Phú Yên (địa danh cũ) là một địa phương ven biển nằm ở trung tâm khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nay là một phần của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây cũng được xem là vựa lúa của miền Trung.

Phú Yên có gần 190km bờ biển với nhiều vịnh, bãi, đầm phá và danh lam thắng cảnh phù hợp với phát triển du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Nơi đây cũng có nguồn lợi thủy hải sản dồi dào.

Khí hậu của Phú Yên được chia thành 2 mùa rõ rệt. Trong đó, mùa mưa từ tháng 9 tới tháng 12, còn mùa nắng từ tháng 1 tới tháng 8. Với nhận định của nhiều du khách, Phú Yên mùa nào cũng đẹp theo những cách riêng.

Di chuyển đến Phú Yên

Phú Yên cách thủ đô Hà Nội khoảng 1.200km và TPHCM 500km, du khách có nhiều lựa chọn di chuyển như máy bay, tàu hỏa, ô tô.

Sân bay và ga tàu tại Phú Yên đều ở Tuy Hòa. Sân bay cách trung tâm thành phố (cũ) khoảng 10km.

Hiện các hãng hàng không khai thác chuyến bay chặng Hà Nội - Phú Yên và TPHCM - Phú Yên gồm Vietnam Airlines, Bamboo Airways, VietJet Air với mức giá dao động từ 1,5 triệu đồng tới gần 6 triệu đồng tùy từng thời điểm.

Giá vé tàu đi từ Hà Nội tới nhà ga Tuy Hòa, Phú Yên từ 1,1 triệu đồng/người, sử dụng loại tàu SE1, SE3 và SE5. Tàu khởi hành các ngày trong tuần ở những khung giờ 19h30, 22h và 8h50.

Nếu hành khách đi ô tô giường nằm từ TPHCM có thể xuất phát từ bến xe miền Đông, bắt chuyến lúc 17h hoặc 18h để kịp tới Phú Yên vào sáng sớm. Mức giá từ 550.000 đồng/lượt tùy thuộc vào loại xe và hãng xe. Thời gian di chuyển khoảng 10 tiếng cho quãng đường 500-560km. Xe trả khách tại Tuy Hòa hoặc bến xe Phú Lâm.

Lưu trú ở Phú Yên

Hệ thống lưu trú tại Phú Yên rất đa dạng, từ các resort cao cấp, khách sạn 3-5 sao đến homestay xinh xắn và nhà nghỉ bình dân, tập trung chủ yếu ở thành phố Tuy Hòa (cũ) và khu vực ven biển Sông Cầu.

Nhìn chung, giá cả lưu trú tại Phú Yên khá phải chăng, dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng/đêm tùy phân khúc.

Với các khu nghỉ dưỡng cao cấp và biệt thự từ 4 đến 5 sao, du khách có thể tận hưởng bãi tắm riêng với tầm nhìn đẹp. Mức giá cao nhất trên 10 triệu đồng/đêm.

Cụ thể như Zannier Hotels Bãi San Hô (Sông Cầu) giá phòng từ 10,5 triệu đồng/đêm. Giá nghỉ dưỡng tại Stelia Beach có mức thấp nhất từ 2,3 triệu đồng/đêm. Giá hạng phòng cao nhất khoảng 21,5 triệu đồng/đêm. Khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort & Villa có giá từ 1,3 triệu đồng đến 10,3 triệu đồng/đêm. Khách sạn Sala Tuy Hòa Beach Hotel giá từ 1,5 triệu đồng/đêm.

Với phân khúc có mức giá tầm trung, du khách có thể lựa chọn khách sạn từ 3 sao đến 4 sao.

Cụ thể như Mandala Hotel & Spa Phú Yên giá khoảng 2 triệu đồng/đêm. Phú Yên Everyday Hotel giá từ 400.000 đồng đến 900.000 đồng/đêm (tùy từng thời điểm). Sala Grand Tuy Hòa Hotel thường có combo giá tốt.

Lựa chọn homestay có mức giá mềm hơn, nổi bật với thiết kế sáng tạo, gần gũi với thiên nhiên và phù hợp giới trẻ. Mức giá thường dao động từ 600.000 đồng/đêm như Làng Chài homestay hay Sam Stay Homestay Phú Yên.

Ở phân khúc nhà nghỉ bình dân, du khách có thể lựa chọn ở trung tâm Tuy Hòa với giá dưới 300.000 đồng/đêm.

