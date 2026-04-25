Phát hiện ung thư tiền liệt tuyến di căn từ dấu hiệu tưởng bệnh phổi

Từ đau ngực, khó thở phát hiện ung thư

Ngày 25/4, Bệnh viện K thông tin về trường hợp bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn muộn được ứng dụng sinh thiết đích qua tầng sinh môn. Theo các bác sĩ, đây là một hướng tiếp cận hiện đại nhằm nâng cao độ chính xác giải phẫu bệnh và cải thiện mức độ an toàn cho người bệnh, từ đó đưa ra phác đồ điều trị tối ưu.

Bệnh nhân T.Đ.T. (88 tuổi) nhập viện với các triệu chứng đau ngực, khó thở và ho nhiều, nhịp thở nhanh bất thường, được chẩn đoán tràn khí màng phổi trái và đã dẫn lưu màng phổi 3 ngày trước. Ngoài ra, bệnh nhân có các triệu chứng tiểu rắt, buốt, tiểu khó.

Trong quá trình đánh giá tình trạng sức khỏe, chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có tổn thương tại tuyến tiền liệt, có thể đã lan rộng, cần xác định bằng giải phẫu bệnh và đánh giá toàn diện.

Các bác sĩ ứng dụng kỹ thuật sinh thiết đích qua tầng sinh môn, nâng cao độ chính xác giải phẫu bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) chuyên sâu cho ung thư tiền liệt tuyến cho thấy mức độ nghi ngờ ung thư rất cao. Ngoài ra, hình ảnh cũng cho thấy có các nốt bất thường tín hiệu rải rác tại xương chậu hai bên và xương cùng, cảnh báo nguy cơ đã di căn xương.

Theo bác sĩ, chụp cộng hưởng từ đóng vai trò then chốt vì giúp khoanh vùng chính xác “vùng nghi ngờ” cần sinh thiết.

Tiếp đó, việc lựa chọn kỹ thuật sinh thiết tiền liệt tuyến phù hợp đóng vai trò quan trọng, bảo đảm hiệu quả và an toàn trong chẩn đoán xác định bệnh.

Kỹ thuật sinh thiết mới nâng cao độ chính xác

Các bác sĩ Bệnh viện K quyết định áp dụng kỹ thuật sinh thiết đích tuyến tiền liệt qua tầng sinh môn cho người bệnh. "Kỹ thuật này được bệnh viện triển khai sau khi được chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu châu Âu, bảo đảm bài bản về quy trình, kiểm soát chất lượng và chuẩn hóa kỹ thuật", lãnh đạo Bệnh viện K thông tin.

Theo các chuyên gia, kỹ thuật sinh thiết đích qua tầng sinh môn được chuyên gia đánh giá là an toàn hơn, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm khuẩn so với phương pháp sinh thiết qua đường trực tràng được thực hiện trước đây.

Đặc biệt, với bệnh nhân lớn tuổi có tình trạng hô hấp sau tràn khí màng phổi, mọi can thiệp y khoa đều cần cân nhắc kỹ lợi ích và nguy cơ.

"Việc giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và không cần sử dụng kháng sinh sau sinh thiết cũng đem lại lợi ích lớn cho người bệnh", bác sĩ điều trị thông tin.

Hình ảnh sinh thiết đích qua tầng sinh môn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Điểm mấu chốt của “sinh thiết đích” là lấy đúng, đủ mô bệnh cần khảo sát. Ở trường hợp người bệnh này, bác sĩ sử dụng phối hợp các phương tiện hiện đại như: chụp MRI giúp xác định vùng tổn thương có đặc điểm ác tính rõ ràng; siêu âm đầu dò trực tràng hỗ trợ hướng dẫn can thiệp và lấy mẫu chính xác, tiện lợi.

Sau khi xác định được vùng nghi ngờ tổn thương đích, mẫu mô được lấy đúng, kết quả giải phẫu bệnh thường chính xác hơn, đồng thời giúp giảm thời gian chờ đợi cho chẩn đoán cuối cùng.

Không chỉ giúp tăng độ chính xác, sinh thiết đích tuyến tiền liệt qua tầng sinh môn còn tác động vào đúng vùng tổn thương trên hình ảnh, giảm rủi ro nhiễm khuẩn, an toàn hơn và đặc biệt phù hợp với người bệnh cao tuổi và có nhiều yếu tố nguy cơ.

Kết quả sinh thiết cho thấy người bệnh bị ung thư biểu mô tuyến của tiền liệt tuyến, u xâm nhập thần kinh, giai đoạn IV, có tổn thương di căn tại phổi và xương.

Bác sĩ chuyên khoa ung bướu đã quyết định chiến lược điều trị theo hướng cá thể hóa, liệu pháp nội tiết, nhằm kiểm soát sớm sự phát triển của tế bào ung thư tiền liệt tuyến.

Sau khi áp dụng phác đồ điều trị, người bệnh có dấu hiệu đáp ứng thuốc tốt, được theo dõi và đánh giá chuyên sâu cũng như hội chẩn đa chuyên khoa, áp dụng y học chính xác để xây dựng các phác đồ tiếp theo tối ưu với bệnh nhân.

Ung thư tiền liệt tuyến thường được ghi nhận ở nam giới độ tuổi ngoài 50, có nhiều diễn tiến âm thầm nên người bệnh thường phát hiện muộn với nguy cơ xâm lấn và di căn.