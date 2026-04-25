Mỹ cho phép Venezuela trả phí luật sư cho Tổng thống Maduro

Các cơ quan chức năng Mỹ đã cho phép chính phủ Venezuela thanh toán chi phí pháp lý cho Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, Cilia Flores, theo một tài liệu được đăng trong cơ sở dữ liệu của tòa án liên bang khu vực Nam New York.

“Các bên cùng gửi thư để thông báo với Tòa rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã ban hành các giấy phép sửa đổi cho luật sư của ông Nicolas Maduro Moros và bà Cilia Flores de Maduro. Các giấy phép sửa đổi này cho phép luật sư bào chữa nhận thanh toán từ chính phủ Venezuela theo một số điều kiện nhất định", nội dung bức thư gửi Thẩm phán Alvin Hellerstein cho biết.

Liên quan đến việc này, phía bào chữa đã rút lại các kiến nghị yêu cầu bác bỏ vụ án đối với lãnh đạo Venezuela với lý do không thể chi trả cho việc đại diện pháp lý. Các bên cũng đề nghị phiên điều trần tiếp theo của vụ án được tổ chức trong vòng 2 tháng.

Trước đó, ông Maduro đã đề nghị chấm dứt các thủ tục tố tụng chống lại mình tại Mỹ với lý do có vi phạm về quy trình. Lãnh đạo Venezuela cho biết chính phủ nước ông sẵn sàng tài trợ cho việc bào chữa pháp lý, nhưng Washington đã ngăn cản thông qua lệnh trừng phạt. Vào cuối tháng 3, thẩm phán Liên bang Mỹ Alvin Hellerstein đã từ chối bác bỏ vụ án, dù ông cho biết sẽ sớm quyết định liệu có yêu cầu chính quyền Mỹ cho phép Venezuela thanh toán chi phí pháp lý cho ông Maduro và vợ hay không.

Ông Maduro, 63 tuổi, và vợ ông, Cilia Flores, bị bắt giữ vào tháng 1 sau khi lực lượng Mỹ đột kích vào dinh tổng thống tại Caracas do cáo buộc liên quan tới hoạt động ma túy.

Ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội tại phiên trình diện đầu tiên vào tháng 1 trước Thẩm phán Hellerstein.

Kể từ đó, ông Maduro từng đệ đơn yêu cầu bác bỏ toàn bộ vụ án của Mỹ, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngăn chính phủ Venezuela chi trả chi phí bào chữa cho ông trong vụ án, vi phạm quyền được có luật sư của ông theo hiến pháp.

Mặt khác, trước đó, trợ lý công tố viên Mỹ Kyle Adam Wirshba cho rằng các lợi ích về “an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại” ủng hộ việc duy trì các lệnh trừng phạt ngăn ông Maduro tiếp cận nguồn tiền từ chính phủ Venezuela.