Biệt thự cổ 200 năm tuổi liên tục chứng kiến hiện tượng lạ khó giải thích

Từ khách thành chủ biệt thự

Kyle Wheeler, 37 tuổi và Aleha Jane, 33 tuổi, một cặp vợ chồng ở Mỹ quyết định mua căn biệt thự Bissell Mansion hơn 200 năm tuổi ở thành phố St. Louis (Mỹ) với giá 205.000 USD (5,4 tỷ đồng) dù trước đó họ chưa từng bước chân vào trong.

Nhưng điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả là những câu chuyện liên quan tới căn biệt thự cổ, tới nay vẫn chưa thể giải thích.

Căn biệt thự với tuổi đời hơn 200 năm (Ảnh: News).

Được biết, biệt thự Bissell Mansion được xây dựng từ đầu những năm 1800, từ lâu thu hút sự chú ý của người dân St. Louis và giới săn hiện tượng siêu nhiên.

Biệt thự từng xuất hiện trong chương trình ăn khách Scariest House in America (Ngôi nhà đáng sợ nhất nước Mỹ) của kênh HGTV. Sau đó, vì tò mò và hiếu kỳ, rất đông du khách từ khắp nơi muốn tới đây để trải nghiệm chương trình "bữa tối trinh thám" diễn ra ở bên trong biệt thự.

"Chương trình quá hút khách nên chúng tôi không thể mua được vé vào trong", anh Wheeler nói.

Sau đó, nơi này đóng cửa vì liên quan tới dịch bệnh năm 2020. Biệt thự bị xuống cấp nghiêm trọng. Người chủ cũ của biệt thự quyết định rao bán nó. Từng "mua hụt" vé để vào trong trải nghiệm, vợ chồng anh Wheeler quyết định bỏ tiền để sở hữu căn hộ.

Cặp đôi mua lại căn biệt thự Bissell Mansion vào ngày 18/10/2024. Nhưng cũng từ đây, những hiện tượng lạ xảy ra liên tiếp khiến họ không biết phải giải thích ra sao.

Phát hiện cấu trúc giống bộ xương người

Ngay ở tuần đầu tiên khi dọn tới, cặp đôi lắp hệ thống báo động ở tầng hầm để kích hoạt vào ban đêm. Anh Wheeler cho biết có nghe thấy tiếng bước chân trên tầng lầu. Tuy nhiên khi kiểm tra, người đàn ông không phát hiện thấy điều gì lạ.

Bên trong căn biệt thự (Ảnh: Fox2).

Để kiểm tra, họ lắp thêm camera theo dõi nhưng không ghi lại được gì. Cuối cùng hai vợ chồng phải tắt còi báo động vì kêu quá nhiều.

Tháng 6 vừa qua, khi đang cho thợ sửa chữa biệt thự, anh Wheeler tiếp tục phát hiện thấy một cấu trúc giống bộ xương người ở trước hiên nhà. Anh lập tức báo cảnh sát. Nhân viên điều tra yêu cầu niêm phong khu vực này để xử lý.

Trong quá trình sửa chữa, nhóm thợ từng nhiều lần hốt hoảng chạy vào nhà vì thấy một người đàn ông xuất hiện bên ô cửa sổ. Theo mô tả, đó là người đàn ông mặc đồ đen có vóc dáng to cao. Tuy nhiên khi cùng tới kiểm tra, tất cả lại không thấy gì.

Khi tìm hiểu lại lịch sử căn nhà, hai vợ chồng mới biết nơi này từng trải qua quãng thời gian đen tối. Đây vốn là căn nhà của thuyền trưởng Lewis Bissel, xây trong giai đoạn từ năm 1812 đến năm 1820.

Nơi này từng là trung tâm của một trang trại rộng lớn, có nô lệ và người làm công. Theo tài liệu ghi lại, trang trại từng nghi nhận ít nhất 13 người tử vong. Tuy nhiên việc người đã khuất có được chôn cất bên trong khuôn viên của biệt thự hay không, chưa được xác nhận.

Qua nhiều thế hệ, biệt thự từng suýt bị phá bỏ và thay đổi công năng. Từ nhà ở, nó được chủ mới chuyển thành nhà hàng, rạp kịch.

Sau khi trùng tu xong căn biệt thự, vợ chồng anh Wheeler hy vọng sẽ mang lại sức sống mới cho nơi này. Họ muốn khôi phục sân khấu trinh thám, mở tầng 2 để du khách nghỉ qua đêm.

"Có rất nhiều người muốn ghé thăm nơi đây và nói họ thấy thân thuộc vì Bissell Mansion là một phần ký ức của họ tại thành phố này", chị Jane nói.