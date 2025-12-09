Loại đặc sản con "nhung nhúc, béo tròn" tới mùa mới được ăn ở Hải Phòng

Từ nhiều năm nay, rươi trở thành đặc sản được nhiều người săn đón vào dịp cuối năm (tầm tháng 10 Âm lịch).

Người dân vẫn gọi vui là "lộc trời". Loại đặc sản này hiện vào mùa nên một số khu vực ở phía Bắc như Kim Thành, Hải Dương (cũ) nay thuộc Hải Phòng hay Vĩnh Bảo (Hải Phòng) lại nhộn nhịp cảnh đi bắt rươi.

Đặc sản tới mùa mới được ăn ở Hải Phòng, nhìn thì ghê ăn lại mê (Nguồn video: Xuân Hạnh).

Anh Xuân Hạnh, chủ đầm rươi ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, năm nay rươi được mùa nên có giá tốt hơn mọi năm. Rươi tươi loại cỡ đại với giá 350.000 đồng/kg. Loại rươi có kích thước nhỏ hơn, tầm 300.000 đồng/kg. Những con rươi béo tròn, nhung nhúc bơi dưới nước khiến chủ đầm như anh Hạnh rất phấn khởi.

Rươi là món đặc sản tới mùa mới được ăn (Ảnh: Mini Chan).

Tương tự, chị Hạnh Hải, chủ một đầm rươi ở bãi Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương (cũ) nay thuộc Hải Phòng cho biết, giá rươi đầu mùa luôn nhỉnh hơn thời điểm chính vụ. Năm nay nhiều chủ đầm bội thu rươi nên mức giá chỉ dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/kg.

"So với những năm trước, giá rươi đã hạ nhiệt hơn rất nhiều. Năm nay là thời điểm người nội trợ mua được giá rươi hợp lý lại tươi ngon", chị Hạnh Hải nói.

Chia sẻ về kinh nghiệm chọn rươi tươi ngon, chủ đầm tiết lộ, người nội trợ nên lựa những con to, màu sắc sáng, nhìn mẩy và nhiều bột. Có ý kiến cho rằng, phải lựa những con rươi đỏ mới ngon, tuy nhiên chủ đầm cho biết trên thực tế màu sắc của rươi sẽ phụ thuộc vào giới tính. Ví dụ rươi màu hồng hoặc đỏ là con đực, còn rươi cái có trứng sẽ có màu xanh.

Cảnh bắt rươi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng (Ảnh: Đức Huy).

Cứ tới mùa rươi, chị Thu Lan (phường Hoàng Mai, Hà Nội) lại gọi điện cho chủ đầm quen ở Kim Thành để gọi lấy sẵn 10kg về ăn dần. Khi nhận được điện thoại đặt hàng của khách, chủ đầm sẽ rửa sạch rươi rồi để khô. Sau đó, rươi được cho vào hộp, vận chuyển sớm lên Hà Nội theo xe ghép với giá 100.000 đồng phí vận chuyển.

Nếu nhu cầu khách đặt số lượng nhiều hơn, chủ đầm sẽ đóng thùng xốp cho rươi vào trong và để ít nước. Lúc này, rươi vẫn có thể bơi trong nước. Có không khí để thở, rươi vẫn đảm bảo tươi sống trong khoảng 24 tiếng.

"Năm nay giá rươi rất hợp lý chỉ khoảng 350.000 đồng/kg. Những năm trước, có thời điểm tôi phải mua gần 500.000 đồng/kg. Mỗi cân rươi ước chừng khoảng 500-600 con, tôi sẽ chia thành các hộp nhỏ để trong tủ lạnh ăn dần. Bảo quản rươi đông lạnh có thể dùng được cả năm nên tới mùa rươi tôi sẽ lấy khoảng chục cân cho tiện công vận chuyển", chị Lan nói.

Với rươi tươi, thông thường chị Lan sẽ chế biến thành món chả thơm béo. Nguyên liệu không thể thiếu gồm hành lá, thìa là, hành củ, ớt tươi, rau răm, lá lốt, vỏ quýt, lá gấc, khế chua, lá gừng.

Những nguyên liệu không thể thiếu để làm món chả rươi (Ảnh: Hương Anh).

Tất cả nguyên liệu được băm nhỏ, cho thêm thịt lợn xay, chút nước mắm, hạt tiêu, dăm quả trứng gà rồi đánh nhuyễn. Sau khi bắc chảo lên bếp, chờ mỡ già và canh lửa vừa phải, người nội trợ sẽ múc từng hỗn hợp vừa trộn để rán. Lửa để ở mức liu riu tới khi miếng chả rươi chín vàng đều hai mặt sẽ vớt ra ăn nóng.

Tùy theo cách chế biến của mỗi nhà, món chả rươi có đôi chút khác biệt. Có gia đình không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ cho hỗn hợp rươi vào lá chuối rồi đặt lên bếp để làm chín dần.

Hoặc một cách khác đó là rán chả rươi bằng nồi chiên không dầu. Khi ăn, mọi người sẽ thưởng thức cùng nước chấm pha chua ngọt ăn kèm rau sống cho bớt ngấy.