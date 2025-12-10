Du lịch ẩm thực bùng nổ, Việt Nam nổi lên như điểm sáng khu vực

Du lịch ẩm thực lên ngôi

Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, du lịch ẩm thực không chỉ là xu thế mà đang trở thành động lực tăng trưởng chính tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Từng được xem là trải nghiệm phụ trong hành trình, ẩm thực nay trở thành lý do khiến du khách “xách ba lô lên đường”. Trong đó, Việt Nam với sự bùng nổ của ẩm thực đường phố, văn hóa ăn uống đa dạng đang nổi lên là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.

Ẩm thực đã và đang trở thành yếu tố quyết định điểm đến của khách du lịch (Ảnh: Mộc Khải).

Nghiên cứu của Traveloka, du lịch ẩm thực toàn cầu dự kiến đạt 4,21 nghìn tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng lên tới 14,46% mỗi năm. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm 43,1% thị phần, phản ánh nhu cầu khám phá văn hóa qua món ăn đang tăng chóng mặt.

Traveloka ghi nhận, tại Đông Nam Á, trải nghiệm ẩm thực trở thành yếu tố quan trọng nhất khi du khách lựa chọn điểm đến. Việt Nam liên tục đứng trong nhóm điểm đến được tìm kiếm cao nhất, cạnh tranh cùng Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Các thành phố dẫn đầu lượt tìm kiếm tại Việt Nam gồm TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa), nhờ hệ sinh thái ẩm thực đa tầng, giàu bản sắc và giá trị trải nghiệm.

Traveloka cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở các xu hướng “ẩm thực gắn với điểm đến”, từ các chuyến du thuyền thưởng thức bữa tối, quán ăn trên cao, tiệc buffet cao cấp cho đến ẩm thực Nhật Bản, Thái hay món đường phố Việt, đang tạo lợi thế rõ rệt cho các đô thị du lịch trong nước.

Những sản phẩm đặc trưng như ẩm thực cung đình Huế, món đường phố vùng miền hay buffet Việt được đánh giá sẽ tiếp tục là điểm cộng giúp du lịch Việt Nam tăng sức cạnh tranh trong năm 2026.

Cùng xu hướng đó, báo cáo của Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới (WFTA) cho thấy 81% du khách quốc tế xem ẩm thực bản địa là trải nghiệm bắt buộc, sẵn sàng chi từ 25-35% ngân sách cho ăn uống và các hoạt động liên quan.

Năm 2025 chứng kiến sự hiện diện ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế, góp phần củng cố vai trò của ẩm thực trong chiến lược du lịch quốc gia.

Mới đây, đường Vĩnh Khánh (quận 4 cũ, nay thuộc phường Khánh Hội, TPHCM) bất ngờ đứng trong Top 10 của danh sách “31 con đường hấp dẫn nhất thế giới” do Time Out công bố.

Hình ảnh đường Vĩnh Khánh tại TPHCM trên tạp chí Time Out (Ảnh: Joey Gann).

Giữa những đại diện lâu đời như Rua do Senado (Brazil) hay Rua do Bonjardim (Bồ Đào Nha), Vĩnh Khánh gây ấn tượng bởi nhịp sống đường phố đặc trưng, hàng chục quán hải sản nướng hoạt động xuyên đêm và bầu không khí rộn ràng đúng đặc trưng của TPHCM.

Time Out mô tả nơi đây là “linh hồn của khu vực”, nơi tiếng chảo xào, tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc đường phố và hương hải sản nướng hòa lại thành một “bản nhạc rất Việt Nam”.

Cũng trong hệ thống bình chọn của Time Out trong năm nay, Hà Nội xếp thứ 2 châu Á về ẩm thực đường phố, chỉ sau Penang (Malaysia). Tạp chí này mô tả Thủ đô là “thiên đường ẩm thực” nơi mỗi góc phố đều có món ăn đáng thử như: Bánh mì 25 (Phố Cổ), Phở cô Minh (Hàng Trống), Bánh Cuốn Bà Lộc, Bún Chả 74 Hàng Quạt...

Không chỉ hấp dẫn bằng hương vị, ẩm thực đường phố Hà Nội còn được lan tỏa mạnh mẽ qua cộng đồng YouTuber quốc tế như Ted Aroi (Đài Loan, Trung Quốc), Suhyang (Hàn Quốc) - những người đã ghi lại hành trình thưởng thức phở, bánh mì, cơm rang, trà chanh… và bày tỏ mong muốn quay lại Việt Nam nhiều lần.

Không chỉ vậy, trong tháng 12 này, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas đã công bố danh sách 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Bảng danh sách lập tức thu hút sự chú ý của các tín đồ mê ẩm thực bởi Việt Nam bất ngờ vượt qua nhiều nền ẩm thực thế giới như Hàn Quốc, Thái Lan để xếp vị trí thứ 16 với số điểm 4,36.

Không ít du khách lựa chọn dừng chân tại Việt Nam bởi nền ẩm thực đa dạng, phong phú (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đây là lần hiếm hoi ẩm thực Việt Nam vượt Thái Lan trong một bảng xếp hạng toàn cầu có quy mô lớn, dựa trên hơn 590.000 lượt đánh giá hợp lệ.