Lời khuyên khi đặt phòng:

Nếu muốn gần biển và khu ăn uống sầm uất, hãy chọn các khách sạn, homestay trên đường Lê Duẩn, Độc Lập ở trung tâm thành phố Tuy Hòa cũ. Giá phòng có thể tăng vào dịp lễ Tết hoặc mùa cao điểm du lịch (từ tháng 4 đến tháng 8).

Du khách nên tìm các combo bao gồm vé máy bay kèm phòng khách sạn/resort để có giá ưu đãi. Nếu muốn yên tĩnh, hãy chọn các khu nghỉ dưỡng, biệt thự ở phía thị xã Sông Cầu cũ.

Đến Phú Yên, ăn chơi ở đâu?

Thông thường, để ăn chơi đầy đủ các điểm đến ở "xứ hoa vàng cỏ xanh" và tận hưởng lịch trình thong thả, du khách nên dành khoảng 4 ngày. Nếu thời gian hạn chế, khách có thể gói gọn trong 2 ngày cũng tạm đủ tới những điểm nổi tiếng nhất.

Gành Đá Đĩa

Gành Đá Đĩa hay ghềnh Đá Đĩa là một danh thắng thiên nhiên tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Địa điểm này là một đoạn bờ biển có các cột đá bazan hình lăng trụ, trông giống như những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau. Danh thắng này được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2021.

Đây là địa điểm có thu phí, với giá vé 20.000 đồng/người, nếu chọn di chuyển bằng xe điện du khách có thể mất thêm khoảng 15.000 đồng/người. Du khách nên di chuyển đến địa danh này vào khung giờ từ 7h đến 10h và từ 15h đến 17h30 để tránh nắng gay gắt vào mùa hè.

Tháp Nghinh Phong

Tháp Nghinh Phong tọa lạc tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Độc Lập, là biểu tượng du lịch mới, từng đoạt giải Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023.

Kiến trúc độc đáo của tòa tháp lấy ý tưởng từ Gành Đá Đĩa, biểu tượng của du lịch Phú Yên, và truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên".

Tháp gồm 2 bên với mỗi bên là 50 khối đá xếp liền kề, chính giữa hai khối đá cao nhất là khe gió chỉ đủ hai người đứng nhưng mỗi khi gió lùa qua sẽ tạo nên âm thanh như tiếng nhạc. Các khối đá được xây bằng bê tông cốt thép, bên ngoài ốp đá granite.

Hòn Yến

Hòn Yến nằm cách trung tâm thành phố (cũ) chừng 15km về hướng Bắc, cách thắng cảnh Gành Đá Đĩa khoảng 20km về hướng Nam. Năm 2018, Hòn Yến được công nhận là Di tích danh thắng cấp Quốc gia.

Đây là điểm đến được khách du lịch và giới nhiếp ảnh yêu thích nhờ những rạn san hô trên cạn với nhiều màu sắc và hình thù. Du khách không phải đi tàu ra giữa biển mà chỉ cần thủy triều rút là có thể ngắm san hô.

Khi ngắm hay chụp san hô cần chú ý lựa chọn vị trí để tránh giẫm đạp lên chúng, đồng thời không vứt rác bừa bãi để bảo vệ môi trường biển.

Nhà thờ Mằng Lăng

Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam xây dựng từ năm 1892 nổi tiếng với kiến trúc Gothic độc đáo, trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi đến Phú Yên. Mặt tiền nhà thờ có hai tháp chuông hai bên và thánh giá ở giữa, mang nét trầm mặc, rêu phong với tuổi đời hơn 130 năm.

Đặc biệt, đây là nơi hiện đang lưu giữ cuốn sách in chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Lưu ý, nơi đây là chốn tôn nghiêm nên du khách cần mặc trang phục lịch sự, kín đáo khi tới tham quan.

Mũi Điện Phú Yên

Mũi Điện Phú Yên (hay Mũi Đại Lãnh) là điểm cực Đông trên đất liền, nơi đón ánh bình minh đầu tiên tại Việt Nam. Khu vực này có núi, biển, từ xa là ngọn đèn hải đăng đứng sừng sững quay mặt ra biển, bên dưới chân núi là Bãi Môn được nhiều người yêu thích bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà bãi biển này mang lại.

