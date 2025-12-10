Virus tấn công du thuyền hạng sang, 100 khách đổ bệnh đều bị nôn mửa

Hơn 100 hành khách và thủy thủ trên du thuyền hạng sang bị nhiễm virus Norovirus (loại virus gây viêm dạ dày ruột cấp tính, biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy) gây ra tình trạng nôn mửa.

Đó là tình trạng xảy ra trên AIDAdiva - du thuyền hạng sang của hãng AIDA Cruises của Đức.

Hơn 100 người trên du thuyền hạng sang của Đức đang bị nhiễm virus gây tiêu chảy, nôn mửa (Ảnh: CruiseMapper).

Du thuyền khởi hành từ thành phố Hamburg (Đức) vào ngày 10/11, dự kiến sẽ kết thúc hành trình vào tháng 3/2026. Với chuyến đi kéo dài 133 ngày, du thuyền dự tính sẽ dừng chân ở nhiều điểm đến như Mỹ, Anh, Mexico, Nhật Bản, Nam Phi và nhiều nơi khác.

Tuy nhiên chuyến đi khởi đầu không mấy suôn sẻ khi trên du thuyền vừa bùng phát đợt nhiễm Norovirus. Hơn 100 người đã nhiễm virus trên tổng số 2.007 hành khách và 640 thành viên thủy thủ.

Những người mắc bệnh đều bị tiêu chảy dữ dội và nôn mửa, hiện được cách ly. Các nhân viên y tế đang tích cực áp dụng nhiều biện pháp như tăng cường vệ sinh, khử trùng, thu thập mẫu phân để xét nghiệm.

Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, đợt bùng phát bệnh vào ngày 30/11 và đây cũng là thời điểm cao điểm của các bệnh theo mùa.

Đại diện của hãng du thuyền cho biết, hiện con tàu được bổ sung thêm quy trình vệ sinh nhằm giảm số lượng các ca nhiễm bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, vì một số lý do khiến du thuyền được coi là một trong những môi trường lý tưởng để virus lây lan (Ảnh minh họa: Ventura Exterior).

Vì một số lý do, du thuyền được coi là một trong những môi trường lý tưởng để phát tán sự lây lan của virus. Theo CDC Mỹ, đây là vụ bùng phát bệnh thứ 21 trong năm nay.

Mới đây, du thuyền Royal Caribbean trong hành trình 13 đêm tới Miami cũng ghi nhận hàng chục hành khách bị nhiễm Norovirus. Cụ thể, virus khiến 71 hành khách và một nhân viên nhiễm bệnh.

“Việc báo cáo các triệu chứng bệnh đường ruột rất quan trọng. Khi hành khách và thủy thủ đoàn thông báo cho trung tâm y tế trên tàu về triệu chứng của họ, điều đó giúp phát hiện sớm các đợt bùng phát. Từ đó, nhân viên y tế có thể nhanh chóng áp dụng các biện pháp hạn chế lây lan", đại diện của CDC Mỹ cho biết.

Trong khi đó, đại diện hãng du thuyền Royal Caribbean khẳng định, hãng luôn coi việc đảm bảo sức khỏe và an toàn của hành khách lên hàng đầu. Nhằm duy trì môi trường đạt tiêu chuẩn cao về sức khỏe và an toàn, hãng tàu sẽ thực hiện thủ tục vệ sinh nghiêm ngặt, áp dụng nhiều biện pháp, thậm chí vượt xa khuyến nghị của các cơ quan y tế.

Theo số liệu thống kê, năm 2024 có 18 vụ bùng phát dịch bệnh trên du thuyền, trong đó 15 vụ liên quan tới Norovirus. Năm 2023 ghi nhận 14 vụ, 13 trong số đó cũng do loại virus này.

CDC Mỹ cho biết hiện nay trên đất liền lưu hành một chủng Norovirus mới chiếm ưu thế và tàu biển lại thường đi theo xu hướng dịch bệnh trên đất liền.

Đợt dịch lần này nối tiếp nhiều vụ việc tương tự. Hồi tháng 7 vừa qua, 134 hành khách và 7 thủy thủ trên tàu Navigator of the Seas đã nhiễm bệnh. Tháng 2, 160 hành khách và 8 thủy thủ trên Radiance of the Seas cũng gặp tình trạng tương tự.

Norovirus được NHS (Cơ quan Y tế Quốc gia Anh) mô tả là "một loại virus dạ dày cực kỳ dễ lây, gây nôn mửa và tiêu chảy". Các triệu chứng phổ biến gồm buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy kèm theo sốt, đau đầu, đau bụng và đau nhức cơ thể.