Bắt khẩn cấp kẻ gây ra 3 vụ cướp liên tiếp ở Tây Ninh

Ngày 25/4, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Huỳnh Trọng Ngân (SN 1996, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 24/4, Ngân lái xe máy, chạy qua nhiều tuyến đường thuộc phường Long An và Tân An, tìm người sơ hở để ra tay cướp.

Ngân bị công an bắt giữ (Ảnh: Minh Huy).

Sau đó, Ngân áp sát, giật dây chuyền của hai phụ nữ trên đường Trần Văn Nam và Ngô Quyền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây ra 2 vụ cướp, Ngân thay bộ đồ khác, tiếp tục giật thêm một sợi dây chuyền tại khu vực vòng xoay phường Tân An. Gây án xong, anh ta về phòng trọ thay áo khoác, đổi xe máy, tìm đường rời khỏi địa bàn để về TPHCM.

Tuy nhiên, khi di chuyển đến khu vực ngã tư Long Kim (xã Bến Lức), Ngân bị Công an phường Long An phát hiện, kiểm tra. Lực lượng chức năng thu giữ trong người Ngân 3 sợi dây chuyền vàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, đang thụ lý vụ việc, đồng thời thông báo tìm các bị hại liên quan, đề nghị liên hệ số điện thoại 02.723.989.200 để phối hợp giải quyết.