Giá vé tham quan Mũi Điện Phú Yên hay khu du lịch Đại Lãnh Phú Yên là 20.000 đồng/người. Phí gửi xe là 5.000 đồng/xe. Ngoài ra, phí tham quan ngọn hải đăng Mũi Điện Phú Yên khoảng 10.000 đồng/người và phí cắm trại qua đêm 80.000 đồng/người.

Cầu gỗ Ông Cọp

Đây được xem là cầu gỗ dài nhất Việt Nam với chiều dài khoảng 800m, nằm cách nhà thờ Mằng Lăng khoảng 4km.

Ngoài là điểm tham quan, cầu Ông Cọp còn là lối đi tắt dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng ở Phú Yên như Gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, nhà thờ Mằng Lăng, đập Tam Giang...

Lịch trình gợi ý:

Ngày 1: Tháp Nhạn, bãi Long Thuỷ, Bãi Xép.

Ngày 2: Gành Đá Đĩa, hải đăng Gành Đèn, đầm Ô Loan, hải đăng Đại Lãnh - Mũi Điện, Bãi Môn.

Ngày 3: Đại Lãnh, Vũng Rô, đảo Điệp Sơn.

Ngày 4: Nhà thờ Măng Lăng, cầu gỗ Tuy An, bãi rêu Xóm Rớ.

Đặc sản, món ăn ngon ở Phú Yên

Mắt cá ngừ đại dương

Mắt cá ngừ đại dương là một món ăn vừa lạ vừa hấp dẫn, mang đậm dấu ấn của vùng biển Phú Yên. Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước “khổng lồ” hiếm thấy, món ăn này còn chinh phục thực khách bằng hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao.

Mắt cá ngừ được lấy từ loài cá ngừ đại dương - một loại cá lớn sống ở vùng biển sâu. Mỗi mắt cá có thể nặng từ 100 đến 300 gram, to gần bằng một quả trứng gà, thậm chí lớn hơn. Chính sự độc đáo về hình dáng khiến món ăn này trở thành trải nghiệm ẩm thực khó quên đối với nhiều người.

Điểm đặc biệt của mắt cá ngừ đại dương nằm ở cách chế biến. Món ăn thường được hầm trong thố đất cùng các vị thuốc bắc như táo tàu, kỷ tử, kết hợp với gừng, hành và tiêu. Cách nấu này không chỉ giúp khử mùi tanh mà còn làm dậy lên hương thơm đặc trưng, tạo nên vị ngọt thanh và béo nhẹ rất dễ ăn.

Một số địa chỉ quán ăn gợi ý: - Quán cá ngừ Trâm Anh: Số 2 đường Điện Biên Phủ. Giờ mở cửa: Khoảng 7h- 8h đến khoảng 18h-19h hàng ngày Mức giá tham khảo: Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng Quán ăn chuyên phục vụ món cá ngừ đại dương là đặc sản trứ danh của Phú Yên. - Quán Sơn Cầu Gỗ: Ở bờ kè Bạch Đằng Giờ mở cửa: Cả ngày Mức giá tham khảo: Từ 100.000 đồng. Quán ăn nổi tiếng là điểm dừng chân bình dân, thoáng mát để thưởng thức hải sản và ngắm sông. Địa chỉ này phù hợp với du khách muốn tìm kiếm không gian thư giãn, thưởng thức món ăn địa phương với giá hợp lý. - Quán bà Tám: Số 289 đường Lê Duẩn Giờ mở cửa: Cả ngày Mức giá tham khảo: Từ 100.000 đồng. Đây là một trong những quán ăn nổi tiếng và lâu đời nhất tại Phú Yên, được nhiều du khách lựa chọn. - Quán cá ngừ đại dương: Số 290 đường Hùng Vương Giờ mở cửa: Cả ngày Mức giá tham khảo: Từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng Quán chuyên phục vụ các món ăn từ cá ngừ và mắt cá ngừ đại dương với thực đơn đa dạng, phong phú và phù hợp với các bữa ăn gia đình, liên hoan, họp nhóm.

Cơm gà Phú Yên

Nhắc tới ẩm thực Phú Yên không thể bỏ qua món ăn dân dã nhưng hương vị tinh tế, đó là cơm gà Phú Yên gắn liền với vùng đất đầy nắng gió.

Điểm đặc trưng của món ăn nằm ở phần cơm. Gạo được nấu bằng nước luộc gà, có thêm nghệ hoặc mỡ gà nên hạt cơm tơi, dẻo, thơm và có màu vàng nhẹ hấp dẫn. Phần gà thường là gà ta, thịt săn chắc, da giòn, được luộc vừa chín tới để giữ trọn độ ngọt tự nhiên.

