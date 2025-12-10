Đà Nẵng vào mùa “sống ảo” với Noel, giới trẻ chen nhau chụp ảnh mỗi sáng

Những ngày đầu tháng 12, khi tiết trời tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu se lạnh, trào lưu đi cà phê chụp ảnh Giáng sinh sớm lại trở nên sôi động, thu hút đông đảo giới trẻ.

Nhiều quán cà phê ven biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng ghi nhận lượng khách tăng đột biến, đặc biệt vào khung giờ 7h30-8h, khi các bàn ngoài trời thường kín chỗ.

Giới trẻ có mặt từ sớm để check-in không khí Noel tại quán cà phê (Ảnh: Huyền My).

Không khí lễ hội cũng kéo theo sự ra đời của nhiều dịch vụ mới. Một số cửa hàng nhanh chóng tung ra các gói chụp ảnh nhanh theo giờ, chuẩn bị sẵn phụ kiện như mũ đỏ, gậy kẹo, khăn len hay phông nền tuyết rơi để phục vụ nhóm bạn trẻ muốn có bộ ảnh đón Noel.

Chị Lê Mỹ Hạnh (20 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) diện bộ váy đẹp nhất của mình, cùng nhóm bạn có mặt từ rất sớm tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê).

“Buổi sáng có nắng sẽ đẹp hơn, không đông người nên chúng tôi tranh thủ đi chụp hình cho kịp xu hướng”, chị Hạnh chia sẻ.

Không khí đông đúc tại một quán cà phê ở đường Nguyễn Tri Phương (Ảnh: Huyền My).

Chị Hoài Phương, chủ quán cà phê trên đường Hoàng Sa, cho biết: “Các bạn đến rất sớm. Có hôm mới 7h, quán vừa mở cửa đã có khách đứng đợi để chụp hình với cây thông. Đây cũng là dịp để chúng tôi làm mới không gian, tạo thêm góc check-in đúng gu giới trẻ”.

Không chỉ tại các quán cà phê, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, các tiểu cảnh trang trí đẹp mắt cũng thu hút nhiều người dừng xe tạo dáng, quay video theo chủ đề Noel.

Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại khu vực được trang trí không khí Noel (Ảnh: Huyền My).

Tuy nhiên, tình trạng này đôi khi gây ảnh hưởng đến giao thông, khiến nhân viên bãi đỗ xe phải nhắc nhở một số nhóm đứng quá lâu tại khu vực đông phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không dừng xe chụp ảnh ở những vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại đoạn đường cong hoặc nơi có lưu lượng phương tiện qua lại nhiều.

Huyền My