Mới đây, tài khoản TikTok và Instagram chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đều lần lượt đăng tải các video về chuyến công du tới Việt Nam cùng Phu nhân Kim Hae-kyung.

Đến nay, video nhận hơn 3,5 triệu lượt xem cùng lượng tương tác lớn, được chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Tổng thống Hàn Quốc đăng video gây sốt với khoảnh khắc ấn tượng Việt Nam (Nguồn video: Instagram).

Mở đầu video là dòng chữ tiếng Anh "This stop is Vietnam" (tạm dịch: Điểm dừng lần này là Việt Nam) với nền nhạc sôi động. Người xem có thể thấy hàng loạt những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam lần lượt xuất hiện trong khung hình như TPHCM, phố cổ Hội An, chợ chồm hỗm Vị Thanh (Cần Thơ)...

Khoảnh khắc Tổng thống cùng Phu nhân đáp xuống sân bay Nội Bài rồi di chuyển vào trung tâm thành phố được đan xen với góc quay trên cao và cận cảnh, thu hút người xem. Khác với những hình dung quen thuộc về nội dung ngoại giao, video được thiết kế gần gũi với cách dựng hiện đại trên nền nhạc sôi động, mang lại màu sắc tươi mới trẻ trung.

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở một video khác, ông Lee Jae-myung và Phu nhân thử đội nón lá, trò chuyện với người dân trong một cửa hàng lưu niệm. Những hình ảnh gần gũi của vị chính trị gia người Hàn Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Những video này đều nhận về lượt xem ấn tượng, từ 1,1 triệu tới 3,1 triệu.

"Cách thể hiện rất gần gũi khiến tôi có cảm giác như xem cảnh quay của những blogger du lịch. Hình ảnh nhà lãnh đạo trở nên thân thiện hơn với người dân", một tài khoản mạng xã hội chia sẻ trên Instagram.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân nếm thử sầu riêng ở Hà Nội (Ảnh cắt từ video).

Theo Yonhap News, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích rằng việc mở tài khoản TikTok là một phần trong động thái mở rộng giao tiếp với người dân thông qua các nền tảng MXH. Trước đó, ông cũng thường xuyên đăng bài trên X và Facebook.

Trong thời gian qua, nhiều Thủ tướng, Tổng thống khi tới thăm Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn bằng những đoạn video gây bão mạng.

Trước đó, trong chuyến thăm tới Việt Nam vào tháng 3/2025, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng chia sẻ đoạn video lên kênh TikTok chính thức. Đặc biệt, ông Lawrence Wong còn sử dụng nhạc nền bài hát "Bắc Bling" thu hút hàng triệu lượt xem.

Video thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam với hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Ở video tiếp theo, Thủ tướng Singapore chia sẻ hình ảnh về các hoạt động ông tham dự khi ở Hà Nội trên nền nhạc bài "See tình" của ca sỹ Hoàng Thùy Linh.

Tương tự, vào tháng 5/2025, trong chuyến thăm tới Việt Nam kéo dài 3 ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đã gửi lời cảm ơn bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp thông qua một video gây sốt.

Video có dòng mô tả "Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn sự tiếp đón tuyệt vời của các bạn", sử dụng 2 thứ tiếng.

Trong video kéo dài chưa đầy một phút đã gói gọn toàn bộ hành trình 3 ngày làm việc cùng những trải nghiệm của ông và Phu nhân trong chuyến đi diễn ra tại Hà Nội.

Video mở đầu bằng cảnh ông Macron vẫy tay chào những người dân trên đường phố Hà Nội. Rất đông người dân ở Thủ đô cũng chào đón Tổng thống Pháp và Phu nhân bằng sự nhiệt thành, mong có cơ hội được chụp ảnh cùng vợ chồng ông.

Trong quãng thời gian tại Việt Nam, Tổng thống Macron nhiều lần đi dạo trên đường phố, giao lưu với người dân địa phương, tìm hiểu các hoạt động văn hóa.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tổng thống Macron trải nghiệm tự tay đánh trống Sấm - một nghi thức mang tính biểu tượng trong văn hóa truyền thống Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoạn clip còn điểm qua hình ảnh vợ chồng Tổng thống dạo quanh Hồ Gươm, ghé thăm đền Ngọc Sơn, tham quan nhà thờ Lớn, phố cổ Hà Nội. Đây vốn là những điểm đến hút khách tại Thủ đô.

Bên dưới đoạn video của Tổng thống Pháp thu hút hàng chục nghìn bình luận bằng nhiều thứ tiếng với lượng tương tác cao. Không ít tài khoản người Việt Nam gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo nước Pháp.

"Việt Nam chúng tôi luôn nồng nhiệt chào đón Ngài và nhân dân Pháp. Chúc cho nhân dân Việt Nam và Pháp luôn yêu chuộng hoà bình và thịnh vượng. Cảm ơn ngài đã đến", tài khoản Đoàn Văn Huy viết.