Một yếu tố không thể thiếu chính là nước chấm là linh hồn của món ăn. Nước mắm được pha cùng tỏi, ớt, chanh hoặc đôi khi thêm chút mỡ gà, tạo nên vị mặn ngọt chua cay hài hòa. Ngoài ra, cơm gà còn được ăn kèm với dưa leo, rau răm, hành tây trộn và một chén canh hoặc súp nhỏ, giúp cân bằng hương vị.

Một số địa chỉ gợi ý: - Quán Tuyết Nhung: Số 189 đường Lê Thánh Tôn Giờ mở cửa: Từ 5h30 đến 14h hàng ngày Mức giá tham khảo: Khoảng 40.000 đồng đến 55.000 đồng Quán nhỏ, phục vụ tại chỗ được khoảng 40 người. Nơi này được nhiều thực khách đánh giá có phong cách phục vụ nhiệt tình, cơm ngon giá cả bình dân. - Quán cơm gà Thiên Hương: Số 211 đường Lê Thánh Tôn Giờ mở cửa: Từ 8h00 đến 20h00 Mức giá tham khảo: Từ 40.000 đồng Quán gây ấn tượng với thực khách nhờ hương vị độc đáo và cuốn hút. Chủ quán cho biết gà được sử dụng tại đây là gà ta, được đặt từ các vùng quê phụ cận Tuy Hòa. Vì thế, thịt gà có hương thơm tự nhiên, thịt mềm ngọt, không bị bở hay nhạt. Tuy nhiên, giá cơm gà Phú Yên ở đây khá cao so với mặt bằng chung. - Quán cơm Hiền: Số 56 đường Nguyễn Trãi Giờ mở cửa: Từ 7h tới 21h hàng ngày Mức giá tham khảo: Từ 40.000 đồng Quán phục vụ cơm gà ta, cơm dẻo thơm, nước chấm chua ngọt vừa miệng. Thực khách đánh giá phong cách phục vụ của quán nhanh nhẹn, chu đáo. - Quán cơm gà Thảo My: Số 31 Ngô Gia Tự Giờ mở cửa: Từ 6h đến 10h và 15h đến 21h Mức giá tham khảo: Từ 40.000 đồng Quán là địa chỉ ăn uống nổi tiếng, chuyên phục vụ cơm gà Phú Yên đặc trưng, mở cửa từ năm 2018 đến nay. Món ăn nổi bật với hương vị cơm thơm ngon và mức giá hợp lý.

Bánh canh hẹ

Bánh canh hẹ là một món ăn nổi tiếng ở "xứ nẫu". Có 2 thành phần không thể thiếu trong món ăn này là chả làm từ các loại hải sản tươi như cá thu, cá nhồng, mực, tôm và thật nhiều hẹ.

Để thưởng thức món ăn này đúng vị, du khách nên đến đường Điện Biên Phủ. Giá mỗi tô bánh canh từ 30.000 đồng.

Một số địa chỉ gợi ý: - Quán Thanh Tâm: Số 53 đường Điện Biên Phủ Giờ mở cửa: Cả ngày Mức giá tham khảo: Từ 20.000 đồng đến 35.000 đồng Đây là địa chỉ quen thuộc được người dân địa phương ưa chuộng, nổi tiếng với món bánh canh hẹ đặc sản. Quán ăn bình dân, phù hợp để thưởng thức hương vị ẩm thực địa phương đặc trưng. - Quán Xứ Nẫu: Số 222 đường Trường Chinh Giờ mở cửa: Từ13h đến 22h30 Mức giá tham khảo: Từ 25.000 đồng Quán chuyên bán bánh canh hẹ, bánh canh chả cá thơm ngon, đúng điệu của người dân xứ Nẫu. Ngoài ra, quán còn nổi tiếng với các món đặc sản địa phương độc đáo, tiêu biểu là gỏi sứa đầm Ô Loan. Quán phục vụ chu đáo, giá cả bình dân. - Quán bánh canh: Gần Bưu Điện gần chợ Tuy Hòa Giờ mở cửa: Từ 15h đến 20h Mức giá tham khảo: Từ 25.000 đồng Quán bán ở lề đường, không khang trang sạch sẽ, nhưng bánh canh tươi ngon, nhiều hẹ.

