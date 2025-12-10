Hàng trăm con cá mập kéo đến săn mồi sát bãi tắm, du khách "đứng hình"

Sự việc diễn ra trong nhiều ngày tại bãi biển thuộc bang New South Wales và được người dân địa phương ghi lại bằng điện thoại, máy ảnh và cả flycam.

Trong số các loài cá mập xuất hiện có blacktip whaler (cá mập đầu đen), dusky whaler (cá mập xám) và bull shark (cá mập bò). Chúng lao vào đàn cá mồi đông đúc để kiếm ăn ngay sát bờ biển.

Một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi cho thấy đàn cá mập lớn quay cuồng xung quanh khối cá mồi ở bãi Tallow, trong khi một số người vẫn bơi cách đó không xa. Trong video, cá mập liên tục dồn đàn cá mồi áp sát ghềnh đá, tạo nên cảnh hỗn loạn ngay dưới mặt nước.

Hàng trăm con cá mập săn mồi sát bờ khiến du khách hoang mang (Video: Guardian).

Nhiếp ảnh gia Jakob De Zwart - người ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này bằng flycam - kể rằng, anh vô tình bắt gặp nhiều người đang đứng chỉ trỏ xuống biển khi đi dạo từ ngọn hải đăng Byron. Nhờ có mang theo chiếc flycam trong cốp xe, anh nhanh chóng ghi lại toàn cảnh sự việc.

“Khi đưa flycam lên cao, tôi chỉ biết thốt lên: "Trời, thứ này không bình thường chút nào". Tôi phải bay ngày càng cao để xem rốt cuộc đàn cá mập kéo dài đến đâu… và rồi tôi thấy có ít nhất cả trăm con cá mập đang ở đó”, De Zwart nói.

Anh cho biết đàn cá mập ở rất sát bờ, chỉ trong vùng nước sâu đến đầu gối… rồi lao vào đàn cá mồi mà quẫy tung tóe.

Đàn cá mập săn mồi sát bờ biển (Ảnh: Guardian).

Giáo sư Adam Smith (công tác tại Đại học James Cook) - người đứng đầu Tổ chức môi trường biển Reef Ecologic - cho rằng, người Australia “rất may mắn” khi được chứng kiến những hiện tượng tự nhiên như vậy ngay gần khu dân cư.

“Rất ít nơi trên thế giới mà bạn có thể thấy những sinh vật hoang dã tuyệt vời này xuất hiện gần bờ với số lượng lớn đến vậy”, ông nói.

Phó giáo sư Daryl McPhee (chuyên ngành Khoa học môi trường tại Đại học Bond) nhận định, cảnh tượng này “đúng là mãn nhãn” đối với những ai có mặt ở đó. Ông cho biết đã quan sát các đợt săn mồi tương tự suốt 40 năm qua dọc bờ biển nhưng đó không phải là "chuyện xảy ra hằng ngày".

Về việc một số người bơi và lặn gần khu vực có cá mập, các chuyên gia đồng loạt cảnh báo rằng khi cá mập đang săn mồi, việc xuống nước là cực kỳ nguy hiểm.

Các chuyên gia cho biết đây là cảnh tượng hiếm gặp (Ảnh: Guardian).

“Thật tuyệt khi con người có thể quan sát thiên nhiên một cách chân thực như vậy ngay trên bãi biển, nhưng điều đó cũng kéo theo thách thức: Bạn phải hiểu và tôn trọng những gì mình đang thấy.

Một vài người đã có phần quá liều lĩnh khi cố bơi hoặc lặn cùng đàn cá mập. Điều đó tiềm ẩn rủi ro lớn, có nguy cơ mất mạng”, giáo sư Smith nói.

Ông McPhee cũng nhấn mạnh: “Dù nhiều con trong số đó còn nhỏ, chúng vẫn có thể tấn công và rõ ràng chúng đang trong chế độ săn mồi. Mọi người không nên xuống nước, càng không nên lặn để tìm cách quay clip cận cảnh”.

Đến ngày 9/12 (giờ địa phương), đàn cá mồi đã bắt đầu di chuyển đi nơi khác, kéo theo đàn cá mập cũng rời khỏi khu vực.