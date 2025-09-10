Phu quân Toàn quyền Australia tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chiều nay (10/9), Phu quân Simeon Beckett của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Đoàn đại biểu cấp cao Australia đã tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tiếp đón đoàn có Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Trong chuyến tham quan, ông Simeon Beckett cùng đoàn đại biểu đã được nghe giới thiệu về dự án xây dựng bảo tàng; đồng thời tìm hiểu lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cũng như hành trình hình thành, chiến đấu và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Simeon Beckett tìm hiểu về chiếc MiG-21 mang số hiệu 5121 - chiếc tiêm kích từng lập chiến công khi bắn rơi 5 máy bay Mỹ trong năm 1972 - góp phần bảo vệ vùng trời miền Bắc. Năm 2012, hiện vật này chính thức được Nhà nước xếp hạng Bảo vật Quốc gia.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được xem như một điểm nhấn văn hóa, nơi trưng bày và sắp đặt trực quan và giàu tính tương tác, mang đến cho du khách cái nhìn sâu sắc về hành trình giành độc lập của dân tộc.

Ông Simeon Beckett chăm chú lắng nghe phần thuyết minh của hướng dẫn viên, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến từng chi tiết được giới thiệu. Trong suốt quá trình tham quan, ông liên tục đặt câu hỏi, trao đổi thêm thông tin để hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử cũng như giá trị của các hiện vật.

Sự cởi mở, giàu tính tìm hiểu của ông khiến buổi tham quan trở nên sôi nổi, tạo không khí giao lưu thân thiện giữa đại biểu hai nước.

Kết thúc hành trình tham quan, ông Simeon Beckett được nghe chia sẻ về không gian trưng bày ngoài trời của bảo tàng, trong đó nổi bật là tháp Chiến thắng cao 45m - công trình mang tính biểu tượng. Tại đây, ông cùng các đại biểu hai nước đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, ghi dấu khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa trong chuyến thăm.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sẽ tiếp tục các hoạt động khác trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến 12/9.