố, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Nhiều khách quốc tế ví nơi đây như “cỗ máy thời gian” đưa họ ngược dòng quá khứ. Khi cánh cửa bảo tàng mở ra, tiếng xe cộ và nhịp sống hối hả của đô thị dường như biến mất, nhường chỗ cho mùi gỗ thoảng nhẹ và cảm giác tĩnh lặng hiếm thấy.

Ngược dòng lịch sử, khám phá kho báu y học cổ truyền

Ý tưởng hình thành bảo tàng bắt nguồn từ niềm đam mê sưu tầm hiện vật y học cổ truyền của ông Nguyễn Hữu Tâm - người sáng lập bảo tàng. Trong nhiều năm, ông đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước, tìm kiếm từng chiếc cân, từng bộ dụng cụ, từng cuốn sách thuốc quý.

Sau quá trình lắp ghép và xây dựng, năm 2007, bảo tàng chính thức mở cửa, trở thành bảo tàng chuyên về y học cổ truyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam.

Bước vào từng căn phòng, du khách như được dẫn dắt qua hành trình phát triển của y học cổ truyền Việt Nam, từ những ấm sắc thuốc, bình rượu, hũ dược liệu, cho đến mô hình Thái Y Viện triều đình, nơi các ngự y chăm sóc sức khỏe cho vua chúa.

Bảo tàng trưng bày hơn 3.000 hiện vật về y học cổ truyền (Ảnh: Mộc Khải).

Nổi bật nhất là niên biểu lịch sử y học cổ truyền, tái hiện hành trình hàng nghìn năm của nền y học phương Đông trên đất Việt. Xen kẽ trong đó là không gian thờ danh y Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông, nơi nhiều du khách dừng lại lâu để chiêm ngưỡng.

Bộ sưu tập tại đây còn bao gồm hơn 300 mẫu dược liệu quý ghi trong Việt Nam bản thảo, cùng dao cầu, thuyền tán, cân tiểu ly, ấm sắc thuốc và đặc biệt là cây nấm linh chi 100 năm tuổi.

Du khách người Mỹ Bella Smith kể rằng, cô tình cờ biết đến bảo tàng khi làm tình nguyện tại Gia Lai, rồi quyết định ghé thăm nơi đây trong chuyến đi TPHCM. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào một bảo tàng y học, đặc biệt là y học phương Đông.

Nữ du khách đến từ Mỹ tham quan bảo tàng, thích thú trước cây nấm linh chi 100 năm tuổi (Ảnh: Mộc Khải).

"Tôi thật sự bất ngờ trước kiến trúc gỗ ở đây, tất cả đều được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Tôi cũng rất thích những bức tranh minh họa các loại thảo mộc và cây thuốc - vừa đẹp mắt, vừa mang tính giáo dục.

Trước đây, ở trường tôi có học một chút về y học theo góc nhìn phương Tây, nên trải nghiệm này giúp tôi mở rộng kiến thức và hiểu hơn về y học cổ truyền Việt Nam", nữ du khách bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, du khách khi đến bảo tàng còn có thể khoác Việt phục truyền thống để chụp ảnh check-in hoàn toàn miễn phí. Khoảnh khắc mặc áo dài, đứng giữa không gian gỗ cổ kính, nhiều người cho biết họ có cảm giác như thực sự bước vào một trang sử cũ, trở thành một phần trong bức tranh văn hóa truyền thống Việt Nam.

Du khách mặc Việt phục chụp ảnh khi đến tham quan bảo tàng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Sau khi tham quan, du khách có thể dừng chân tại khu vực thưởng trà. Vị trà thanh nhẹ, thoang thoảng hương thảo mộc cùng không gian yên tĩnh mang lại cảm giác thư thái hiếm có giữa lòng thành phố ồn ào.

Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, Bảo tàng Y học Cổ truyền Việt Nam còn là không gian văn hóa sống động. Đó là lý do khiến nơi này trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.