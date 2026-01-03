Tài xế taxi “biến” 200.000 đồng của du khách nước ngoài thành 10.000 đồng?

Ngày 3/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xác minh phản ánh liên quan đến hành vi gian lận tiền của du khách nước ngoài, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 11 giây với tựa đề: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia Nha Trang!”. Phần chú thích kèm theo clip nêu rõ: “Họ nhận tờ 200.000 đồng bằng tay trái và rút ra tờ 10.000 đồng từ tay phải”.

Clip tài xế taxi "biến" 200.000 đồng thành 10.000 đồng (Video: Zinss).

Theo nội dung clip, tài xế taxi chở nhóm du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khi nam du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí, tài xế nhanh tay nhận tiền bằng tay trái, đồng thời dùng tay phải đưa lại tờ 10.000 đồng và nói rằng khách đưa thiếu tiền.

Toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi hàng ghế phía sau dùng điện thoại ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi xuất hiện, clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bị cho là gian dối của tài xế taxi.