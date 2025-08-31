Cặp đôi chụp ảnh cưới ở bảo tàng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 31/8, tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trưng bày chuyên đề "80 năm - Từ mùa thu ấy", nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đông đảo người dân đến đây để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Tại khu trưng bày ngoài trời, người dân thích thú mặc áo dài, quàng khăn in hình cờ Tổ quốc và chụp ảnh bên những chiếc máy bay quân sự thời chiến.

Có mặt tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa từ rất sớm, Trung úy Đào Đình Dũng, công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa cùng người vợ sắp cưới chụp ảnh cưới để lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong ảnh, Trung úy Dũng cùng người vợ sắp cưới chụp ảnh bên chiếc máy cày mà Bác Hồ đã tặng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

"Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng tôi quyết định chụp thêm một số hình ảnh tại bảo tàng để đưa vào bộ sưu tập ảnh cưới sắp tới. Đây là sự kiện trọng thể, tự hào của đất nước, bởi vậy chúng tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này", Trung úy Dũng nói.

Tại khu trưng bày các hiện vật thời kỳ bao cấp, đông đảo người dân cũng đến đây để tham quan và chụp hình lưu niệm.

Ông Cao Lai Chinh, người dân xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa cùng người thân trong gia đình tham quan khu trưng bày bộ sưu tập tem, phiếu, sổ lương thực thời bao cấp.

"Khi đến đây, được tận mắt thấy những tấm sổ lương thực, tem phiếu, chúng tôi như trở lại ký ức những ngày tháng bao cấp. Đặc biệt, dịp này, các con của chúng tôi có thêm được nhiều kiến thức lịch sử, hiểu thêm về những hy sinh, đóng góp của cha ông ta", ông Chinh chia sẻ.

Những cuốn sổ mua lương thực, phiếu xăng, phiếu vải thời kỳ bao cấp được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Người phụ nữ cùng 3 con nhỏ thích thú check-in bên khu trưng bày máy bay và vũ khí thời chiến.

Tại khu trưng bày các hiện vật chiến tranh cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Em Dương Huệ Anh Thư, học sinh Trường THCS và THPT Đông Bắc Ga, tỉnh Thanh Hóa cho biết hôm nay em đến Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa cùng nhóm bạn từ rất sớm.

"Để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp tại bảo tàng, em lựa chọn trang phục áo dài cho phù hợp với không khí cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh", Anh Thư chia sẻ.

Hai em nhỏ được mẹ đưa đến bảo tàng để tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Trong trang phục áo dài, hai em nhỏ cầm theo cờ Tổ quốc thích thú đi tham quan tại khu trưng bày các hiện vật thời chiến.

Ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ ngày 17/8 đến hết ngày 5/9, tại Bảo tàng trưng bày chuyên đề “80 năm - Từ mùa thu ấy”.

Thông qua những hình ảnh, tài liệu được bố cục chặt chẽ, khoa học, logic, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa muốn nói lên tầm vóc, ý nghĩa lịch sử nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngoài ra, những hiện vật trưng bày tại bảo tàng nhằm nêu bật lên những đóng góp của quân và dân Thanh Hóa đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 cũng như sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ đổi mới, phát triển đất nước.