Ẩm thực Việt Nam bất ngờ vượt qua Thái Lan, thăng hạng xếp thứ 16 thế giới

Mới đây, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas công bố danh sách 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Bảng danh sách lập tức thu hút sự chú ý của các tín đồ mê ẩm thực.

Với số điểm 4,36, ẩm thực Việt Nam bất ngờ vượt qua nhiều nền ẩm thực thế giới như Hàn Quốc, Thái Lan để xếp vị trí thứ 16 thế giới.

Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, nền ẩm thực Indonesia đứng vị trí thứ 10 với 4,48 điểm. Tiếp đó là Việt Nam (thứ 16); Thái Lan (thứ 24), Philiippines (thứ 25), Malaysia (thứ 29), Singapore (thứ 90) và Lào (thứ 96).

Trước đó trong nhiều lần đánh giá từ các bảng xếp hạng về ẩm thực trên thế giới, Thái Lan thường xuyên nhận số điểm cao hơn Việt Nam theo bình chọn của thực khách trên khắp thế giới.

Ẩm thực Việt xếp thứ 16 trên thế giới do Taste Atlas bình chọn (Ảnh: Food).

Được biết, để có bảng xếp hạng này, Taste Atlas dựa trên 590.228 lượt đánh giá hợp lệ cho 16.357 món ăn trong cơ sở dữ liệu của nền tảng. Những nền ẩm thực kể trên đều đạt được số điểm trung bình cao nhất.

Nhận xét về ẩm thực Việt Nam, các chuyên gia cho rằng có rất nhiều món ăn hấp dẫn để thực khách thử trải nghiệm như bò nhúng giấm, bánh mì, chả cá Lã Vọng, mì Quảng, thịt kho tàu...

Cách đây không lâu, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas cũng đánh giá 4 món ăn từ bò của Việt Nam thể hiện sự phong phú trong cách chế biến, khiến thực khách bất ngờ. Đó là các món bò kho, bò nhúng giấm, bò lúc lắc và bò né.

Tương tự vào năm 2022, ẩm thực Việt cũng được nhiều đầu bếp quốc tế và tạp chí ẩm thực uy tín khen ngợi. Tạp chí The Travel của Canada nhận định, đồ ăn của Việt Nam hấp dẫn bởi sự đa dạng của nhiều loại thực phẩm. Cách chế biến phong phú, ngon miệng và sáng tạo là điều khiến du khách bối rối khi phải lựa chọn.

Trước đó, TF1 là một trong những kênh truyền hình lớn và lâu đời của Pháp từng phát sóng chương trình về sự thành công của những nền ẩm thực thế giới tại Pháp trong hơn 10 năm qua. Trong đó có món ăn của Việt Nam được bình chọn là một trong 3 món ăn được người Pháp yêu thích nhất.

Theo TF1, đó là món nem rán truyền thống nằm trong danh sách những món ăn nước ngoài được người tiêu dùng Pháp bình chọn. Ngoài ra, người Pháp cũng thích bơ đậu phộng của Mỹ và món sushi của Nhật Bản.

Món bò kho của Việt Nam cũng nhận được sự yêu thích của nhiều du khách nước ngoài (Ảnh: Taste Atlas).

Được biết, đây không phải lần đầu Taste Atlas có bài viết nhận xét về các món ăn trong ẩm thực Việt. Trước đó ngày 15/2, chuyên trang này có bài bình chọn bò nhúng giấm nằm trong 50 món ăn ngon nhất Đông Nam Á năm 2023.

Cũng theo chuyên trang này, bảng xếp hạng dựa trên tiêu chí đánh giá của người dùng với mục đích quảng bá món ăn địa phương và không nên coi là kết luận duy nhất về các món ăn.

Taste Atlas hiện kết nối với 9.000 nhà hàng trên khắp thế giới, chia sẻ hơn 10.000 món ăn với độc giả toàn cầu. Đây là những kết quả đánh giá từ nghiên cứu của các chuyên gia, đầu bếp thế giới.