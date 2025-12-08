Bên trong đám cưới dài 7 ngày 7 đêm của gia đình tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc

Đảo ngọc Phú Quốc vừa trở thành tâm điểm của sự kiện được mệnh danh là “đám cưới thế kỷ”.

Một gia đình Ấn Độ đã thuê toàn bộ một quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - hội nghị tại Bắc Đảo trong suốt 7 ngày 7 đêm để tổ chức đám cưới.

Không gian đám cưới bên bờ biển của gia đình tỷ phú Ấn Độ (Ảnh: Minh Hoàng).

Ngày 8/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí từ đơn vị tổ chức cho biết, để đảm bảo sự riêng tư và đẳng cấp, cô dâu chú rể đã thuê trọn khu resort 5 sao rộng hơn 12.000m2.

Riêng chi phí trang trí và set-up ước tính hơn 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng), tạo nên những kỳ quan thị giác với các ý tưởng trang trí chuyển đổi liên tục từ nghi lễ trang trọng, tiệc chủ đề ngoài trời, trình diễn nghệ thuật đến các buổi gala thân mật, tất cả đều được cá nhân hóa.

Để có không gian riêng tư, cô dâu và chú rể Ấn Độ đã thuê toàn bộ quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - hội nghị ở Bắc Đảo, Phú Quốc để tổ chức đám cưới (Ảnh: Minh Hoàng).

Các thiết kế đều được sử dụng độc quyền và ứng dụng công nghệ hiện đại nhất. Ban tổ chức cũng đã khéo léo lồng ghép và đưa văn hóa Việt vào trong đám cưới xuyên suốt từ trang trí tới trình diễn.

Trong suốt 7 ngày diễn ra, đám cưới đã chào đón hơn 1.130 khách mời là giới tinh hoa, quan chức, tỷ phú và nghệ sĩ.

Để đám cưới được diễn ra suôn sẻ, đơn vị tổ chức đã điều phối hơn 1.000 nhân sự phục vụ trực tiếp và hơn 1.200 đối tác, nhà thầu, kỹ thuật. Công tác chuẩn bị kéo dài khoảng 1 tháng, bao gồm 18 ngày thi công bãi biển và 15 ngày dựng quảng trường và không gian ngoài trời.

Số khách mời đã di chuyển bằng 4 chuyến bay charter (bao nguyên chuyến) khứ hồi bằng máy bay lớn, ngoài ra còn có 8 chuyên cơ riêng dành cho gia đình và khách VIP.

Đám cưới quy tụ 40 nghệ sĩ hàng đầu Ấn Độ về trình diễn riêng trên bãi biển rộng 12.000m2 với 3 khu vực sân khấu, sự kiện khép lại bằng hai màn bắn pháo hoa lộng lẫy.

Không gian đám cưới vào buổi tối, khách mời tham dự vừa được "ăn cưới" vừa được tham gia vui chơi giải trí tại quần thể nghỉ dưỡng cao cấp này ở Bắc đảo Phú Quốc (Ảnh: Minh Hoàng).

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong năm 2025, Phú Quốc ước đón khoảng 150.000 lượt khách Ấn Độ đến vui chơi, du lịch, tổ chức tiệc cưới.

Đây không phải là cặp tỷ phú người nước ngoài đầu tiên chọn Phú Quốc làm điểm tổ chức tiệc cưới. Đảo ngọc Phú Quốc nhiều năm liền đã trở thành điểm tổ chức hội nghị, tiệc cưới của các cặp đôi tỷ phú nước ngoài với mức độ an toàn, kín đáo và cá nhân hoá rất cao.