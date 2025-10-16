Học theo Sơn Tùng M-TP, check-in các điểm du lịch hot khắp Việt Nam

Không chỉ là ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí, Sơn Tùng M-TP còn "mát tay" trong việc biến những địa điểm quen thuộc thành tọa độ check-in hot rần rần. Mỗi lần anh xuất hiện, góc phố, công viên, quán cà phê và khu du lịch bỗng trở thành điểm đến được giới trẻ săn đón.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng ảnh cho capybara ăn lá tại Thảo Cầm Viên. Khoảnh khắc giản dị ấy khiến cộng đồng mạng thích thú, không ít người hâm mộ lập tức rủ nhau đến nơi này check-in theo thần tượng.

Thảo Cầm Viên (tên xưa là Vườn Bách Thảo) được thành lập năm 1864, là một trong những vườn thú - thực vật lâu đời nhất Đông Nam Á. Với diện tích hơn 20ha, đây được xem là "lá phổi xanh" giữa trung tâm TPHCM, nơi sinh sống của hơn 1.300 cá thể động vật thuộc 125 loài và khoảng 2.500 cây xanh, thực vật quý hiếm.

Không chỉ là nơi nghiên cứu và bảo tồn, Thảo Cầm Viên còn là điểm thư giãn quen thuộc của người dân thành phố, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Du khách yêu thích những khu vực như vườn lan, khu thú ăn thịt, khu bò sát, khu trò chơi trẻ em hay không gian cà phê và ẩm thực nhỏ rải rác khắp khuôn viên.

Tháng 4 vừa qua, sau đêm diễn mở màn mùa du lịch Hạ Long, Sơn Tùng M-TP đăng ảnh check-in trước mặt kính đen của Bảo tàng Quảng Ninh. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt, khiến nơi này trở thành điểm đến được săn lùng.

Công trình này được ví như "tấm gương khổng lồ" phản chiếu trời biển Hạ Long, do kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Pérez Arroyo thiết kế. Lớp kính đen tuyền tượng trưng cho than đá - "vàng đen" của vùng mỏ - tạo nên vẻ ngoài độc đáo và hiện đại.

Không chỉ ấn tượng về kiến trúc, bảo tàng còn là không gian triển lãm lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ninh. Từ đây, du khách dễ dàng kết hợp tham quan thành phố Hạ Long và vịnh Hạ Long.

Đầu năm nay, Sơn Tùng M-TP xuất hiện giản dị tại công viên 30/4, ngồi uống cà phê bệt cạnh Nhà thờ Đức Bà. Chỉ một tấm ảnh của nam ca sĩ, khu vực này lập tức trở thành điểm hẹn "săn thần tượng" và check-in của người hâm mộ.

Cà phê bệt vốn là nét văn hóa đặc trưng của TPHCM. Không bàn ghế cầu kỳ, chỉ cần một ly cà phê sữa đá, vài tấm bìa hoặc ghế nhựa thấp, mọi người tụ tập trên thảm cỏ, vừa trò chuyện vừa ngắm những công trình cổ kính. Nhiều người ví nơi đây như "phòng khách ngoài trời" của thành phố - nơi hội tụ năng lượng trẻ trung và nhịp sống sôi động.

Cuối tháng 11/2024, sau khi "rủ rê" khán giả đi uống trà đá, Sơn Tùng M-TP đăng ảnh ngồi vỉa hè gần chùa Chân Tiên. Chỉ vài giờ sau, quán trà nhỏ vốn thưa khách bỗng đông nghịt, trở thành điểm hẹn mới của người hâm mộ.

Trà đá vỉa hè là một phần không thể thiếu trong nhịp sống Hà Nội. Chỉ với vài chiếc ghế thấp, một bình trà mát lạnh, người ta có thể ngồi hàng giờ bên lề đường. Đặc biệt vào buổi chiều và tối, những quán trà đá nhỏ tạo nên không gian gần gũi - nơi người dân, sinh viên hay du khách có thể quan sát nhịp sống Thủ đô theo cách tự nhiên nhất.

Chỉ ít lâu sau "buổi hẹn trà đá", Sơn Tùng M-TP lại gây chú ý khi đăng ảnh ngồi xích lô dạo quanh Hồ Tây. Hình ảnh ấy khiến người lái xích lô chở anh bỗng nổi tiếng và kín lịch chở khách những ngày sau đó.

Ngồi xích lô dạo vòng quanh Hồ Tây là trải nghiệm đặc biệt với cả du khách trong và ngoài nước. Hồ Tây - hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội - mang vẻ đẹp lãng mạn, đặc biệt vào lúc hoàng hôn khi ánh chiều phủ vàng mặt nước.

Di chuyển bằng xích lô giúp du khách tận hưởng trọn vẹn khung cảnh yên bình của phố cổ, cảm nhận nhịp sống chậm rãi của Thủ đô, xen lẫn mùi hương hoa sữa thoảng qua vào mùa thu. Đây là một cách khám phá Hà Nội được giới trẻ yêu thích.

Tháng 5, Sơn Tùng M-TP đăng ảnh ôm quả dưa hấu tạo dáng trước cổng chợ Bến Thành, khiến địa điểm vốn quen thuộc này trở nên hút khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến để chụp ảnh theo phong cách của thần tượng.

Thông thường, dịp cận Tết là lúc phía trước chợ Bến Thành nhộn nhịp nhất, bởi hội tụ nhiều người đủ mọi lứa tuổi đến chụp ảnh. Ai cũng diện áo dài rực rỡ, khiến không khí nơi đây ngập tràn sắc xuân và vô cùng náo nhiệt.

Được xây dựng từ năm 1914, chợ Bến Thành là một trong những công trình cổ nhất của TPHCM và được xem như biểu tượng không chính thức của thành phố. Với hơn 1.000 gian hàng, nơi đây bày bán đủ loại hàng hóa, từ đặc sản địa phương, đồ thủ công mỹ nghệ đến ẩm thực đường phố.

Điểm đặc biệt của chợ không chỉ ở kiến trúc mái ngói cổ kính và cổng chợ biểu tượng, mà còn ở không khí buôn bán tấp nập và sự thân thiện của tiểu thương. Với khách quốc tế, chợ Bến Thành luôn là địa điểm "phải ghé" mỗi khi đến TPHCM.