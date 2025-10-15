Chân dung "ngôi sao" Thảo Cầm Viên khiến Sơn Tùng M-TP tìm đến chụp ảnh

Trước đó, trong một đêm nhạc, nam ca sĩ từng úp mở việc đến Thảo Cầm Viên, hẹn hò cùng người hâm mộ, nhưng không tiết lộ thời gian.

Trong các bức ảnh được Sơn Tùng M-TP đăng tải, nhiều người chú ý đến khoảnh khắc nam ca sĩ đứng giữa khu chuồng capybara, ân cần cho ăn, vuốt ve và tạo dáng chụp ảnh cùng chúng.

Sơn Tùng cũng từng nhiều lần thể hiện tình cảm đặc biệt với loài động vật này như đổi ảnh đại diện Instagram sang capybara, thậm chí đổi tên tài khoản TikTok thành capyboiii_7 và tự nhận là “capy boy” (chàng trai capybara).

Sơn Tùng M-TP chia sẻ khoảnh khắc cho capybara ăn tại Thảo Cầm Viên (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Ngôi sao” của Thảo Cầm Viên

Capybara - loài gặm nhấm lớn nhất thế giới - hiện được xem là "ngôi sao" ở Thảo Cầm Viên. Gia đình 4 chú capybara gồm “Phú - Quý - Cát - Tường” được giới thiệu hồi đầu năm, nhanh chóng chiếm cảm tình của du khách nhờ vẻ ngoài hiền lành và tính cách thân thiện.

Vốn được mệnh danh là “bộ trưởng bộ ngoại giao” của thế giới động vật nhờ khả năng hòa đồng, capybara có thể kết bạn với hầu hết loài khác. Chỉ sau vài tuần được đưa về, gia đình capybara đã hoàn toàn thích nghi với môi trường sống mới, mạnh dạn tiến gần và tương tác với du khách.

Capybara đặc biệt được trẻ con yêu thích (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Các nhân viên chăm sóc cho biết, mỗi cá thể có một nét riêng dễ nhận ra như Phú có bộ lông xù; Quý có chấm nhỏ ở mắt phải, thích đưa mặt sát ống kính máy ảnh; Cát thường ngậm cỏ ngủ trưa; còn Tường lại hay quay mặt vào trong, có phần trầm tính hơn.

Để khách dễ nhận biết, mỗi chú đều được đeo bảng tên riêng, ghi rõ đặc điểm và tên gọi.

Không chỉ thu hút khách bởi vẻ ngoài ngộ nghĩnh, capybara còn góp phần giúp du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, hiểu hơn về sự đa dạng sinh học và ý nghĩa của việc bảo vệ các loài động vật thân thiện trong tự nhiên.

Khu chuồng capybara rộng khoảng 80m², được thiết kế mô phỏng môi trường tự nhiên với nền cát, hồ nước và độ ẩm cao. Mỗi ngày, nhân viên cho chúng ăn 3 bữa gồm lá cây, cỏ, khoai lang - khẩu phần giống với môi trường sinh sống bản địa ở Nam Mỹ.

Du khách có thể tận tay cho capybara ăn bằng phần thức ăn được công viên chuẩn bị sẵn, chụp ảnh, quay video và quan sát chúng tắm nắng, bơi lội. Các em nhỏ đặc biệt thích thú khi được tiếp xúc với loài vật thân thiện này.

Điểm đến trăm năm tuổi giữa lòng thành phố

Được xây dựng từ 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (tên gọi xưa là Vườn Bách Thảo) là một trong những công trình lâu đời của TPHCM, cùng thời với Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành.

Trải qua hơn 160 năm, Thảo Cầm Viên hiện rộng hơn 20ha, là “lá phổi xanh” của khu trung tâm TPHCM, nơi sinh sống của hơn 1.300 cá thể động vật thuộc 125 loài và khoảng 2.500 cây xanh, thực vật quý hiếm.

Nơi đây thu hút nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu hay chỉ đơn giản là tìm chút thư giãn trong những ngày cuối tuần.

Một số khu vực được du khách yêu thích gồm khu thú ăn thịt, khu chim, khu bò sát, vườn lan, vườn xương rồng, khu trò chơi trẻ em, cùng không gian cà phê và ẩm thực nhỏ rải rác trong khuôn viên...

Thảo Cầm Viên là lựa chọn lý tưởng cho người dân trong những ngày nắng nóng (Ảnh: Nam Anh).

Đặc biệt, vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Giáng sinh, Quốc tế Thiếu nhi hay Trung thu, nơi đây thường tổ chức các chương trình ca nhạc, biểu diễn xiếc, vẽ tranh cho thiếu nhi và hướng dẫn kỹ năng nhận biết động vật.

Ngoài khung giờ tham quan ban ngày (7h-17h30), Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện duy trì tour tham quan đêm với mỗi lượt tham quan giới hạn khoảng 20 người, áp dụng cho du khách 10-65 tuổi.

Chương trình được chia thành hai khung giờ 19h-20h và 20h15-21h15, nhằm đảm bảo trải nghiệm riêng tư, an toàn và hạn chế tác động đến môi trường sống của các loài thú.

Trong suốt hành trình, du khách được quan sát hoạt động về đêm của hổ, báo, linh cẩu, mèo rừng, linh miêu… dưới ánh sáng dịu nhẹ, đủ để nhìn rõ mà không gây ảnh hưởng đến nhịp sinh học tự nhiên của chúng.