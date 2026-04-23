Du thuyền đổi hướng khẩn cấp vì vật thể lạ, khách sốc biết đó là 5 thi thể

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 21/4 (giờ châu Âu), khi con tàu đang di chuyển trên vùng biển phía Tây Địa Trung Hải, giữa bờ biển Tây Ban Nha và khu vực Bắc Phi. Thủy thủ đoàn phát hiện một vật thể màu cam nổi trên mặt nước. Sau khi xác định đó là áo phao, thuyền trưởng đã lập tức cho tàu đổi hướng để kiểm tra.

Một xuồng cứu hộ tốc độ cao được hạ thủy ngay sau đó. Thi thể đầu tiên - một người đàn ông mặc áo tím và quần đen - được đưa lên xuồng, phủ bạt và chuyển lên tàu. Nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ trước khi thi thể được đưa vào khu vực lưu trữ.

Đến khoảng 18h59, con tàu tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau, vào khoảng 19h47, thủy thủ đoàn lại phát hiện thêm một áo phao khác trên biển.

Ngay lập tức, hoạt động tìm kiếm được triển khai trở lại. Trong điều kiện trời tối dần, các xuồng cứu hộ tiếp tục rà soát khu vực xung quanh. Lần lượt thêm các thi thể được phát hiện và đưa lên tàu.

Du thuyền Sapphire Princess đã quyết định chuyển hướng để vớt 5 thi thể giữa đại dương (Ảnh: Mirror).

Theo thông báo của thuyền trưởng, tổng cộng 5 thi thể đã được vớt trong gần 3 giờ. Toàn bộ quá trình được thực hiện với sự phối hợp của lực lượng cứu nạn hàng hải, nhằm đảm bảo đúng quy trình và tôn trọng các nạn nhân.

Sự việc khiến nhiều hành khách không khỏi bàng hoàng. Một người có mặt trên tàu chia sẻ: “Rất buồn khi phải chứng kiến cảnh này. Tôi thực sự run lên vì sốc. Thủy thủ đoàn đã làm rất tốt trong việc giữ bình tĩnh cho mọi người, nhưng ai cũng bị ảnh hưởng tâm lý”.

Theo người này, các nạn nhân nhiều khả năng là người di cư gặp nạn trên biển - khu vực vốn được biết đến là một trong những tuyến di chuyển nguy hiểm của người vượt biên từ Bắc Phi sang châu Âu.

“Chúng tôi được thông báo rõ ràng và còn được đề nghị hỗ trợ tư vấn tâm lý. Mọi thi thể đều được đối xử rất tôn trọng”, hành khách nói thêm.

Người này cũng cho biết bản thân từng tham gia nhiều chuyến du thuyền, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự việc tương tự. Ngay cả những người có kinh nghiệm đi hàng chục chuyến cũng nói đây là lần đầu họ gặp tình huống như vậy.

Con tàu chở hơn 3.000 người, đang trong hành trình 14 ngày, khởi hành từ khu vực gần Rome (Italy) vào ngày 19/4 và dự kiến cập cảng Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 3/5. Sau sự việc, tàu đã cập cảng Cartagena (Tây Ban Nha) vào ngày 22/4 theo lịch trình.

Trong thông cáo chính thức, hãng Princess Cruises xác nhận tàu đã ngay lập tức đổi hướng khi phát hiện áo phao, đồng thời triển khai xuồng cứu hộ và phối hợp với Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải (MRCC).

“Thủy thủ đoàn đã đưa lên tàu 5 thi thể. Những người này không phải hành khách hay thành viên trên tàu. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và ghi nhận nỗ lực nhanh chóng, chuyên nghiệp của đội ngũ”, đại diện hãng cho biết. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.