Báo Hàn Quốc nể phục kỷ lục, chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đã lập kỷ lục khi giành 4 chức vô địch giải U17 Đông Nam Á. Ngoài ra, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng gây ấn tượng mạnh khi có chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp (thắng 10, hòa 6).

U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội so với U17 Malaysia (Ảnh: VFF).

Đó là sự chuẩn bị tốt của U17 Việt Nam trước giải U17 châu Á. Báo giới Hàn Quốc cũng chú ý đặc biệt trong bối cảnh đội nhà nằm chung bảng với U17 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Tờ Jaekyung Ilbo bình luận: “U17 Việt Nam của HLV Roland đã làm nên lịch sử khi có 4 lần vô địch giải U17 Đông Nam Á. Ngoài ra, họ cũng rất đáng gờm với chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp”.

Tờ báo của Hàn Quốc chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam: “Đội bóng trẻ của Việt Nam thể hiện màn trình diễn vượt trội so với các đối thủ ở giải U17 Đông Nam Á nhờ lối chơi bài bản, có tổ chức. Họ đã gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi thắng 4-0 trước U17 Malaysia, thắng 10-0 trước U17 Timor Leste và kết thúc vòng bảng với trận hòa 0-0 trước U17 Indonesia.

Sau đó, ở vòng bán kết, U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Australia hùng mạnh sau trận đấu căng thẳng. Màn ngược dòng trước U17 Australia cho thấy U17 Việt Nam có tinh thần thép và lối chơi linh hoạt.

Trong trận chung kết, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo và giành chiến thắng đậm trước U17 Malaysia. U17 Việt Nam đã kết thúc giải đấu với 4 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn”.

U17 Việt Nam sẵn sàng tạo ra bước tiến lớn hơn ở giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Tờ Jaekyung Ilbo nhắc nhở U17 Hàn Quốc nên cảnh giác với U17 Việt Nam. Họ bình luận thêm: “U17 Việt Nam cho thấy họ là đội bóng mạnh nhất châu Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mô tả chiến thắng lịch sử được tạo nên bởi tài cầm quân của HLV Roland và sự cống hiến của các cầu thủ. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng nể phục U17 Việt Nam.

Chức vô địch giải U17 Đông Nam Á là cột mốc quan trọng của U17 Việt Nam. Điều đó cho thấy vị thế vững chắc của họ trong làng bóng đá khu vực và cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai. U17 Việt Nam sẵn sàng tạo ra bước tiến lớn hơn ở giải U17 châu Á. Trong đó, U17 Hàn Quốc cần phải đặc biệt cảnh giác khi đối đầu với đối thủ này ở vòng bảng”.

Vào tháng 5, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục giải U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, đoàn quân HLV Roland sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Nếu vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội đầu bảng), U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17.