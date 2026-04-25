Sự thật thông tin vườn chim lớn nhất miền Bắc được bán giá hàng triệu USD

Những ngày gần đây, câu chuyện về việc Khu du lịch sinh thái Thung Nham - nơi có vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - được chuyển nhượng với giá hàng triệu đô la Mỹ, đang gây xôn xao tại Ninh Bình.

Vườn chim Thung Nham ở Ninh Bình nổi tiếng là vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc (Ảnh: Thái Bá).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Công Chất, đại diện chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thung Nham, khẳng định không có chuyện chủ đầu tư chuyển nhượng dự án.

"Việc đồn thổi công ty chúng tôi chuyển nhượng khu du lịch với giá hàng triệu USD là hoàn toàn sai sự thật", ông Chất nói.

Ông Phạm Công Chất cho biết thêm, từ khi thành lập đến nay, công ty đã dồn nhiều nguồn lực để phát triển vườn chim Thung Nham trở thành một điểm đến sinh thái đặc trưng của Ninh Bình. Nơi đây tự hào gìn giữ, phát triển được vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc với hàng trăm loại chim, cò, nhất là có cả các loài chim trong Sách Đỏ Việt Nam về cư ngụ.

"Đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là công trình tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi vẫn là chủ đầu tư và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển lâu dài", ông Chất khẳng định.

Cũng theo ông Chất, những thông tin chưa được kiểm chứng đã trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý người lao động đang làm việc tại khu du lịch. "Trong bối cảnh ngành du lịch đang từng bước phục hồi, những "cơn sóng tin đồn" như vậy có thể khiến một điểm đến mất đi sự ổn định cần thiết để phát triển", ông Chất nói.

Du khách ngồi thuyền tham quan vườn chim Thung Nham (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện Khu du lịch Thung Nham đề nghị các cơ quan quản lý hỗ trợ xác minh làm rõ, tránh để tin đồn thất thiệt tiếp tục lan rộng, gây áp lực cho đơn vị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình cho biết, có nghe thấy tin đồn nêu trên, chủ yếu là từ phía dư luận truyền tai nhau, không có căn cứ cụ thể nào. Cơ quan chức năng cũng chưa nhận được bất cứ phản ánh từ phía doanh nghiệp về việc này. Vì thế, không xác minh làm rõ nội dung này.