Bánh bèo

Bánh bèo ở Phú Yên có hương vị thơm và dẻo đặc biệt. Món ăn đặt trong những chiếc chén nhỏ, rắc bánh mỳ chiên giòn lên trên kèm ruốc và mỡ hành. Khi ăn, khách cho thêm chút mắm chua ngọt là có thể thưởng thức.

Một số địa chỉ gợi ý: - Quán bánh bèo Tháp Nhạn: Dưới chân núi Nhạn Giờ mở cửa: Từ 14h đến 20h Giá tham khảo: Từ 20.000 đồng Đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều khách địa phương. Khách lưu ý nên ra sớm vì có ngày tầm 18h quán đã hết hàng. - Quán bánh bèo nóng cô Hoan: Số 361 đường Trần Hưng Đạo Giờ mở cửa: Từ 15h đến 23h Mức giá tham khảo: Từ 30.000 đồng Bánh bèo tại quán được chế biến từ bột gạo mềm mịn, hấp chín trong những chén nhỏ. Khi phục vụ, bánh được rưới lên lớp mỡ hành thơm lừng, rắc thêm chà bông tôm hoặc thịt và bánh mì chiên giòn, tạo nên hương vị hài hòa, hấp dẫn. Nước mắm chua ngọt đi kèm được pha chế khéo léo, tăng thêm độ đậm đà cho món ăn. - Quán bánh bèo cô Mai: Số 152 đường Lý Thường Kiệt Giờ mở cửa: Từ 15h Mức giá tham khảo: Từ 35.000 đồng Quán bánh bèo cô Mai là một trong những địa điểm ẩm thực nổi tiếng tại Phú Yên, đặc biệt thu hút thực khách nhờ hương vị truyền thống và chất lượng món ăn. Quán nằm dưới chân núi Nhạn, rất thuận tiện cho du khách vừa tham quan vừa thưởng thức đặc sản. Nếu đi từ tháp Nhạn xuống, quán cô Mai là quán đầu tiên nằm bên phải, rất dễ dàng tìm thấy.

Bánh xèo tôm nhảy

Bánh xèo tôm nhảy chỉ to bằng bàn tay nên mỗi người có thể ăn cùng lúc vài chiếc không ngán. Người dân ở Phú Yên thường ăn bánh xèo cuốn với bánh tráng, rau và chấm mắm chua ngọt cùng mắm nêm. Giá món ăn từ 10.000 đồng/chiếc.

Một số địa chỉ gợi ý: - Quán bánh xèo Thúy Kiều: Ở ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành Giờ mở cửa: Từ 14h đến 21h Mức giá tham khảo: Từ 5.000 đồng/chiếc Bánh ở đây có lớp vỏ mỏng, giòn nhẹ, nhân tôm mực tươi và nước chấm đậm đà vừa miệng. Không gian quán giản dị, tạo cảm giác gần gũi như đang ăn tại nhà người quen. - Quán bánh xèo: Số 20 Lê Thánh Tôn Giờ mở cửa: Từ 15h đến tối Mức giá tham khảo: Từ 15.000 đồng Điểm đặc biệt của quán chính là tôm tươi vừa bắt lên, còn nhảy tanh tách trước khi cho vào chảo. Nhờ vậy, bánh có vị ngọt tự nhiên rất rõ, ăn một lần là nhớ. Vỏ bánh giòn, thơm, kết hợp cùng tôm tươi tạo nên trải nghiệm ăn rất đã miệng nếu ai yêu thích hải sản. Quán luôn thu hút đông khách vào buổi chiều tối. - Quán bánh xèo tôm nhảy: Ở ga Tuy Hòa Giờ mở cửa: Từ 15h đến 21h Mức giá tham khảo: Từ 5.000 đồng Quán nổi bật với bánh giòn rụm, nhân tôm tươi nhảy tanh tách, ăn kèm nước mắm đậu phộng đậm đà, giá cả bình dân và rất gần trung tâm, tiện lợi cho hành khách đi tàu.

Mua gì làm quà khi tới Phú Yên?

Hải sản cấp đông như mực cơm, mắt cá ngừ thường là món được du khách lựa chọn mua về làm quà. Ngoài ra du khách có thể mua thêm bánh tráng Hòa Đa, bò một nắng, chả cá Phú Yên, rượu Quán Đế hay muối kiến...