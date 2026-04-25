Khách xếp hàng dài chờ lên tàu ra đảo Phú Quý dịp lễ

Ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khách từ khắp nơi đổ về cảng Phan Thiết, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, làm các thủ tục lên tàu, ra đảo Phú Quý. Lượng khách đông, người làm thủ tục tại khu vực check-in phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Bãi giữ ô tô gần cảng cũng trong tình trạng quá tải. Nhiều gia đình buộc di chuyển ô tô đến các bãi khác gần khu vực để gửi xe.

Du khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục lên tàu ra đảo Phú Quý (Ảnh: Trần Nguyên).

Anh Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi, trú tại TPHCM) cho biết, ngoài số ngày được nghỉ lễ theo quy định, anh chủ động xin nghỉ phép thêm ngày để có chuyến du lịch trải nghiệm tại đảo Phú Quý.

“Chúng tôi muốn tìm một nơi yên bình như đảo Phú Quý để vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên”, nam du khách đến từ TPHCM chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Thảo Nguyên (trú tại TPHCM) cho hay, nhóm của chị đã di chuyển từ đêm 24/4 để kịp có mặt tại bến cảng Phan Thiết vào sáng 25/4. Nhóm của chị Nguyên sẽ thực hiện hành trình khám phá đảo Phú Quý trong 3 ngày, với kỳ vọng trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.

Du khách làm thủ tục để lên tàu (Ảnh: Trần Nguyên).

Chia sẻ về du lịch biển, anh Nguyễn Quốc Huy (trú tại TPHCM) hồ hởi: “Cả gia đình chúng tôi ai cũng háo hức khi có chuyến du lịch ra đảo. Lúc thực hiện các thủ tục tại bến cảng, dù người đông, phải xếp hàng chờ đợi, nhưng nghĩ đến không gian biển đảo là quên mệt mỏi”.

Giữa năm 2025, ba xã trên đảo Phú Quý được sáp nhập thành đặc khu Phú Quý, thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đảo có diện tích 16km2, cách đất liền khoảng 56 hải lý, là nơi sinh sống của hơn 30.000 người.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên đảo Phú Quý đón lượng lớn khách, mở ra cơ hội gia tăng doanh thu. Anh Nguyễn Thanh Tùng, chủ Khách sạn Bình Minh, cho biết, khách đặt phòng từ nhiều ngày trước và đến ngày 25/4, khách sạn đã kín chỗ.

Những năm gần đây, đảo Phú Quý trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách (Ảnh: Trần Nguyên).

“Khách sạn chúng tôi kín chỗ dịp lễ Giỗ Tổ và kỳ nghỉ 30/4-1/5. Năm nay khách đặt phòng sớm, chúng tôi rất vui”, anh Tùng chia sẻ.

Theo anh Tùng, nhu cầu tăng cao, các dịch vụ khác ở khách sạn cũng được tăng cường nên giá phòng phải điều chỉnh tăng hơn so với thường lệ. Cùng với điều chỉnh giá, chủ khách sạn đảm bảo chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, trong ngày 25/4 có 6 chuyến tàu tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Dịp lễ này, giá vé tàu cao tốc từ Phan Thiết đi Phú Quý dao động từ 340.000 đến 450.000 đồng/lượt; trẻ em, người cao tuổi được giảm giá.